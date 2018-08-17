Андреа Бочелли: я рад петь в Дублине для Папы и для семей

Эксклюзивное интервью «Vatican News» с тенором Андреа Бочелли, который будет петь на Дублинском семейном форуме для Папы Франциска и тысяч семей из более чем 100 стран.

Знаменитый итальянский тенор выступит в субботу 25 августа на стадионе «Кроук Парк» в рамках IX Всемирной встречи семей, которая пройдёт с 21 по 26 августа 2018 года на тему: «Евангелие семьи: радость мира». Тремя годами ранее маэстро Бочелли уже выступал на подобном форуме в Филадельфии. Через несколько дней после церковного события в Дублине певец выступит в Вероне, где даст большой концерт в благотворительных целях; полученные средства будут переданы в поддержку проектов Фонда Андреа Бочелли и Паркинсон-Центра им. Мохаммеда Али.

В интервью для «Vatican News» Андреа Бочелли рассказывает о значении веры в его жизни, о личных ожиданиях от встречи в Дублине и о том, каким образом музыка может помочь семьям жить и свидетельствовать о радости и любви, как об этом просит Папа Франциск.

Говоря о предстоящем выступлении в Ирландии, Андреа Бочелли подчеркнул: для него участие в подобной благородной инициативе — «Это прежде всего честь, а также привилегия, потому что петь перед Святейшим Отцом приносит большую радость, — мы чувствуем себя счастливыми, когда приближаемся к таким харизматическим личностям, как он. Кроме того, это также ответственность, ибо любое публичное выступление несёт в себе послание, и это послание должно быть правильными. Поэтому, — отметил певец, — я постараюсь максимально подготовиться и отдам всё лучшее. Надеюсь, что всё будет хорошо и что семьи вернутся домой с прекрасными воспоминаниями об этом выступлении».

Папа Франциск просит семьи быть радостью для мира, для верующих и неверующих. В связи с этим Андреа Бочелли отметил:

«Всё, что делается для блага, может помочь и на самом деле помогает. И пение по-своему выполняет свою задачу: работа такого человека как я, — который поёт и старается подарить радость, некую лёгкость, в которой дух возносится, — помогает людям размышлять о смысле жизни, о действительно важных вещах. Святой Августин говорил, что каждый, кто поёт, молится дважды. Мне очень нравится верить в это, потому что, если это правда, то я много молился в своей жизни».

Отвечая на вопрос о роли веры в необыкновенном музыкальном таланте певца, Андреа Бочелли сказал:

«Пение, голос, как и все таланты в мире, — это, несомненно, дар от Бога. У человека нет никаких заслуг, ибо всё, чего можно достичь в жизни, человек делает благодаря дарам, полученным талантам, а значит в этом смысле нам мало есть чем гордиться. Мы просто должны благодарить Бога. Вера — это путь, который мы совершаем в попытке понять смысл жизни, — подчеркнул маэстро Бочелли. — Полагаю, что любому человеку приходилось задумываться о том, в чём именно заключается смысл его жизни. Конечно, можно думать, что мы являетесь детьми случайности, — но это я считаю интеллектуальной катастрофой. Это равноценно тому, чтобы стоять перед Пиетой Микеланджело и не верить в авторство этой скульптуры, иными словами, что Пиета однажды была случайно найдена в Апуанских Альпах, и что именно случай изваял её. Те, у кого нет веры, похожи на таких людей. Для меня же это был также рациональный путь: я думал, что мир может быть одним лишь результатом разумной воли, намного превосходящей нашу. С этого момента я также надеялся, что это была воля любви, воля, которая действительно любит нас!».

На фото — Папа Франциск и Андреа Бочелли на Всемирной встрече семй в Филадельфии, 2015 г.

Источник: Vatican News