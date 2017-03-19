Американские экзорцисты: наблюдается тенденция к увеличению демонической активности

Католические священники, чье служение связано с экзорцизмом, в последнее время свидетельствуют об увеличении числа различных проявлений действий демонических сил. Об этом рассказал в интервью изданию National Catholic Register о. Винсент Ламперт (Vincent Lampert), священник-экзорцист из архиепископии Индианаполиса.

Несмотря на предпринимаемые шаги по увеличению числа экзорцистов, спрос по-прежнему превышает предложение.

Отец Винсент Ламперт является экзорцистом в архиепархии Индианаполиса с 2005 года и является пастором в церкви Святого Малахии в Индианаполисе. Он обучался в Североамериканском колледже в Риме и десятки раз выступал в роли помощника при совершении чина изгнания дьявола, которые совершал известный итальянский священник-экзорцист Кармине де Филиппи (Carmine De Filippi).

Несмотря на то, что обычно священники-экзорцисты не афишируют свою деятельность, о. Винсент Ламперт часто выступает с публичными заявлениями, предупреждая верующих об опасности подчинения злу и призывая их обращаться за помощью к Богу.

В своем интервью он рассказал, что в последнее время все чаще встречает людей, вовлеченных в сатанинские ритуалы и предающих себя во власть сил зла.

«Проблема заключается не в том, что дьявол усовершенствовал свои ухищрения, но в том, что все больше людей готовы играть в его игры», — отметил о. В. Лэмперт. В качестве примеров он указал на разгул порнографии, распространение наркотиков и оккультизма. «Там, где есть демоническая активность, всегда есть точки входа», — сказал он.

В октябре прошлого года в Риме отец Ламперт принял участие во встрече членов Международной ассоциации экзорцистов, организации, которая объединяет около 400 католических священников и церковных работников. Ассоциация проводит встречи каждые два года. По словам В. Ламперта, члены организации согласны друг с другом в том, что существует насущная потребность в увеличении числа экзорцистов.

В то же время он признал, что на сегодня случаи настоящего беснования встречаются редко. «В последние три года мне встретились лишь три таких случая. Но, кроме этого, бывают случаи духовного заражения, томления и одержимости», — приводит издание слова священника.

Он пояснил содержание этих понятий. По словам В. Ламперта, под духовным заражением, или демонической инвазией (англ. demonic infestation) принято понимать случаи, когда в каком-то помещении слышны громкие звуки, и там начинают перемещаться предметы.

Духовное томление, или досаждение (англ. vexation) — термин, которым в современной практике католических экзорцистов описываются случаи физического нападения демонов на человека. При этом на теле жертвы могут оставаться следы в виде синяков, укусов или царапин.

Демоническая одержимость подразумевает умственные атаки, такие как навязчивые мысли о зле, овладевающие сознанием человека.

«При случаях беснования я видел, как у людей глаза закатываются зрачками внутрь, они выкрикивают непристойности и совершают непристойные движения, их тела искривляются, распространяются неприятные запахи, в помещении падает температура, — рассказал он. — Я также был свидетелем случаев левитации».

Когда в 2005 году архиепископ Индианаполиса назначил о. Винсента Ламперта экзорцистом, в епархии было всего 12 человек священников, которые совершали чины изгнания демонов. В своем комментарии для издания он сказал, что в настоящее время он лично знаком приблизительно с пятьюдесятью другими экзорцистами в Соединенных Штатах.



Экзорцизм в Католической церкви Америки. Современный опыт

По канонам Католической Церкви, священники могут заниматься экзорцизмом только с разрешения епископа. Однако, по свидетельству епископа Спрингфилда Томаса Папроцки (Thomas Paprocki), которое приводит издание, сами католические иерархи при этом «не получают никакой формальной подготовки к экзорцизму».

Для этих целей в 2010 году, в свою бытность председателем Комитета по каноническим вопросам и церковному управлению Конференции католических епископов США, епископ Папроцки организовал двухдневную конференцию, посвященную различным аспектам экзорцизма.

В качестве прямого ответа на потребность в квалифицированных экзорцистах в 2012 году в Милуоки был основан Институт Папы Льва XIII. Кроме того, учреждение института стало исполнением рекомендаций св. Иоанна Павла II, который в свое время заявил о том, что в каждой католической епархии был назначен священник-экзорцист. На сегодня в Конференции католических епископов США признают, что, хотя в идеале каждая епархия должна иметь своего штатного экзорциста, относительно фактических цифр в этой области статистические данные отсутствуют.

В 2015 году двухгодичный курс обучения в Институте Папы Льва XIII завершили 55 экзорцистов — священников и диаконов.

Епископ Томас Папроцкий отметил, что существует разница между видами экзорцизма, который он назвал основными и второстепенными. «Косвенный экзорцизм очень часто встречается в Церкви каждый раз, когда мы совершаем крещение, — рассказал он в комментарии для издания. — Это отказ от сатаны и всех дел его».

Поэтому, объяснил епископ Папроцки, священник не нуждается в разрешении епископа на совершение такого чина. «Это всего лишь молитвы Богу с просьбой отвратить бесовские воздействия», — отметил он.

«Причина, по которой для совершения основного экзорцизма необходимо разрешение епископа, заключается в том, что священник прямо говорит с дьяволом и приказывает ему во имя Иисуса Христа покинуть этого человека, — подчеркнул он. — Для того, чтобы священник мог это сделать, ему нужно, чтобы за ним стоял авторитет Церкви».

Отец Винсент Ламперт также признал, что в случае «косвенного экзорцизма» священник и даже миряне могут самостоятельно произносить незначительные молитвы изгнания демонов, потому что они обращаются к Богу. Однако он подчеркнул, что верующий-мирянин не должен приказывать демонам.

«Демоны признают авторитет епископов и Церкви. Если вы заявляете о том, что обладаете такой властью, это может повлечь для вас проблемы», — предупредил он. Священник сослался на пример из 19-й главы «Деяний апостолов», в которой описывается случай, когда некоторые еврейские заклинатели пытались изгнать злой дух из человека. В ответ на их попытки дьявол сказал тогда: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Затем одержимый злым духом человек напал на них.

«Экзорцисты — не те, кто заявляет, что имеет власть [над падшими духами], — отметил отец В. Ламперт. — Это — власть и авторитет Церкви, которые исходят от Иисуса Христа. Католики понимают, что у людей нет такой власти».

Винсент Ламперт также предостерег людей не уделять слишком много внимания дьяволу. «Сфокусируйтесь на Боге и Иисусе Христе. Когда я напоминаю себе о том, что Бог печется о мире, все становится на свои места, и беспокойство и страх рассеиваются», — цитирует издание его слова.

Источник: Rublev.com