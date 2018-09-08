Актер Джеймс Кэвизел: «Мы выбираем поддельное христианство, забывая, что воскресению предшествовали боль и страдания»

В начале 2018 года в Чикаго прошла конференция студентов католических университетов Америки SLS18, на которой в числе прочих выступил актер Джеймс Кэвизел (James Patrick Caviezel), известный исполнением главной роли в фильме Мэла Гибсона «Страсти Христовы» (2004).

Как сообщает Christian Post, Джеймс Кэвизел неожиданно для многих выступил с яркой речью, которая, по мнению участников, больше напоминала проповедь.

Он рассказал о том, как трудно далась ему роль Иисуса Христа в «Страстях Христовых». На съемочной площадке ему пришлось перенести тяжелые физические страдания и боль. Во время съемок в актера дважды ударяла молния, затем последовал вывих плеча.

После завершения работ над фильмом актер в течение пяти месяцев страдал от гипотермии (гипотермия, или переохлаждение — состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования; — Rublev.com), и в результате ему была сделана операция на открытом сердце.

«Моя роль родилась в страданиях; благодаря страданиям меняются наши жизни», — признал Дж. Кэвизел.

«Некоторые из нас теперь выбирают поддельное христианство — все эти разговоры о счастье, о счастливом Иисусе и славе [Божьей], — отметил он. — Ребята, перед воскресением было много боли и страданий. Ваш путь ничем не будет отличаться, поэтому примите свой крест и стремитесь к своей цели».

Актер призвал своих молодых слушателей следовать примеру настоящих последователей Иисуса Христа, о которых говорится в Библии.

«Я хочу, чтобы вы пошли в этот языческий мир, я хочу, чтобы у вас было мужество, чтобы войти в этот языческий мир и без всякого смущения публично исповедовать свою веру. Миру нужны гордые воины, воодушевленные своей верой, — заявил он. — Такие воины, как святой Павел и святой Лука, которые, неся в мир свою веру и любовь к Иисусу, рисковали своим честным именем, своей репутацией».

«Бог призывает каждого из нас, каждого из вас делать великие дела, но как часто мы не в состоянии ответить, отвергая Его как какое-то мысленное рекламное объявление. Сейчас настало время для нашего поколения, чтобы принять этот призыв, призыв Бога, побуждающего всех нас полностью отдаться Ему», — подчеркнул Джеймс Кэвизел.

Некоторые из нас теперь выбирают поддельное христианство — все эти разговоры о счастье, о счастливом Иисусе и славе [Божьей]. Ребята, перед воскресением было много боли и страданий. Ваш путь ничем не будет отличаться, поэтому примите свой крест и стремитесь к своей цели.Из выступления Джима Кэвизела перед участниками конференции SLS18

Современный мир укоренился во грехе, напомнил он. Актер призвал участников встречи больше молиться, соблюдать пост, читать Священное Писание и размышлять о его содержании.

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В конце марта 2018 года вышел в прокат фильм «Павел, апостол Христа» режиссера Эндрю Хайята.

Это история жизни и смерти апостола Павла, который прошёл путь от беспощадного гонителя христиан до одного из основателей Христианской Церкви. Его последнее миссионерское путешествие заканчивается в тюрьме, куда он был заточён по приказу римского императора Нерона. Пока плененный Павел ждёт казни и размышляет о своей посмертной участи, его последователь Лука пишет новую книгу: Деяния святых апостолов.

В этой картине актер Джеймс Кэвизел снялся в роли апостола Луки.



«Павел, апостол Христа»

По замыслу авторов картины, «Павел, апостол Христа» — это история двух апостолов, Павла и Луки. Лука, который в фильме является близким другом Павла, отправляется в Рим, чтобы навестить Павла, заточенного в тюремной камере по повелению императора Нерона. Он посещает престарелого Павла, чтобы поддержать его, а также чтобы расспросить его, записать его воспоминания и вынести Павловы послания из тюрьмы.

Закованный в цепи, апостол Павел переживает внутреннюю борьбу. В его жизни были болезни, кораблекрушения, избиения, голод, холод и жажда, и многие другие тяготы, которые он перенес, проповедуя веру во Христа, но на пороге смерти он снова возвращается к своему прошлому, когда он был гонителем христиан. Его одолевают сомнения — не забыли ли его собраться по вере, хватит ли у него душевных сил достойно встретить смерть.

Два человека, Павел и Лука, противостоят императору, преодолевая слабость человеческого духа, чтобы завещать Евангелие Иисуса Христа миру.

Главную роль — апостола Павла — в картине исполняет британский актер Джеймс Фолкнер (James Faulkner). Отечественному зрителю он известен по участию в сериале HBO «Игра престолов», в 6-м сезоне которого он сыграл Рендилла Тарли, отца Сэмвелла Тарли.

Режиссером и автором сценария фильма стал Эндрю Хайят, для которого работа над евангельским сюжетом не является новым опытом: в 2015 году он снял историческую драму «Благодатный путь» (Full of Grace), рассказывающую о жизненном пути Девы Марии.

По материалу сайта rublev.com