Актер Джим Керри рассказал о своем восхищении образом Иисуса Христа

Голливудский актер Джим Керри, наиболее известный своими ролями в комедиях «Маска», «Тупой и еще тупее» и «Эйс Вентура», раскрыл талант художника и выразил свое восхищение Иисусом Христом. Он представил портрет Христа, который нарисовал сам, сообщает Christian Today.

Актер рассказал о своей любви к живописи в новом мини документальном фильме «I Needed Color» (Я нуждался в цвете), который недавно появился в сети. За шесть минут, которые длится ролик, актер рассказал о своем понимании живописи и любви к ней.

Джим Кэрри проводит большую часть времени в своей художественной студии, где создает картины, среди которых и портрет Иисуса Христа.

Он рассказал, что увлекался рисованием с детства, тогда все ограничивалось эскизами. По-настоящему рисовать актер начал шесть лет назад, «чтобы исцелить разбитое сердце».

Когда Джим Кэрри говорит о связи между визуальными аспектами живописи и тем, что происходит внутри него, можно понять, что это больше чем просто хобби или возможность скоротать время, отмечает Christian Today.

«Просто посмотрев на то, какие цвета я использую в картинах, можно понять, что я люблю. В некоторых из них в темноте вы можете узнать мою внутреннюю жизнь, и через яркость понять, чего я хочу», — приводит издание его слова.

Многих может удивить момент, когда они видят, как он работает над красивой картиной Иисуса Христа в ярких красных, желтых и синих цветах. Сам актер сказал аудитории, что «энергия» окружающего Христа — «электрическая», и картина, безусловно, отражает это чувство.

Джим Кэрри рассказал также о том, является ли он христианином.

«Я не знаю, реален ли Иисус. Я не знаю, жил ли Он. Я не знаю, что Он имел в виду, но через картины Иисуса я на самом деле хочу передать понимание Христа. Я хочу, чтобы смотря в Его глаза, вы чувствовали, что Он принимает вас такими, какими вы есть. Я хотел, чтобы смотря на вас, Он мог исцелить вашу боль», — говорит актер в документальном фильме.

Он добавил: «В облике Христа вы можете найти черты каждой расы. Мне кажется, что именно так каждая раса представляет себе Христа; она представляет Его, как одного из них».



Джим Керри о страданиях

Ранее, в июле Джим Керри посетил центр реабилитации бывших членов банды и заключенных в Лос-Анджелесе, где также сделал заявления о страданиях, благодати и о том, как Иисус Христос показывает нам путь к спасению.

«Я верю, что эта комната наполнена Богом. Вы для меня герои. Я восхищаюсь вами «Когда вы вошли в эти двери, вы решили стать частью этой семьи. Вы приняли решение оставить темноту позади, а для принятия такого решения требуется быть чемпионом», — сказал он аудитории бывших преступников.

Дж. Керри добавил, что у него были некоторые проблемы в последние пару лет, имею в виду свою борьбу с депрессией. «В конечном итоге, я считаю, что страдание приводит к спасению. На самом деле: это единственный способ… мы должны каким-то образом принять, а не отрицать, но почувствовать наши страдания и почувствовать наши потери. И тогда мы принимаем одно из двух решений. Мы либо решаем пройти через врата обиды, что приводит к мести, к самоистязанию, к нанесению вреда другим. Или мы проходим через ворота прощения, что приводит к благодати», — цитирует актера Christian Today.

Обращаясь к присутствующим, он продолжил: «Ваше присутствие здесь является признаком того, что вы приняли решение пройти через ворота прощения к благодати, точно так же, как Христос сделал это на кресте. Он страдал ужасно, и Он был разбит до сомнений и чувства полного одиночества, которые и вы все пережили. Тогда было принято решение. И решение состояло в том, чтобы взглянуть на людей, которые причиняли страдание состраданием и прощением, и вот что открывает врата небес для всех нас. Я желаю этого для всех вас. Я желаю этого для себя».

Джим Керри рассказал, что опирался на свои личные страдания, которые явно были острыми в последние годы. По его словам, страдание и потеря являются общими для всего человечества: но многие пытаются игнорировать это или позволяют этой темноте стать их позицией.

Актер добавил, что предпочел дорогостоящий путь благодати и прощения, заложенный самим Иисусом. Он отметил, что христиане упускают смысл Евангелия, когда они ожидают небесных наград после смерти в обмен на правильные убеждения в этой жизни. Нет, вера имеет значение, но глубина христианства заключается в том, что путь, воплощаемый Христом, является насыщенным, преобразующим, который можно пережить при этой жизни.

Иисус пригласил своих учеников не просто поверить в правильные вещи, но и нести свои кресты — отказаться от своего бремени, обиды и желания мести — и вместо этого выбрать жертвенный путь прощения. Как понимает Дж. Кэрри, Иисус пережил это —благодать над обидами — в последнем дыхании. Выбор Иисуса «открыл врата небес» для всего человечества.

«Когда вы делаете добрые дела и превосходите негативность и пытаетесь сделать что-то позитивное, для вас, для вашей семьи, вы являетесь сердцем Бога, глазами Бога. Когда вы говорите с той позиции, вы являетесь Божиим голосом. Когда вы разделяете хлеб на этой кухне, это Евхаристия. Вы благословляете людей своей работой, вы служите миру… Это тело Христа», — сказал актер.



О Джиме Керри

Джеймс Юджин Керри родился в 1962 году в канадском городе Ньюмаркет. Джим рос в католической семье. Его предками были ирландцы, шотландцы, французы.

Когда Джиму исполнилось 14 лет, его семья переехала в Скарборо (Онтарио), где он в течение двух лет посещал Школу Благословенной Троицы в Северном Йорке.

В 16 лет бросил школу, выступал в комедийных клубах. Через год переехал в Лос-Анджелес, начал участвовать в юмористических шоу, играть небольшие роли в кино.

Его первой главной ролью стало участие в фильме «Однажды укушенный». Популярность актеру принесли комедии «Эйс Вентура», «Маска», «Тупой и еще тупее», «Лжец лжец».

Позже Джим Керри сыграл серьезные трагические роли в нескольких драматических фильмах — «Шоу Трумана», «Маджестик», «Вечное сияние чистого разума», «Брюс Всемогущий». В последнем актер сыграл репортера Брюса Нолана, которого Бог наделил своей силой. Таким образом Бог намерен испытать его и посмотреть, сможет ли тот справиться с такой ответственностью.

Источник: Rublev.com