Африн: молодых христиан похищают и заставляют воевать

Все больше молодых христиан на северо-востоке Сирии похищают, чтобы заставить их воевать с турецкой армией на стороне курдских формирований. Об этом заявил Всемирный совет арамейцев, объединяющий сирийских и ассирийских христиан.

Источники среди христиан Африна сообщают на условиях анонимности, что после начала турецкой операции в этом регионе курдские Отряды народной самообороны (YPG) усилили давление на местных христиан.

Так, 19 января было похищено семь молодых христиан: четверо армян и три арамейца (сирийца). Еще два арамейца были захвачены несколькими днями позже по пути в университет города Хасаке.

После напряженных переговоров шестеро из семи, захваченных 19 января, были отпущены. О судьбе 20-летнего юноши по имени Салиба, которого схватили в магазине города Камышлы, ничего не известно. «Они каждый день говорят нам, что «скоро» освободят его, — рассказал один из друзей Салибы. – Потом они говорят «сегодня вечером», потом – «завтра утром». После того как прошло десять дней, мы перестали верить этим пустым обещаниям и очень волнуемся за него».

В христианской общине опасаются, что молодые люди, подобные Салибе, могли быть насильно включены в состав курдских формирований, воюющих в Арифне с турецкой армией. По информации Совета арамейцев, под ружье ставят даже совсем юных ребят, не прошедших никакой военной подготовки.

Источник: Благовест-инфо