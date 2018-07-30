Афинский «Каритас»: помощь пострадавшим от пожаров

После масштабных пожаров в Аттике греческий фонд «Каритас» начал сбор пожертвований в приходах Афинской архиепархии.

В сопровождающем послании поместный архиепископ Севастьянос Россолатос призывает верующих проявить «любовь и солидарность с болью и нуждами пострадавших семей, которые лишились пропитания, воды и крова над головой».

В интервью «Vatican News» главный редактор журнала «Mondo Greco» Франческо Де Пало назвал сбор пожертвований «действенными мерами». Помощь также поступает из других европейских центров «Каритас»; о пострадавших вместе молятся католики и православные. Людей объединяет общее убеждение, не знающее границ и разделений: «Мы близки к тем, кто страдает», подчеркнул Де Паоло.

Со своей стороны, греческий «Каритас» подчёркивает, что «то, что сейчас требуется прежде всего и в чем ощущается наибольший недостаток – это психосоциальная поддержка населения: очень многие скорбят о потере близких, друзей и соседей. Те, кому удалось выжить в огненной стихии, испытывают глубокий эмоциональный шок. По словам Франческо Де Пало, немало местных жителей падают духом:

«Им нужно будущее, и это не слоган. Они чувствовали себя забытыми во время экономического кризиса и такими же — во время этой катастрофы, потому что пожарные прибыли с опозданием. Возможно, многих удалось бы спасти. Люди нуждаются во внимании, в донорах крови, в одежде, но прежде всего им нужно, чтобы кто-то им положил руку на плечо: сегодня это делает Церковь», — отметил главный редактор журнала «Mondo Greco».

Источник: Vatican News