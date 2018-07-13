«А почему нет?» В Словакии после службы в храме прихожан угощают пивом (ВИДЕО)

В соцсетях проходит дискуссия относительно новшества словацкого священника. В сельской церкви в Словакии священник установил… краник с пивом. Речь идет о храме святого Луки в селе Склене-Теплице, сообщает tvnoviny.sk:

Отец Вит Тужинский, которому принадлежит идея, объяснил ее так: во времена раннего христианства люди не уходили из храма сразу после службы, а оставались, чтобы вместе поесть, выпить, пообщаться.

Некоторые из старшего поколения осудили новшество, считая, что подобному — не место в храме. Но священник уверен, что ничего плохо в его идее нет, и приводит слова апостола Павла из Первого послания Коринфянам в Новом Завете: «Едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию».

С помощью пива, которое считается в этих местах традиционным напитком, священник надеется сблизить местных жителей. Кстати, краника установлено два, один из них — с безалкогольным напитком. За налитые бокалы люди оставляют пожертвования, складывая деньги в кружку.

Источник: katolik.life