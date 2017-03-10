РПЦ будет отмечать День святого Патрика — решение Синода

Русская Православная Церковь отныне будет отмечать 30 марта День святого Патрика — святителя древней, неразделенной Церкви, получившего особую известность в качестве небесного покровителя Ирландии.

«Важным вопросом, рассмотренным в рамках сегодняшнего заседания Священного Синода РПЦ, стало включение в месяцеслов имен древних святых, подвизавшихся в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года. В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых — святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик», — заявил корреспонденту «Интерфакс-Религия» в четверг глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, формирование перечня святых шло на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях Русской Православной Церкви, а также на основании традиции их почитания в других поместных Православных Церквах.

«При этом учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом», — сказал В.Легойда.

День святого Патрика в западном мире отмечается ежегодно 17 марта (по новому стилю), в день земной кончины небесного покровителя Ирландии (ок. 385-461 н. э.).

Он был провозглашен христианским праздником в начале XVII века и отмечается Католической Церковью и отдельными протестантскими Церквями (Англиканской, Лютеранской).

День святого Патрика является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Он также широко отмечается ирландской диаспорой по всему миру, особенно в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии.

В России в последние десятилетия в день памяти святого Патрика, как и во многих других странах мира, проходили торжественные процессии, а по вечерам на зданиях зажигалась зеленая подсветка — в цвет клевера (трилистника), с помощью которого святой Патрик, по преданию, объяснил ирландцам смысл Пресвятой Троицы.

Святому Патрику посвящено множество соборов и церквей по всему миру, наиболее известный из которых — собор Святого Патрика в Дублине, построенный в 1191 году. Его настоятелем собора в XVIII веке был писатель и философ Джонатан Свифт.