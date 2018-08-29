85-й генеральный капитул Ордена братьев меньших капуцинов открылся в Риме

В международную коллегию святого Лоренцо де Бриндизи в Риме съехались делегаты монахов-капуцинов со всего мира, чтобы обсудить дела своего Ордена и выбрать его нового генерального настоятеля, сообщили в пресс-службе Святейшего Престола.

85-Й генеральный капитул Ордена братьев меньших капуцинов открылся 27 августа 2018 года и будет проходить до 16 сентября. В съезде капуцинов принимают участие 188 делегатов, представляющих все территориальные структуры Ордена, существующие в мире, а также 48 помощников, задействованных в различных служениях.

В течение первой недели участники капитула заслушают различные отчеты возглавителей орденских структур. В частности, о нынешнем состоянии дел в Ордене братьев меньших капуцинов доложит священник Мауро Йохри, генеральный министр (настоятель) Ордена, который завершает свое служение. На 3 сентября запланированы выборы его преемника.

Затем участники капитула обсудят программу формирования в Ордене и выберут генеральных советников.

В программе капитула также предусмотрено традиционное паломничество его участников в Ассизи, к мощам святого Франциска, считающегося основателем этого ордена — одной из ветвей францисканской монашеской семьи, а также аудиенция у Папы Франциска в Ватикане.

Делегаты, прибывшие в Рим для участия в капитуле заранее, могли потренироваться в использовании специальных средств и программного обеспечения, приготовленных для облегчения сотрудничества между капуцинами — представителями разных континентов. Участники собрания пользуются помощью небольшого планшетного компьютера, через который они получают документы капитула на разных языках, а затем будут принимать участие в голосованиях и следить за литургическими текстами во время богослужений.

Источник: Седмица.ру

Фото: kapucyny.by