800 тысяч евро решено выделить из бюджета Латвии на подготовку к визиту Папы Римского

Правительство Латвии в среду, 4 июля, постановило выделить 806 тысяч евро министерству юстиции на достойное и безопасное проведение визита Папы Римского Франциска, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на «Sputnik Латвия».

Папа Римский планирует посетить Латвию 24 сентября. Его визит посвящен столетию независимости Латвии. Сообщалось, что Папа Франциск планирует встретиться с президентом Раймондсом Вейонисом и другими официальными лицами, а также представителями общественности.

Латвийские власти решили основательно подготовить страну к приезду понтифика, этим и обусловлена сумма, выделенная на проведение его визита. В частности, к сентябрю планируется провести реконструкцию Аглонской базилики, что обойдется в 364 тысячи евро.

Министерству обороны и Земессардзе будет выделено 22,5 тысячи евро на обеспечение безопасности и порядка во время визита. Министерство внутренних дел получит 60 тысяч евро на организацию дорожного движения и охрану, которую обеспечит Госполиция. А министерству здравоохранения выделили 15 тысяч евро для обеспечения и координации неотложной медицинской помощи.

Еще 49 тысяч евро будет направлено в министерство сообщения для обеспечения ТВ-трансляций и организацию дополнительных поездов и автобусов, 158 тысяч евро получит канцелярия президента на организацию пресс-центров в Аглоне и Доме конгрессов, а также на обеспечение вертолетов и транспорта.

А 135 тысяч евро выделено на аренду контейнеров для мусора и передвижных общественных туалетов.

Ранее была названа сумма софинансирования, которую собирается выделить Рижская дума, чтобы подготовиться к визиту Папы. Большую часть этих средств — 188 тысяч 805 евро планировалось потратить на ремонт зданий для приема гостей. В частности, к сентябрю должны быть проведены ремонтные работы в комплексе зданий рижской церкви святой Марии Магдалины и в кафедральном соборе святого Иакова.

Сообщалось, что сам Папа Римский к роскоши не тяготеет и, по словам архиепископа латвийской Римско-Католической Церкви Збигнева Станкевича, отказался от лимузина, попросив по прилете в Ригу предоставить ему обычный автомобиль. Хотя в ходе визита Папе все же придется передвигаться по Риге на «папамобиле». Планируется, что на «папамобиле» он также поедет в Аглону.

Стоит напомнить, что 21 июня Сейм в окончательном чтении принял законопроект, согласно которому 24 сентября — день, когда Папа Римский приедет в Латвию, будет выходным. Законопроект поддержали 68 депутатов, против проголосовали пять, еще восемь человек в голосовании не участвовали.

Президент Латвии Раймондс Вейонис пригласил Папу на празднование столетия Латвии еще в 2016 году, когда в страну с официальным визитом прибыл государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин, а затем повторил это приглашение при личной встрече, когда посещал Ватикан летом 2017 года.

До этого Папа Римский посещал Латвию лишь однажды. Это случилось 25 лет назад, когда 8 сентября 1993 года Иоанн Павел II приехал в Ригу.