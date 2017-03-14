80% сиро-католиков оказались за пределами исторической родины – патриарх Игнатий Иосиф

Абсолютное большинство чад Сиро-католической Церкви живет сегодня за пределами свой исторической родины – региона, охватывающего часть территории Сирии, Ирака и Турции. Об этом с горечью рассказал сиро-католический патриарх Игнатий Иосиф III Юнан.

По словам иерарха, христиане должны жить там, где почти две тысячи лет жили их предки, однако из-за войн, преследований и нищеты многие покинули родину и, к огромному сожалению, не хотят возвращаться.

«Убедить нашу паству вернуться домой – большая проблема, — цитирует слова патриарха сайт Rome Reports. – Убедить нашу молодежь вернуться очень трудно: очень печально, но эти люди потеряли надежду на национальные правительства и на местные власти, они разочаровались в том, как международное сообщество реагирует на их проблемы».

По словам патриарха Игнатия Иосифа, иерархия и духовенство его Церкви делает все возможное, чтобы помочь христианам, оказавшимся в бедственном положении. «Мы стараемся поддержать их, вдохновить их, мы постоянно молимся за них», — говорит патриарх. Однако найти в себе силы нести оставаться христианами на охваченном войной Ближнем Востоке могут очень немногие.

Сегодня основная проблема для ближневосточных христиан – это хаос, который является главным врагом религиозных меньшинств, убежден патриарх.

Источник: Благовест-инфо