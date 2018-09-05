5 сентября. Святая Тереза Калькуттская (Мать Тереза), дева. Память

«Позволь мне проповедовать любовь не словами, но примером моей жизни, силой влечения,

воодушевляющим влиянием моих дел, показывающих всю глубину любви, которая пылает в моем сердце».

(Молитва Матери Терезы)

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Мать Тереза поднималась в 3.30 утра. После короткой службы и легкого завтрака начиналось служение. В течение дня она выполняла ту же работу, что и другие сестры, даже чистила уборные, когда подходила ее очередь. Часто она работала весь день, не останавливаясь, чтобы передохнуть или утолить жажду. Тех, к кому торопилась Мать Тереза, она называла «мои люди». Воодушевляя всех своим энтузиазмом, она постоянно находила новые и новые способы помочь страдающим. Так однажды, на борту самолета, во время обеда, она обратилась к пассажирам с просьбой передать ей оставшиеся нетронутыми после еды хлеб, печенье, блюда. – «Это для моих бедняков, — объяснила она. — Большое вам спасибо за помощь!»

Она верила в людей. Она верила, что человек создан для любви и добра, создан, чтобы быть счастливым и дарить счастье другим.

Мать Тереза безгранично любила людей. Своей жизнью она показала, что любовь делает чудеса. Она показала, что человеческая душа прекрасна, душа каждого из нас. Она восхищалась людьми, училась у них, использовала любую возможность, чтобы послужить им. «Для меня каждый человек в мире уникален. Каждый необычайно важен» – эти слова показывают глубину любви Матери Терезы к людям, «ибо от избытка сердца говорят уста».

Маленькая, сухая, улыбчивая старушка. Проницательный взгляд, подвижное лицо, грубые, непропорционально большие натруженные крестьянские руки. В ее присутствии собеседники ощущали себя осмысленной частью творения – она лучезарно и умно смотрела в лицо мира, смотрела вам в глаза, извиняясь, что вынуждена спешить. Не говорила слов о Боге ежесекундно, но о Нем свидетельствовала. Она радостно делала то, что оказалось за пределами человеческих интересов: говорила никому не нужному, ничем не примечательному, нищему, увечному, плохо пахнущему, глупому и скверному: «Ты не один!».

Индия – страна, максимально приспособленная для христианского подвига. Ее жители бедны, подвержены страшным болезням, исповедуют то, что Церковью воспринимается с нескрываемой неприязнью. 38-летняя хорошо устроенная католическая монахиня, совершая дежурную отчетную поездку, осознала, что из надежных стен обители ей придется уйти в трущобы. Решение пришло к ней в поезде, который вез ее в туберкулезную лечебницу, – подозревали чахотку.

Невероятная албанская старушка устроила подвижные клиники, которые ездят по всему свету и оказывают помощь прокаженным. Около 50 тысяч человек окормляются стараниями ее помощниц. Она организовала первую клинику для зараженных СПИДом. Она создала приюты для больных в Гарлеме. Она поспевала везде, а мир с удивлением отмечал, что после очередного инфаркта, малярии и прочих хворей ее деятельность только расширялась.

Мать Тереза не давала интервью. Она знала: нет времени, ее ждут. Ей дарили невероятные машины – она продавала их и на вырученные деньги строила госпиталь. Ей жертвовали, журналисты хитро спрашивали: «Морально ли брать деньги из рук диктаторов? Папаша Дювалье выписал чек…» Старушка улыбалась и сухо отвечала: «Не стоит обращать внимания на то, что кто скажет. Надо просто делать свое дело».

Отбросив личные интересы, слушать то, что тебе дают слышать, смотреть то, что тебе показывают, принимать то, что есть перед тобой здесь и сейчас.

Сестер обучают девять лет. Каждая должна подтвердить свое призвание. Каждая должна соблюдать обет бедности и обет служения бедным. Они не могут работать на богатых и брать деньги за сделанное, какими бы мотивациями это ни было продиктовано. Они должны хранить постоянное эмоциональное равновесие, сохранять деятельное спокойствие и не испытывать потребности рассказывать и обсуждать пережитое и увиденное, каким бы оно ни было. Они должны прикасаться к больным и уметь это делать с любовью. Они должны понимать, что нужно их подопечным.

Это работа бесконечна, так как болезни и несчастья неистребимы в роде людском. Она бессмысленна, потому что умирающие умирают, нищие голодают, алкоголики возвращаются к своему болезненному пристрастию. Зачем же?

«…Господи, помоги мне почесть благо ближнего превыше моего собственного. Да буду я трудиться понять его, а не искать у него понимания, да буду я трудиться любить его, а не искать у него любви…»

Так молилась мать Тереза вместе с сестрами, так молятся они теперь, после ее смерти.

В 1979 году она получила Нобелевскую премию мира. Всю ее она вложила в свою миссию. Как и прочие деньги, которыми ее награждали. Из нобелевского лауреатства она извлекла выгоду: с того момента она могла негромко, но властно останавливать войну – пусть ненадолго, как в Бейруте – только на время, необходимое для эвакуации 37 детей из зоны огня. Это очень мало, ничтожно – по сравнению с глобальными проектами века. Но там, где измеряют и считают, иные критерии.

В возрасте 87-и лет Мать Тереза умерла. После нее осталось невероятно мало – несколько слов, госпитали, сестры. И миллионы обреченных на смерть.



История жизни

Мать Тереза родилась 16 августа 1910 г. в Скопье (Югославия), в состоятельной семье албанских католиков. При крещении, 27 августа, она получила имя Гонжа-Агнесса.

Родители Гонжи были глубоко верующими людьми. Каждый вечер семья собиралась на общую молитву, регулярно участвовала в Святой Мессе. Раз в неделю мать вместе с детьми навещала в городе больных, относила нищим еду и одежду. Она хотела, чтобы её дети были чутки к человеческой нужде и учились любить своих ближних. Она часто напоминала им: «Вам повезло, вы живёте в красивом доме, у вас есть еда, одежда, вы ни в чём не испытываете нужды. Но вы не должны забывать, что множество людей испытывает голод; есть дети, которым нечего есть, нечего одеть, а когда они болеют, у них нет денег на лечение». Гонжа была лучшей ученицей в классе – а всегда радостная, приветливая, готовая оказать помощь другим. Она принимала активное участие в жизни прихода, пела в хоре, играла на гитаре, писала стихи, приходская община была для неё второй семьёй. Гонжа даже думала о том, чтобы посвятить себя музыке или литературной деятельности – девушка была талантлива, её работы печатались в местной газете.

Трагическим переживанием для семьи стала внезапная смерть отца в 1919 г. Первые годы после смерти отца были для семьи очень тяжёлыми, но мать, женщина с сильной верой, умела преодолевать трудности. «Мама учила нас молиться и помогать людям, которым трудно. Даже после смерти отца мы были счастливой семьёй. Мы учились ценить молитву и труд, — вспоминала Мать Тереза. — Многие бедняки в Скопье и его окрестностях знали наш дом. Никто никогда не уходил от нас с пустыми руками. Каждый день кто-то с нами обедал, это были бедняки, люди, у которых не было ничего».



Призвание

Мать Тереза всегда с волнением вспоминала тот момент, когда она впервые ощутила призвание к монашеской жизни: «Мне было 12 лет, когда в моей душе родилось горячее желание всецело принадлежать Богу. Я ощутила, что Господь призывает меня к тому, чтобы я стала монахиней и посвятила всю свою жизнь Ему. Но тогда я старалась отбросить от себя эти мысли, так как не хотела становиться монахиней. И лишь гораздо позже, когда мне было 18 лет, я ответила на призыв Господа».

Господь Бог желает привести каждого человека к полноте счастья. Наш земной путь – это мучительный путь освобождения от рабства греха и эгоизма, путь «дозревания» до святости и бескорыстной любви. Для каждого человека Господь Бог «начертал» самый лучший жизненный путь, и очень важно уметь во время молитвы «прочесть» Божий замысел, принять его и смело последовать за голосом призвания. Агнесса (Мать Тереза) на первых порах пыталась отогнать от себя мысли о монашеской жизни. Однако она много времени посвящала молитве и посту, пытаясь распознать Божию волю. Спросив своего духовного отца, как обрести уверенность в том, что Бог действительно призывает её, услышала ответ: «Самым лучшим критерием является глубокая радость при мысли о том жизненном пути, на который призывает тебя Бог».

В августе 1928 г. Гонжа отправляется на духовные упражнения в санктуарий Матери Божией в Летницы, где после нескольких дней молитвы принимает окончательное решение стать миссионеркой и всецело посвятить себя Богу. Этому решению предшествовала долгая внутренняя борьба: привязанность к семье, мечты о собственных детях и доме… Но ответив Христу «да», она почувствовала, как её сердце наполнилось неописуемой радостью.

Гонжа написала письмо с просьбой принять её в Орден Сестёр Богоматери Лоретанской в Ирландии, которые занимались подготовкой учительниц для начальных школ в Индии. Её приняли. В сентябре 1928 г. Агнесса отправилась в Дублин, где начала формацию в постулате. Вместе с монашеским платьем она получила также и новое имя – Мария Тереза Младенца Иисуса. Примером святости стала для неё св. Тереза из Лизьё, причисленная к лику святых в 1925 г. В январе 1929 г. монахиня Мария Тереза отправилась в далёкое путешествие в Калькутту. В доме общины в Дарджилинге она начала формацию в новициате, а через два года произнесла первые монашеские обеты. «Это были самые прекрасные дни в моей жизни», — вспоминала Мать Тереза.

24 мая 1937 г. она произнесла окончательные обеты. В этот день Мать Тереза всецело отдала себя в распоряжение своего единственного Возлюбленного Иисуса Христа, чтобы силой Его любви изменять мир, побеждая любое зло. Вскоре настоятельница сообщила, что сестра Тереза должна возвратиться в Калькутту, чтобы приступить к обязанностям учительницы географии и истории в школе им. Пресвятой Девы Марии. В 1944 г. сестра Тереза стала директором этой школы. Ученицы её обожали, так как она всегда относилась к ним, как к своим любимым детям, и в то же время предъявляла к ним высокие требования, как любящая мать.



Особая миссия

В сентябре 1946 г. сестра Тереза должна была участвовать в ежегодных монашеских духовных упражнениях в Дарджилинге, в доме новициата, расположенном в красивейшем месте у подножия Гималаев. Она ехала туда в переполненном поезде, который шёл очень медленно, останавливаясь на каждой станции. Сестра Тереза могла видеть толпы людей, очень бедных, многие из них были крайне изнурены и умирали от голода. Интуиция веры, вытекающая из любви к Иисусу, подсказывала ей, что эти беднейшие из бедных были такими же любимыми детьми Бога, как и её ученицы из состоятельных семей. Наблюдая за матерями, которые с огромной нежностью прижимали к себе детей, она понимала, как сильно страдают эти женщины, видя своих детей умирающими от голода. Это глубоко потрясло сестру Терезу. По-новому прозвучали в её сердце слова Иисуса: «Так, как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25, 40). Для неё стало очевидным, что, произнося окончательные обеты, она дала обет самому Иисусу, страдающему в этих людях. Она почувствовала, что обязана позаботиться о своём Возлюбленном, пребывающем в нищих и страждущих людях.

«Я чувствовала, — спустя годы писала Мать Тереза, — что Господь ждёт, чтобы я добровольно отказалась от спокойной жизни в моём ордене и вышла на улицы служить нищим. Это было ясное и чёткое указание: я должна была покинуть стены монастыря, чтобы жить среди нищих. И не просто нищих. Он призывал меня служить отчаявшимся, самым убогим в Калькутте – тем, у которых не было никого и ничего; тем, к которым уже никто не хочет приближаться, потому что они заразные, грязные, на них полно паразитов; тем, которые не могут даже идти просить милостыню, потому что они голые, у них нету даже лохмотьев, чтобы прикрыть тело; тем, которые уже не могут есть, потому что от истощения у них нету сил даже на это; тем, которые в изнеможении падают на улицах, осознавая, что умирают; тем, которые уже не плачут, потому что у них уже нету слёз. Именно таких людей показал мне Иисус во время этого путешествия, и Он пожелал, чтобы я полюбила их. Богу нужна была моя бедность, моя слабость, моя жизнь для того, чтобы проявить свою любовь по отношению к самым убогим…».



Страдание настоящей любви

Мать Тереза часто говорила, что настоящая любовь неотделима от страдания, что «нищету создал не Бог, а я и ты, потому что мы не умеем делиться». Нищие, которым она хотела служить, были чаще всего больны, покрыты язвами, среди них было много прокажённых. Все они нуждались в медицинской помощи. Поэтому Мать Тереза решила научиться оказывать первую помощь, делать уколы, обрабатывать раны. Для этого она прошла краткий курс по подготовке медсестёр, а после его окончания отправилась в калькуттские трущобы. Это было в праздник Рождества Христова – в день, когда Сын Божий, воплотившись, соединился с каждым человеческим существом и каждому придал огромное достоинство и бесконечную ценность. Мать Тереза связала свою деятельность среди самых убогих с наиболее радостной, хотя для многих людей и шокирующей истиной, которую явил Христос в тайне Воплощения: в слабости и убожестве своего тела каждый человек велик, потому что он – дитя Божие.

«Уход из общины сестёр-лоретанок, — вспоминает Мать Тереза, — был для меня горестным переживанием. В монастыре я жила, не ведая трудностей. Никогда и ни в чём я не испытывала нужды. И вот всё изменилось. Я спала, где приходилось, на полу, в трущобах, где по углам скреблись мыши; я ела то, что ели мои подопечные, и только тогда, когда было, что поесть. Но я выбрала эту жизнь, чтобы в буквальном смысле претворить в жизнь Евангелие, особенно эти слова Иисуса: „Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне“ (Мф 25, 35-36). В самых убогих людях Калькутты я любила Иисуса, а когда любишь, то не испытываешь страданий или трудностей. Тем более, что с самого начала у меня не было времени, чтобы скучать. Моим призванием было служение самым убогим. Я жила, всецело полагаясь на волю Божию, и Господь вёл меня. Я каждую минуту ощущала Его присутствие, видела Его непосредственное вмешательство в мою жизнь».



Миссионерки Любви

В начале 1949 г. к Матери Терезе присоединились первые молодые девушки, которые желали посвятить себя служению убогим. 7 октября 1950 г. Папа Пий XII утвердил Орден Миссионерок Любви. Самая главная цель этого ордена – утолять бесконечную жажду любви к человеческим душам, выраженную Христом во время агонии на кресте, путём исполнения обетов целомудрия, бедности и послушания, путём молитвы, тяжёлого труда, заботы о спасении и освящении самых убогих. «Мы служим Христу, Которого видим в каждом страждущем нищем. Если мы молимся, то мы верим. Если верим, то любим. Если любим, то служим, — писала Мать Тереза. — Мы –Миссионерки Любви, потому что „Бог есть Любовь“. Мы призваны донести убогим и страждущим любовь, которой Бог возлюбил их».

В 1959 г. Миссионерки Любви взяли на себя заботу о прокажённых Калькутты, которых было тогда около 30 тысяч. Сёстры ордена открыли амбулаторию для прокажённых и основали так называемый Город Покоя – поселение, где могли жить прокажённые вместе со своими семьями. Мать Тереза видела в прокажённых детей Божиих. Иисус умер на кресте также за них. А благодаря тому, что эти люди были отмечены таким тяжёлым страданием и жили в таких жутких условиях, они больше, чем кто-либо участвовали в тайне искупительных мук Иисуса. «Когда я прикасаюсь к телу прокажённого, от которого исходит смрад, я словно прикасаюсь к телу Христа, как и тогда, когда принимаю Его в Евхаристии. Да, проказа – это очень тяжёлая, мучительная болезнь, но она не так страшна, как чувство, что ты – человек, лишённый любви, нежеланный, брошенный всеми», — говорила Мать Тереза.

Больных нужно накормить, одеть, им необходимы дорогостоящие хирургические операции, лекарства. У сестёр ордена Матери Терезы ничего нет. Они живут так же, как и их подопечные, то есть, как самые убогие. Устав ордена в этом отношении очень строгий. Согласно ему сёстрам позволено иметь лишь самое необходимое: белое сари, простые сандалии. Каждая из сестёр, когда получает назначение на новое место, в течение десяти минут готова отправиться в путь — все её пожитки вмещаются в небольшой сумке.

Сёстры всецело полагаются на Божие Провидение. «Каждый день Бог совершает для нас настоящие чудеса, — вспоминала Мать Тереза. — Мы видели очень конкретные проявления этого. Не будь этих „повседневных“ чудес, мы просто не смогли бы продолжать нашу деятельность, не смогли бы ничего сделать. Провидение каждый день заботится обо мне, моих сёстрах и наших подопечных. Делает это через посредничество бизнесменов, государственных учреждений, предприятий, нефтяных корпораций, властей. Но прежде всего – через крошечные пожертвования людей, располагающих лишь скромными средствами. Именно эти пожертвования представляют наибольшую ценность, ведь для того, чтобы их внести, людям приходится от чего-то отказываться. Благодаря этому их жест становится настоящим актом любви».

На сегодняшний день в 600 миссионерских центрах в 127 странах работает более 4 тысяч миссионерок любви. Сёстры помогают в питании полумиллиону семей, обучают 20 тысяч детей и ухаживают за 90 тысячами прокажённых.

Мать Тереза умерла 5 сентября 1997 г. 13 сентября прямую трансляцию с её похорон вели крупнейшие телеканалы мира. Её тело везли по улицам Калькутты на орудийном лафете, на котором в своё время везли тело Махатмы Ганди. Эта маленькая, вся в морщинах сестричка из Калькутты, благодаря своей полной преданности Христу стала для людей сокровищем, так как излучала Любовь, которая является единственной надеждой для мира.

Незадолго до её смерти один журналист задал ей вопрос: «Вы боитесь смерти?». Мать Тереза ответила: «Нет, совершенно не боюсь. Умереть – значит вернуться домой. Разве вы боитесь возвращаться домой к своим близким? Я с нетерпением ожидаю смерти, ведь тогда я встречу Иисуса и всех людей, которых во время своей земной жизни я старалась одарить любовью. Это будет чудесная встреча, разве не так?». Когда Мать Тереза говорила это, её лицо светилось радостью и покоем.

19 октября 2003 г. Папа Иоанн Павел II причислил ее к лику блаженных, а 4 сентября 2016 г. Папа Франциск провозгласил ее святой.

Напутствия Матери Терезы

— Любите друг друга, как Бог любит каждого из вас: сильной и особенной любовью. Пусть каждый будет мил с другими; лучше совершать ошибки с доброжелательностью, чем чудеса — без нее.

— Плод тишины есть молитва, плод молитвы – вера, плод веры – любовь, плод любви – служение, а плод служения – мир.

— Если вы хотите быть счастливой семьей, если вы хотите быть святой семьей, отдайте свои сердца любви.

— Бог не создавал нищеты; ее создали мы. Перед лицом Бога мы все нищи.

— Мы не можем делать великих дел, только малые делено с великой любовью. Я верю в малые дела, именно в них наша сила.

— Не позволяй себе огорчаться неудаче, если ты сделал все, что мог.

— В этом секрет добра: вначале оно слабо, но всемогуще в конце. Зло, напротив, всемогуще вначале, но ослабевает со временем.

— Будьте благодарны!.. Если вы цените все, что дает вам Бог, Он не оставит вас.

Живите

Слова этого Манифеста встречают каждого, кто входит в Дом матери Терезы, открытый ею для больных с тяжелыми и неизлечимыми болезнями. Слова Манифеста – это чудодейственное заклинание, дающее надежду; это сокровенная молитва, помогающая страждущему; это завещание, обращенное к каждому из нас.

Жизнь – это возможность, воспользуйся ею.

Жизнь – это красота, восхитись ею.

Жизнь – это блаженство, вкуси его.

Жизнь – это мечта, осуществи ее.

Жизнь – это вызов, прими его.

Жизнь – это долг твой насущный, исполни его.

Жизнь – это игра, стань игроком.

Жизнь – это богатство, не растранжирь его.

Жизнь – это имущество, береги его.

Жизнь – это любовь, насладись ею сполна.

Жизнь – это тайна, познай ее.

Жизнь – это завет, исполни его.

Жизнь – это юдоль бедствий, превозмоги ее.

Жизнь – это песнь, спой ее до конца.

Жизнь – это борьба, стань борцом.

Жизнь – это бездна неведомого, ступи в нее не страшась.

Жизнь – это удача, лови этот миг.

Жизнь – так прекрасна, не загуби ее.

Жизнь – твоя жизнь, борись за нее!

Улыбайтесь

Если вы в плохом настроении, потому что вас обидели или вы получили плохие новости, воспользуйтесь силой улыбки. Даже если вас никто не видит, постарайтесь улыбнуться, чтобы показать себе самому, что вы выше всяких трудностей. Думайте, что вы неуязвимы, бессмертны, вечны. Подарите себе улыбку, как вы делаете это иногда, проходя мимо зеркала. Даже если ваша улыбка будет немного вымученной, это уже начало улучшения. Как только вы улыбнетесь, вы почувствуете себя в лучшем расположении духа. А в хорошем настроении вам будет легче решить все ваши проблемы. Вы не представляете, как много хорошего способна дать вам самим и людям, окружающим вас, обычная улыбка. Бог помогает тем, кто все неприятности и горести встречает не нытьем и жалобами, а радостью и улыбкой. Получив от жизни очередной удар, скажите себе: «Всё могло быть гораздо хуже» – и улыбнитесь…

Любите

…Не бойтесь любить. Открывайте сердце и постарайтесь пробудить в нем любовь. Для этого нужно перестать видеть в других и себе только недостатки и ошибки. Ищите и находите в людях прекрасное и доброе. Это вдохновляет и нас самих, и других людей на проявление их лучших качеств. Люди, действительно умеющие любить, не ставят никаких условий. Они свободны выражать любовь ко всем людям и даже любить своих врагов… Любовь это искусство, и она требует тренировки, так же как приобретение любого навыка. Хорошие врачи, музыканты, художники, спортсмены часами упражняются, чтобы усовершенствовать свои умения и способности. Также и с любовью. Если мы перестанем любить кого-то при первом же осложнении отношений, мы не разовьем в себе умения любить. Если мы не будем прикладывать усилий, чтобы любить, мы будем одиноки и несчастны.