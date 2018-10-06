6 октября французские аббатства открыли двери для молодёжи

В субботу 6 октября многие французские монастыри и аббатства открыли свои двери для юных посетителей по случаю XV Генеральной ассамблеи Синода епископов, которая проходит в Ватикане с 3 по 28 октября на тему «Молодёжь, вера и распознавание призвания».

«Пойди и посмотри»: эти слова из Евангелия от святого Иоанна стали названием мероприятия под эгидой французской организации «Служение монахинь» (SDM) и Монашеской конференции Франции (CMF): акция адресована молодым людям в возрасте от 16 до 30 лет. На сайте «Служение монахинь» отмечается, что 6 октября посвящено «молодым поколениям и Богу». Главная цель мероприятия в том, чтобы познакомить юношей и девушек с иноческой жизнью, о которой мало что известно; этот день позволит монахам и монахиням поделиться своим свидетельством и лучше узнать новые поколения, чтобы представлять пред Господом их мечтания, устремления и трудности.

Каждый французский монастырь и аббатство — согласно собственной харизме и возможностям — организовал ряд молодёжных проектов. Например, в Аррасском монастыре кларисс, отмечается на сайте «Служение монахинь», утренние часы 6 октября были посвящены теме «Пойди и посмотри»: молодёжь приняла участие в литургической молитве, в презентации монашеской жизни, размышляла над страницами Евангелия и делилась молитвенным опытом. После Дневного часа Литургии часов некоторые монахини отправились на пикник с молодыми гостями, чтобы поближе познакомиться и разделить с ними опыт веры. Во второй половине дня к группе присоединятся супружеская пара катехизаторов и молодой священник: «С их помощью, — отмечают монахини, — мы хотим приобщиться к начинаниям Синода и дать молодёжи возможность разделить частичку нашего пути, принимая во внимание их таланты и устремления. Мы хотим, чтобы они представили себе вклад, какой могут внести в мир как люди и как христиане, как неповторимые личности. Мы также хотим услышать, чего они ожидают и на какую помощь надеются от нас, взрослых, для решения своих будущих задач. Мы хотим провести настоящую, живую встречу и наладить динамичную связь между поколениями и народами».

Монахини из Ордена Святой Клары подчёркивают важность молодёжного служения и рассказывают о мероприятиях, которые систематически проходят в их обители в Аррасе: «Прежде всего это молитва. Она является фундаментом и источником, из которого всё берёт начало».

Монахини поддерживают связь с новыми поколениями благодаря таким систематическим начинаниям, как «Завтраки с молодёжью» или «Экскурсии по Библии». В этом году, пишут сёстры-клариссы, «мы открыли школу молитвы с помощью молодого священника, чтобы углубить внутреннюю жизнь и личные отношения с Господом». Кроме того, монастырь в Аррасе принимает группы подростков, которые готовятся к Таинству Миропомазания. «Мы хотели бы, чтобы пастырские работники стали ‘мостом’ между молодёжью и нами: это пойдет на пользу всем», — говорится на сайте французского «Служения монахинь».

Источник: Vatican News