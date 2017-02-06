6 февраля. Святые Павел Мики, священник, и его сподвижники, мученики. Память

Японские исповедники веры, принявшие смерть за Христа в конце XVI века близ Нагасаки, стали первыми по времени в многочисленной череде мучеников Дальнего Востока, пострадавших за веру в эпоху великих географических открытий.

Христианство проникло в Японию благодаря вдохновенной проповеди Франциска Ксаверия в 1549-1551 гг. и затем распространялось весьма стремительно. Если к моменту отъезда св. Франциска Ксаверия христиан в «Стране Восходящего Солнца» насчитывалось около двух тысяч, то спустя тридцать лет – уже двести тысяч, включая представителей знатнейших семейств. Очевидный успех христианских миссионеров вызвал тревогу у сёгуна (феодального правителя Японии) Тоётоми Хидэёси, а масло в огонь подлила безответственная болтовня одного испанского капитана, заявившего Хидэёси, что проповедь христианства – это первый этап покорения Японии Испанией и Португалией.

Разгневанный сёгун издал в 1587 г. указ, предписывающий всем иностранным миссионерам покинуть страну в течение двадцати дней и под страхом смерти запрещавший дальнейшую проповедь христианства, как и оказание какого-либо содействия проповедникам. Некоторые миссионеры подчинились указу и уехали, однако многие другие продолжали действовать нелегально, пользуясь поддержкой обращенных в христианство японцев.

Одним из таких помощников и был Павел Мики, рожденный близ столицы сёгунов Киото в аристократической семье в 1565 г. Он был крещен уже в пятилетнем возрасте, что было редкостью для тогдашней японской христианской среды, и в дальнейшем воспитывался отцами-иезуитами, приехавшими из Португалии. В 22 года он сам вступил в Общество Иисуса и помогал священникам-иезуитам в проповеди Христа в качестве переводчика и катехизатора. Таким образом он обошел практически всю Японию. Павел сам готовился к принятию священного сана (а по другим сведениям даже принял его), но в 1597 г. был схвачен и подвергнут пыткам, однако не отрекся от веры. В тюрьме в Нагасаки Павел встретил 23 единоверца, также подвергавшихся пыткам. Сначала им собирались отрубить уши и носы, но в итоге ограничились лишь отрезанием части левых ушей, и в таком виде стали возить по городам Японии при одновременном оглашении им смертного приговора. Таким образом намеревались устрашить прочих христиан и побудить их отречься от веры. Однако Павел воспользовался этими обстоятельствами, чтобы снова и снова обращаться к толпам народа с проповедью Христа. Тем временем к приговоренным узникам были присоединены еще два человека, не побоявшихся оказывать им прямую помощь. Каким-то образом удалось уговорить власти допустить к арестантам двух священников-иезуитов, чтобы принять у них последнюю исповедь и преподать Святое Причастие. Этим воспользовались двое иезуитских новициев-японцев, чтобы принести свои монашеские обеты.

5 февраля 1597 г. эти двадцать шесть христиан были распяты на крестах на холме у города Нагасаки. Все они изъявляли радость, что могут принять смерть за Господа, многие пели. Павел Мики, выражая удовлетворение от того, что удостоился столь почетной смерти, проповедовал с креста, ободрял своих сподвижников и призывал наблюдающих за казнью соотечественников ничего не страшиться и уверовать во Христа. В конце концов выведенные из себя палачи положили конец происходящему быстро перебив всех распятых копьями. Присутствующие при казни христиане собрали и унесли с собой окровавленную одежду казненных, которой впоследствии приписывалась чудотворная сила.

Среди погибших мученической смертью в тот день девять человек были миссионерами-европейцами (трое иезуитов и шестеро францисканцев), а остальные 17 – японцами, из которых трое несовершеннолетних. Большинство японцев были мирянами, но часть их принадлежала при этом к Третьему Ордену Св. Франциска. Они активно участвовали в христианской миссии как переводчики и катехизаторы, двое из них были врачами.

К лику блаженных их причислил Папа Урбан VIII в 1627 г., а к лику святых – Папа Пий IX в 1862 г. Этот же Папа причислил к лику блаженных еще 205 японских мучеников принявших смерть за Христа на протяжении XVII века.

В ознаменование 150-ой годовщины мученичества св. Павла Мики и его сподвижников Конференция Католических Епископов Японии в 2012 г. возвысила статус церкви, освященной в их имя в Нагасаки, до ранга общенационального святилища и открыла маршрут из Киото в Нагасаки, которым когда-то проследовали первые японские мученики. Теперь этот путь протяженностью более 700 км стал маршрутом паломников.