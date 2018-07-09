5 мыслей о сути патриотизма от героя-антинациста

Католический философ Дитрих фон Гильдебранд разгневал Гитлера — вот какими мыслями.

Когда немцы вторглись в Австрию, он был номером один в списке людей, которых Гитлер хотел захватить и убить. Все, что он делал, это писал. Он не пытался убить Гитлера, как это сделал лютеранский пастор Дитрих Бонхёффер несколько лет спустя. Понятно, почему это вывело Гитлера из себя.

Католический философ Дитрих фон Гильдебранд просто написал самый глубокий анализ ужаса нацизма. Ему пришлось бежать из своей родной Германии в 1933 году, когда к власти пришли нацисты. Он устроился по соседству в Австрии и оставался там. С 1934 по 1938 годы он редактировал журнал под названием Die Christliche Ständestaat, или “Христианское корпоративное государство». Он написал массу антинацистских редакционных статей.

Он не выпускал пар. Он объяснял. Это разозлило Гитлера, потому что даже этот нечестивый человек знал силу истины и ненавидел её. Гильдебранд, заявил он, должен умереть. Гильдебранд продолжал писать, даже когда за его голову была назначена награда. Он и его жена едва успели покинуть Австрию, когда туда вошла немецкая армия.

Вот пять глубоких прозрений Гильдебранда о патриотизме, взятых из его статей в журнале Die Christliche Ständestaat (“Христианское корпоративное государство»), который он редактировал. Вы можете найти их в книге «Моя битва с Гитлером» (которую я подготовил к изданию).

Я должен предупредить вас, что Гильдебранд не писал, как К. С. Льюис. Он был философом, и философом немецким. Но он говорит нам многое, что нам нужно знать, потому что он видел зло близко. Я объединил несколько цитат и сгладил его стиль кое-где.

Что такое настоящий патриотизм

Гильдебранд называет настоящий патриотизм «морально позитивным» и даже «обязательным». На самом деле, это ”божественно предопределенная, упорядоченная любовь» к нации, среди которой мы находимся благодаря нашему рождению. Настоящий патриотизм, пишет он,

«подтверждает ценность принадлежности к национальному сообществу, рассматриваемому как духовное пространство с индивидуально самобытным характером, пространство, в которое человек был помещен. Он включает в себя особое чувство принадлежности к нации, членом которой является человек, любовь к «божественному замыслу», который эта конкретная нация представляет, особую близость и солидарность с ней, благодарность за все, что человек получает от неё, особое понимание, которым он обладает относительно неё, и, наконец, задачу, которая дана через принадлежность к ней”.

Что не является настоящим патриотизмом

Гильдебранд боролся с национализмом. Это была одна из фундаментальных, хотя не единственная, проблема нацизма. Назовем это «поддельным патриотизмом». «Самая мягкая форма отождествила нацию с её правительством. Это то, о чём говорится “права или неправа, но это моя страна”. Гильдебранд описывает худшую (нацистскую) форму как

«совершая идолопоклонство по отношению к нации, то есть делая нацию высшим критерием для всей жизни и делая ее последним и высшим благом. Она рассматривает единство нации как высшую и наиболее жизненно важную связь общества”.

Как можно это обнаружить? Вы видите это, пишет он,

«там, где нация находится выше сообществ еще более высокой ценности, таких как большие сообщества людей или человечества в целом. Это извращение достигает своей кульминации, когда нация находится выше наивысшего сообщества из всех, а именно сверхъестественного сообщества Церкви, понимаемого как мистическое тело Христа. Национализм также проявляется, когда человек рассматривается как простое средство для использования нацией”.

Вы также видите, что националисты — поддельные патриоты — думают о своей нации. Он назвал их отношение «коллективным эгоизмом». «Националист не говорит: «Я важнее, чем кто-либо другой». Он говорит: «Мы важнее, чем кто-либо другой». Гильдебранд пишет:

«Националисты никогда не видят истинные ценности своего народа. Все, что они видят — это его сила, его слава, его политическое влияние. Это вовсе не любовь: это самоутверждение, воля к власти, стремление к престижу и самовосхваление. Они путают истинную ценность своего народа с империалистической необходимостью распоряжаться вниманием других народов”.

Настоящий патриотизм возвышает личность

Национализм, поддельный патриотизм, разрушает личность. Гильдебранд страстно возражает против этого. Настоящий патриотизм признает величие каждого человека.

«Любой, кто не видит в других людях прежде всего и главным образом душу, созданную Богом и для Бога, уже поддался этой ереси, и то же самое верно в отношении того, кто видит сначала немца, француза или итальянца, а не человека, с которым он разделяет глубокую связь через их великую общую судьбу, которая включает в себя рождение, смерть, собственную тварность и предназначение к вечности”.

Настоящий патриотизм уважает другие страны

Поскольку Гильдебранд видел, что каждая нация имеет свой отличительный характер, он видел, что каждая страна имеет значение. Настоящий патриотизм, настоящая любовь к своей стране, утверждает он,

«предполагает, что каждый другой народ со своим особым характером есть нечто оправданное и ценное. Конечно, любовь человека к своей собственной нации будет больше, интенсивнее и другого рода. Но каждый человек, который отказывается предоставить другим странам право на свободное развитие, который считает, что он может игнорировать их права и обоснованные требования, и кто представляет, что он может растоптать их ногами, если это должно помочь его собственной стране, тем самым противоречит самому основанию, на котором зиждется его любовь к своей собственной стране. Он, прямо говоря, неспособен по-настоящему любить свою собственную страну”.

Настоящий патриотизм не разделяет людей по расе или любому другому признаку

Гильдебранд выступал против политического движения и идеологии, которые явно унижали человеческое достоинство. Конечно, нацисты ненавидели евреев, но они ненавидели и множество других групп. Их расизм был смешан с их национализмом. Гильдебранд категорически отвергал это.

«Каждый человек, независимо от его расы, создан Богом и по образу Божьему. Каждый человек имеет бессмертную душу, предназначенную для вечного общения с Богом. Раса, согласно католической доктрине, является вторичным и случайным биологическим фактором, не влияющим на возможность достижения человеком своей вечной цели, поскольку ценности, которые он призван воплощать, никоим образом не определяются расой. Люди как таковые равны перед Богом: все пали в Адаме, все искуплены во Христе”.

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Гильдебранд перебрался в Соединенные Штаты в 1940 году и преподавал философию в Фордхэме, пока не вышел в отставку в 1960 году. Он умер в 1977 году. Он написал множество книг удивительно разнообразной тематики. Его работы, особенно его писания о браке, оказали влияние как на Второй Ватиканский собор, так и лично на Папу Иоанна Павла II.

Вы можете найти его собственный рассказ о своей жизни здесь: http://www.catholicauthors.com/vonhildebrand.html.

Вы также можете узнать больше о нём и его произведениях на сайте Hildebrand Project, посвященном популяризации его учения.

Автор — Дэвид Миллс

Перевод с английского Сергея Сабсая

Источник (англ.): Aleteia.org