25 марта. Благовещение Господне. Торжество

Вот уже на протяжении почти полутора тысяч лет Церковь 25 марта совершает празднование в честь Воплощения Сына Божия, как и в честь призвания Владычицы нашей Богородицы, познавшей через ангела Божию волю относительно Себя Самой. Благодаря Ее fiat («да будет») свершилось дело нашего Искупления.

Торжество Благовещения, как в глубокой древности, так и теперь, считается праздником Господним. Однако литургические чтения вспоминают о Пресвятой Богородице, а сам праздник на протяжении ряда веков рассматривался как Богородичный. В церковном Предании отмечено соответствие между Евой, матерью всех живущих и одновременно – причиной порожденного ее непослушанием греха, и Марией, Матерью искупленного человечества, приведшей в мир его Жизнь, Господа нашего Иисуса Христа.

Дата празднования – 25 марта – была установлена, отталкиваясь от даты Рождества. Кроме того, согласно древней традиции, день весеннего равноденствия связывался с сотворением мира, а также началом и завершением дела его Искупления: Воплощением, Смертью и Воскресением Господа. Евангелист Лука рассказывает о величайшем событии воплощения Бога в человеческое естество с подкупающей простотой: В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария (Лк 1,26-27).

В народном благочестии издавна запечатлелся образ Пресвятой Богородицы, в молитвенном сосредоточении принимающей посланного к ней Вестника: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою. Мария смутилась, услышав эти слова, однако Ее смущение не имело ничего общего с замешательством. Она, подобно всем евреям, уже в детстве получавшим религиозное образование, хорошо знала Священное Писание. Кроме того, Ее отличали недюжинная проницательность в делах духовных, ясный ум, глубочайшая вера, пламенная любовь и преизобильные дары Святого Духа. По этой причине Она тут же уловила суть миссии Божьего посланника, а в Ее сердце немедленно родилась готовность исполнить все требования Божии.

Со своей стороны, Ангел успокоил Ее и открыл Ей касающиеся Ее намерения Божии, иначе говоря, Ее призвание: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца.

Благовещение открывает Марии Ее служение, Ее роль в мире, смысл Ее существования. Благовещение совершенным образом просветило Ее. Ее собственная жизнь была явлена Ей в новом свете. Ей удалось осознать Свое исключительное предназначение в истории человечества. Благодаря всему происшедшему, Мария была окончательно приобщена к тайне Христа.

Призвание – это не столько наш выбор, сколько выбор нас Богом. Мы распознаем его благодаря многим обстоятельствам, исследуя их верующим, чистым и правым сердцем. Совсем не обязательно, чтобы наше призвание или наша роль в осуществлении Божественных замыслов были столь масштабными и блестящими. Вполне достаточно уже того, что Бог пожелал нами воспользоваться, как и того, что Он ожидает от нас содействия.

Ответ Марии на призвание – fiat – звучит еще более решительно, чем простое «да». Он подразумевает всецелое предание себя Господу Богу: отныне и до конца жизни желать только того, чего хочет Он. Кульминацией прозвучавшего теперь fiat станет Голгофа: там, под крестом, Пресвятая Богородица вместе с Сыном принесет Свою последнюю жертву. «Да», которого Господь требует от каждого из нас – на пути его собственного призвания – звучит на протяжении всей жизни, проходит сквозь все события, большие и малые. С ним связаны и новые обращения к нам Бога, на которые всегда необходимо отвечать «да». Предыдущие обращения и предыдущие да подготавливают при этом последующие.

«Да», однажды сказанное Иисусу, не позволит нам быть слишком самоуверенными. Напротив, мы будем очень внимательны, чтобы не пропустить обращения к нам Господа, указующего путь избранным Своим. В нашем, продиктованном любовью ответе человеческая свободная воля и воля Божия пребывают в совершенной гармонии и составляют нерасторжимое единство. Каждому из нас следует наедине с Богом обсудить, что именно Он от нас хочет. Так помолимся же Пресвятой Богородице о прозрении в сущность собственного призвания, о даровании глубокого и искреннего стремления к этому. Помолимся и об излиянии света свыше, чтобы мы смогли откликнуться на каждый очередной, обращенный к нам Господом призыв. Пусть наш ответ Богу в любой ситуации звучит столь же решительно и бесповоротно, как ответ Марии в день Благовещения, ведь одно только призвание придает жизни смысл и определяет ее цель.

В. Дегтярев