31 января. Святой Иоанн Боско, священник. Память

Иоанн (Джованни) Боско или дон Боско – один из самых ярких католических святых XIX столетия, основоположник систематической церковной работы с молодежью, основатель Ордена салезианцев.

Джованни родился 16 августа 1815 г. в деревушке Бекки близ Турина (тогда – государство Пьемонт) в очень бедной крестьянской семье. Уже на втором году жизни он потерял отца, а будучи подростком, из-за крайней нищеты, в которой оказалась его семья и складывающихся в ней на этом фоне тяжелых отношений, был вынужден покинуть отчий дом, чтобы проживать и зарабатывать себе на жизнь у чужих людей.

Мать дона Боско, носившая имя Маргарита, оказала серьезное влияние на его жизнь. Она не умела ни читать, ни писать, но отличалась твердым характером и большой набожностью. Она помнила наизусть несколько отрывков из Священного Писания, имела страх Божий («Богу ведомы даже твои помыслы»), понимала значение церковных Таинств, верила в искупительную силу страданий, уповала на провидение и умела читать Розарий по четкам. Сам дон Боско свидетельствует: «Я помню, что именно она готовила меня к Первому Причастию. Она проводила меня в церковь, сама исповедалась, препоручила меня исповеднику, а потом вместе со мной прочитала благодарственную молитву. Она помогала мне до тех пор, пока не убедилась, что я сам могу достойно исповедаться. (…) В день Первого Причастия среди толпы детей и взрослых было почти невозможно сохранить молитвенную сосредоточенность. Утром моя мать не позволила мне ни с кем разговаривать. Она проводила меня к Святой Трапезе. Вместе со мной прочитала приготовительные и благодарственные молитвы. В тот день она запретила мне заниматься домашними делами. Я посвятил всё время чтению и молитве. Несколько раз она повторила: “Сын мой, это был для тебя великий день. Я верю, что Бог стал Владыкой твоего сердца. Обещай Ему, что ты постараешься творить добро всю жизнь”».

Когда позднее она узнала, что ее сын готовится стать священником, то сказала ему: «Если ты станешь священником и тебя постигнет несчастье – ты разбогатеешь, ноги моей никогда не будет в твоем доме». А уже состоявшееся рукоположение Джованни мама Маргарита прокомментировала так: «Теперь ты священник, ты ближе к Иисусу. Я не читала твоих книг, но помни, что начать служить Литургию значит начать страдать. Отныне ты должен думать только о спасении душ и оставить всякую заботу обо мне».

Дон Боско появился в доме матери спустя несколько лет, когда она нянчила внуков от другого своего сына, а он сам приступил к активной работе с беспризорной молодежью и претерпевал при этом немало трудностей. Отец Иоанн тогда сказал ей: «Вы говорили когда-то, что если я стану богатым, ноги вашей не будет в моем доме. Сейчас я беден и обременен долгами. Не станете ли вы матерью для моих ребят?», на что мама Маргарита смиренно ответила: «Если ты думаешь, что такова воля Божия…» И десять последних лет своей жизни (1845 – 1856 гг.) она провела, став матерью десяткам и сотням чужих детей, которых ее сын-священник приводил к Богу, трудясь без устали день и ночь и обретая источник сил в молитвенном созерцании распятия.

Но прежде, чем стать священником, дон Боско сменил множество занятий, обнаружив при этом множество разнообразных талантов. Он был пастухом, кузнецом, портным, пекарем-пирожником, акробатом, фокусником, вел счет при игре в бильярд, играл на органе и спинете, сам сочинял песни и мелодии.

Нашлись люди, которые, обратив внимание на превосходные умственные способности и блестящую память Джованни, помогли ему поступить учиться. Он учился в духовной семинарии в Кьери, потом – в теологическом колледже в Турине, по окончании которого принял священническое рукоположение 5 июня 1841 г. Для новоиспеченного священника дона Боско не было сомнений в том, чем именно он должен заниматься: еще в детстве он видел сон, в котором превращал маленьких зверей в детей Божьих, и истолковал увиденное как призыв Бога посвятить себя воспитанию беспризорных подростков.

Время, в которое молодой священник дон Боско делал свои первые шаги, было весьма бурным: то было время начала индустриализации, борьбы за объединение Италии, время строительства итальянской нации, революций, реставраций и потрясений. Правительство Пьемонта проводило отчетливо антиклерикальную политику, однако же благодать Господа произращала в народе Божием всё новые цветы святости. Одновременно с Иоанном Боско в Турине служили еще двое великих священников, причисленных позднее Церковью к лику святых: Джузеппе Кафассо, духовник дона Боско, тюремный капеллан, сопровождающий приговоренных к смерти вплоть до последней черты; и Джузеппе Коттоленго – пастырь, опекавший неизлечимо больных и называвший себя «чернорабочим Провидения». Дон Боско какое-то время помогал ему, но затем пошел своим путем. Отец Коттоленго однажды, коснувшись края одежды дона Боско, пророчески заметил: «Она слишком легкая. Достаньте себе одежду попрочнее, потому что многие дети ухватятся за нее».

В то время в охваченный лихорадкой индустриализации Турин хлынули десятки тысяч иммигрантов. Город кишел подростками, готовыми наняться на любую неквалифицированную работу. Они же сбивались в банды, терроризировавшие городские предместья. Их воспитанием никто не занимался, их права никто не защищал…

Первые подопечные дона Боско – маленькие каменщики, каменотесы, чистильщики сапог, мостильщики улиц… Среди них немало встречалось и таких, у кого было криминальное прошлое или даже настоящее. Дон Боско организовал для них место постоянного общения под названием Ораторий, который тут же оказался под надзором полиции, а некоторые благомыслящие граждане и вовсе посчитали его рассадником преступности. Деятельность дона Боско натолкнулась и на ожесточенную критику со стороны туринских приходских священников: им не понравился экстерриториальный характер Оратория, они настаивали, что он непременно должен быть при конкретном приходе; они явно испытывали ностальгию по тем временам, когда приезжающие в Турин переселенцы должны были предъявлять рекомендательное письмо от своего прежнего настоятеля, чтобы быть принятыми в новый приход. Собратья в священстве обвиняли дона Боско в том, что он отрывает молодежь от приходов. Однако же подопечные дона Боско – это «трудные подростки», которые в иных обстоятельствах никогда бы не стали благонравными прихожанами. К тому же главную роль здесь играла сама личность дона Боско, его необыкновенной силы харизма.

Задокументирован и подтвержден многими свидетельствами целый ряд благодатных даров, имевшихся у отца Джованни: пророческие сны, видения, способность «читать» в людских душах и прозревать их тайны, исцеления по молитве от болезней, и такие редкие дары как билокация, умножение хлебов, иной снеди, облаток и даже воскрешения умерших.

В 1854 г., когда в Турине разразилась эпидемия холеры и люди умирали тысячами, дон Боско просит своих подопечных ухаживать за больными и при этом обещает, что если они всецело препоручат себя благодати Божией и не совершат никакого смертного греха, никто из них не только не умрет, но даже не заболеет. Так и случилось к вящему удивлению всего города, включая убежденных антиклерикалов.

Еще раньше, в июле 1846 г., у самого дона Боско открылось кровохаркание и он оказался на грани смерти. Врачи пришли к выводу, что он безнадежен, он принял Таинства Последнего Напутствия, а потом впал в беспамятство. А тем временем его воспитанники после напряженного 12-часового рабочего дня молились за него ночи напролет и принимали на себя ради его выздоровления самые тяжкие обеты: оставаться на хлебе и воде, практиковать иные виды воздержания месяцы, годы, а то и всю жизнь… И дон Боско непостижимым образом выздоровел. Появившись перед своими подопечными в часовне еще весьма слабым и бледным, он произнес фразу: «Я обязан вам жизнью, и теперь моя жизнь безраздельно принадлежит вам», а остаток того дня провел в исповедальне, заменяя тяжкие обеты боровшихся за его спасение учеников на более легкие и реалистичные.

Положение Оратория дона Боско изменилось к лучшему, когда его посетил архиепископ Турина. Он прекрасно провел тот воскресный день, от души веселился («Никогда в жизни я так не смеялся», — скажет он впоследствии), лично причастил 300 подростков и преподал им таинство Миропомазания. С этого времени Ораторий фактически получил статус экстерриториального прихода.

Но по-прежнему оставались нерешенными материальные проблемы. Кое-кто продолжал считать, что молодой священник повредился в рассудке. Его сторонились и фактически оставили одного с четырьмя сотнями ребят. Сам дон Боско писал об этом времени так: «Всю домашнюю работу приходилось делать мне. Мне приходилось готовить, накрывать на стол, подметать пол, колоть дрова, шить рубашки, белье, полотенца и штопать их, когда они рвались. Казалось бы, пустая трата времени, однако я и здесь нашел возможность помогать подросткам жить по-христиански. Раздавая хлеб или мешая суп, я мог спокойно дать добрый совет, сказать теплое слово». И этот подвиг не оставался без ответа: «Я должен признаться, что привязанность и послушание моих ребят достигает немыслимых высот», — свидетельствовал наставник.

Поскольку среди посещавших Ораторий подростков было немало бездомных, дон Боско организовал для них общежитие в съемной квартире. Тогда-то он и привлек к сотрудничеству свою маму Маргариту. В начале обитателей общежития было шесть, через пять лет их стало 35, потом – 115, в 1860 г. – 460, а в 1862 г. – 800. Конечно же, параллельно открывались и новые общежитские корпуса.

В 1845 г. дон Боско открыл вечернюю школу, где обучалось около 300-т подростков. В 1847 г. открылся второй Ораторий. В 1850 г. – Общество взаимопомощи для рабочих. В 1853 г. – сапожная и швейная мастерские. В 1854 г. – переплетная мастерская. В 1856 г. – столярная мастерская. В 1861 г. – типография. В 1862 г. – кузнечная мастерская.

К 1862 г. в жизни Оратория участвовало 800 человек, постоянно проживавших в общежитии, и еще 600 «приходящих», имевших другое жилье. Кроме шести мастерских при Оратории работали вечерние и воскресные школы, две школы вокальной и инструментальной музыки.

К тому времени у дона Боско появились и преданные сотрудники: частью – из его же собственных подросших воспитанников, частью – из увлеченных его примером и харизмой молодых туринских священников. К началу 60-х годов таковых было 39 человек, и они составили костяк Общества Святого Франциска Сальского – новой монашеской конгрегации ныне известной под именем «Салезианцев Дона Боско». А поскольку из-за различных политических перипетий епархиальная духовная семинария в Турине к тому времени вовсе закрылась, дону Боско пришлось озаботиться еще и образованием новых священников. Он открыл собственную семинарию в Вальдокко, которая к концу его жизни в 1888 г. выпустит несколько сотен священников «новой формации», происходивших из бедных социальных слоев.

В 1864 г. дон Боско встретил молодую женщину, на 20 лет моложе себя. И она захотела последовать за ним, стала его ближайшей сотрудницей. Позднее она выступит в роли основательницы женской конгрегации «Дочерей Марии Помощницы христиан» и будет причислена Церковью к лику святых. Ее имя – Мария Мадзарелло.

Стремясь лучше служить своим ребятам, дон Боско открыл в себе еще и писательский дар. Всего он написал порядка 50-ти книг: учебники по Священной истории, истории Церкви, истории Италии, много биографий замечательных людей и сочинений воспитательного характера. В последний год его жизни (1888 г.) увидело свет 118-е издание самого известного его труда, носившего название «Превентивная система воспитания юношества». Залогом успеха этой воспитательной системы виделась, прежде всего, личность самого воспитателя, его беззаветная преданность своему делу. Воспитатель должен постоянно находиться рядом со своими воспитанниками, даже когда они играют или отдыхают, быть всегда доступным для общения, всё время на виду. Наказания в этой системе исключались вообще: дисциплины следовало добиваться исключительно убеждением и личным примером. Искомым идеалом здесь являлась не идеально выстроенная линейка воспитанников, а оживленная толпа вокруг воспитателя. С точки зрения принятой тогда системы воспитания, основанной исключительно на авторитарных методах, это была настоящая революция.

За отпущенные ему с начала 60-х годов до смерти 31 января 1888 г. четверть века дон Боско успеет сделать еще очень и очень много. Он отредактирует 204 выпуска «Библиотеки итальянского юношества» с текстами латинских и греческих авторов, откроет пять колледжей, станет, вместе с Марией Мадзарелло, основателем женской монашеской конгрегации, построит святилище Девы Марии Споручницы и храм Пресвятого Сердца в Риме, учредит 64 салезианских дома в шести странах мира, направит миссионеров из своей Конгрегации в Латинскую Америку. К концу жизни дон Боско в салезианских обителях будет состоять 768 монашествующих. Устав Салезианского ордена будет официально утвержден Папой Пием IX 3 апреля 1874 г. Доном Боско будет создано и Общество салезианских сотрудников, охватывающее мирян (утверждено Папой Пием IX 9 мая 1876 г.).

К 1888 г. через салезианские Оратории пройдет свыше 100 тысяч воспитанников, а к настоящему времени их – миллионы. Среди них – причисленные Церковью к лику святых Доминик Савио (1842 – 1857 гг.) и священник и основатель «Конгрегации Божественного Провидения» Луиджи Орионе (1872 – 1940 гг.); причисленные к лику блаженных священники Микеле Руа и Федерико Альбер.

Дон Боско совершит триумфальные апостолические поездки в Испанию и Францию, где его будут встречать с величайшим почетом, как «человека великой веры». В Париже кардинал Лавижри назовет его «итальянским Винсентом де Полем». Дон Боско встретится со знаменитым писателем Виктором Гюго и вновь обратит его к Богу.

В 1883 г. типография дон Боско в Турине будет признана лучшей, а на всеитальянской «Национальной выставке промышленных изделий, научных достижений и произведений искусства» ему будет предоставлена целая галерея. Дон Боско стал первым в истории католическим святым, давшим интервью печатному изданию – газете «Журналь де Ром» в 1884 г. (сам этот жанр был придуман только в 1859 г.).

Дон Боско всегда и совершенно сознательно сторонился политики, однако вовсе остаться вне ее ему не удалось. В 1881 г. произошло объединение Италии под властью правившей в Пьемонте Савойской династии, что сопровождалось ликвидацией государственного суверенитета Папской области. Папа Пий IX в ответ провозгласил себя «узником Ватикана» и отлучил пьемонтских деятелей от Церкви. Дон Боско, как и подобает верному католику, остался на стороне Папы, однако же сохранил личные добрые отношения с королем Виктором Эммануилом II и членами его правительства, что позволило ему в дальнейшем выступать в роли посредника-миротворца между Ватиканом и правящими кругами Италии.

Священник Иоанн Боско был причислен к лику святых в день Пасхи в Год Искупления, 1 апреля 1934 г., Папой Пием XI, который когда-то, будучи еще молодым и скромным ломбардским священником, лично посетил его, и эта встреча произвела на него неизгладимое впечатление. Дон Боско стал первым в истории святым, чья канонизация сопровождалась также гражданскими торжествами: по этому случаю в Капитолии выступил министр просвещения Италии. Святой Джованни Боско считается небесным покровителем молодежи, редакторов и книгопечатников.

В наше время действуют около двух тысяч салезианских обителей в 129 странах мира, в которых служат 16 тысяч отцов-салезианцев. Это – один из самых многочисленных мужских монашеских орденов. Духовные сыновья св. Иоанна Боско осуществляют свою миссию и в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Алдане и Якутске.

С 2009 по 2015 г. проходило паломничество мощей св. Иоанна Боско по всем континентам, приуроченное к 200-летию со дня его рождения. В России мощи этого святого побывали с 18 по 24 августа 2013 г., посетив католические приходы в Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге.