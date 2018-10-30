30 октября. Блаженный Алексей Зарицкий, священник и мученик

Греко-католический священник Алексей Зарицкий – один из множества новомучеников и исповедников советского времени, сохранивший верность Святому Престолу и много потрудившийся для окормления репрессированных католиков в Казахстане и на востоке России…

Алексей Зарицкий родился 17 октября 1912 г. в галицийском селе Бильче близ Львова в многодетной семье псаломщика греко-католического прихода Василия Зарицкого. Воспитанный в атмосфере строгого благочестия, он рано почувствовал духовное призвание и сразу по окончании Львовской гимназии в 18-летнем возрасте поступил в семинарию. 29 апреля 1935 г. митрополит Андрей Шептицкий возвел его в сан диакона, а 7 июня 1936 г. – в сан священника.

Молодой священник проходил свое пастырское служение в селах Галиции, где его глубокая и искренняя вера и любовь к своей пастве в сочетании с мягким, деликатным, отзывчивым характером творили настоящие чудеса. Подавляющее большинство украинских селян-греко-католиков причащалось и исповедовалось тогда раз в год, у мужчин в обычае было, придя в воскресный день в церковь и коротко зайдя в нее, всё остальное время богослужения проводить в церковном дворе и т.д. и т.п. Отец Алексей, однако, сумел преобразить это формальное благочестие в подлинное: его прихожане стали посещать каждую воскресную Божественную Литургию, приступать к исповеди и Святому Причастию не реже одного раза в месяц. Притом ревностный настоятель заботился не только о духовной, но и о житейской стороне жизни своих верных. Так при приходе села Струтина был организован детский сад, в котором дети не только находились под присмотром пока их родители работали, но и получали начальное образование. Настоятель делал всё возможное, чтобы дети из бедных семей могли учиться.

В Струтинском приходе о. Алексей прослужил почти 10 лет, до 1946 г., вместе с прихожанами преодолевая все тяготы войны и лишения послевоенного времени. Когда нужда и голод были особенно сильны, священник делился с бедствующими последним куском хлеба.

Пришедшая в Галицию в 1944 г. атеистическая Советская власть запретила пастырям обучать религии детей. Тогда о. Алексей стал втайне готовить способных мальчиков и девочек, дабы они передавали полученные катехитические знания другим детям, собираясь с ними по частным домам в маленьких группах. Таким образом задействованной оказалась целая сеть маленьких катехизаторов.

Между тем, власти приступили к планомерной ликвидации Греко-Католической Церкви. Созванный под надзором НКГБ в марте 1946 г. во Львове незаконный собор объявил о разрыве с Римом и «воссоединении» с Русской Православной Церковью. Всем греко-католическим священникам была предоставлена альтернатива: перейти в православие, отказавшись от присяги верности Вселенскому Архиерею, которую все они приносили при рукоположении, или же подвергнуться репрессиям. Отец Алексей выбрал второе. В это время он был настоятелем в селе Рясне-Руське, где простился со своими прихожанами, предупредив их, что служит для них Божественную Литургию в последний раз, ибо лично для него отречение от Святого Престола равнозначно отречению от Христа. «Не изменяйте вере отцов ваших», — сказал он на прощание. Вскоре он был арестован и заключен в тюрьму в городе Золочеве, где провел в ожидании суда шесть месяцев. В камере он по-прежнему оставался прежде всего священником: пел Литургию часов, ободрял товарищей по заключению и вселял в них мужество, молился вместе с ними, рассказывал им истории о мучениках и святых, проводил беседы по истории Церкви… 29 мая 1948 г. ему был вынесен приговор: 8 лет лагерей по статье 54 УГ УССР за «контрреволюционную деятельность».

Наказание о. Алексей Зарицкий отбывал в различных сибирских лагерях. Не отличаясь крепким здоровьем и физической силой, он трудился наравне со всеми, отвергая попытки других заключенных из жалости взять часть его работы на себя, а по ночам исповедовал узников, утешал их и молился с ними. Он вполне сознательно принял на себя роль неформального лагерного капеллана, духовно сопровождая страждущих людей иногда вплоть до их последней черты. Для него это решение стало естественным продолжением стремления следовать повсюду за Христом. В одном из писем к своему отцу он писал: «Каждый день мы должны соединять свои страдания со страданиями Христа, Который взошёл на Голгофу, чтобы указать нам путь к вечной жизни, много молиться. Молитва – наша величайшая сила». Больше того, о. Алексей возложил на себя также миссию молитвы за лагерное начальство, охранников и надзирателей – молитвы за спасение их душ. Ведь и его Учитель молился за Своих гонителей и палачей! «Иисус, мой Иисус, — пишет Алексей Зарицкий брату, — так близко от меня и так любит меня».

Отец Алексей не попал под объявленную после смерти Сталина амнистию и отбыл свой срок полностью, а после освобождения был отправлен в пожизненную ссылку в Караганду. Но уже в 1956 г. ссылка была распущена, и ему было разрешено вернуться в родные края. Однако же Алексей Зарицкий этой возможностью не воспользовался: он своими глазами увидел, сколько людей в Сибири и Казахстане нуждается в пастырском окормлении и решил отныне служить им. С 1957 по 1962 гг. он переезжал из одного населенного пункта в другой, и везде его ожидали католики как византийского, так и латинского обрядов, главным образом, из числа бывших заключенных и ссыльных. Он принимал исповеди, крестил, венчал, служил византийскую Литургию и латинскую Мессу… А после того, как военный трибунал Прикарпатского военного округа полностью реабилитировал его, сняв абсурдные обвинения в «контрреволюции», он смог распространить свою пастырскую деятельность на обширные территории Поволжья, Урала и Западной Сибири. По сохранившимся свидетельствам, ему порой приходилось исповедовать верующих без перерыва целыми сутками. При этом на уговоры сделать перерыв на отдых и еду он отвечал: «Надо дать возможность всем принять Христа в Святом Причастии. Нельзя останавливаться и отдыхать, ведь в любой момент может заявиться милиция и помешать нам». Странствующий священник, отец Алексей, неизменно выглядел бодрым, спокойным, приветливым и улыбчивым. Ничто в его облике не указывало, что за его плечами – годы лагерей, лишений и непосильного труда. Он всегда носил с собой Святые Дары, на случай, если кто-то будет срочно нуждаться в Святом Причастии.

Отцу Алексею удалось вступить в контакт с находящимся в заключении предстоятелем Украинской Греко-Католической Церкви митрополитом Иосифом Слипым, и получить от него назначение апостольским визитатором Казахстана и Сибири.

Активная деятельность о. Алексея не осталась без внимания властей. Однажды, вернувшись из очередной пастырской поездки в место своего постоянного проживания в городе Орске, Оренбургской области, он узнал, что его заочно лишили прописки. Он не стал протестовать и с готовностью принял новое испытание – быть бездомным Христа ради. Однако же в СССР жизнь без прописки считалась серьезным правонарушением, а в данном случае речь шла о том, чтобы пресечь неугодную деятельность священника. Поэтому о. Алексей опять был арестован и получил новый срок «за бродяжничество», который отбывал в лагере Долинка в Казахстане. На этот раз его определили на сравнительно легкую работу – в швейную мастерскую, но годы прежних испытаний сильно подорвали его силы и со здоровьем ему становилось всё хуже. И, тем не менее, Отец Алексей продолжал безропотно, с безграничным терпением, переносить все тяготы. Очевидцы вспоминают, как однажды лагерные охранники жестоко избили его и сбросили в яму. Наблюдавшие за этом женщины закричали от ужаса, а отец Алексей, с трудом выбравшись из ямы и утирая кровь, обратился к ним со словом утешения: «Не плачьте, это путь Креста, и многие идут им».

Он чувствовал, что его земное странствие подходит к концу, и в одном из последних писем к своим духовным чадам свидетельствовал: «Богородица посетила меня и сказала: “Дорогой Мой сын, еще совсем немного страдания! Я скоро приду и возьму тебя с Собой”».

30 октября 1963 г. Алексей Зарицкий умер в лагерном медпункте от гипертонического криза и был похоронен на тюремном кладбище. Позднее его мощи были перенесены в село Рясне-Руське Львовской области.

27 июня 2001 г., в ходе своего апостольского визита на Украину, Папа Иоанн Павел II причислил его к лику блаженных.