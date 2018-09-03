3 сентября в России вспоминали жертв терактов

Жертв террористических актов вспомнили в России 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом. В регионах страны прошли памятные акции, митинги, выставки и тематические уроки в школах.

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России 3 сентября начиная с 2005 года. Эта дата установлена после трагических событий в североосетинском Беслане, где 14 лет назад — 1 сентября 2004 года — заложниками террористов в школе №1 оказались более 1,2 тыс. человек. Преступники удерживали детей, их родителей и сотрудников школы два дня. 3 сентября в здании школы произошел взрыв, после чего силовики начали штурм.

В результате теракта и штурма погибли 334 человека, из которых 186 человек – это дети. Пострадали более 700 человек.

В самом Беслане утром в спортзале школы № 1 прошла Божественная Литургия. После неё собравшиеся прошли крестным ходом от школы до кладбища «Город ангелов», где похоронены школьники, учителя и те, кто спасал детей.

На кладбище в алфавитном порядке были перечислены имена всех погибших. А после этого учащиеся бесланских школ выпустили в небо 334 белых воздушных шара, по числу жертв трагедии.

В Москве в центре города около 300 человек приняли участие в митинге «Без слов». Представители властей Москвы и Северной Осетии, участники штурма, общественники и обычные москвичи молча возлагали цветы и венки, игрушки и бутылки с водой к монументу «В память о жертвах трагедии в Беслане» на площади перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках на улице Солянка. Здесь в 13:05 мск участники акции, как и в Беслане, выпустили в небо 334 белых шара.

Памятные акции прошли также на площади перед Театральным центром на Дубровке, где боевики удерживали заложников, пришедших на мюзикл «Норд-Ост», улице Гурьянова, на месте взорванного дома №19, на месте взрыва у станции метро «Рижская», у памятного знака, посвященному жертвам теракта на аэродроме в Тушино.

Мероприятия памяти жертв Беслана прошли по всей России – Брянске, Смоленске, Волгограде, Ижевске, Санкт-Петербурге, Курске, Вологде, Оренбурге, Орске и других городах.

В Новосибирске днём 3 сентября также прошла акция памяти. Напротив Государственной публичной научно-технической библиотеки горожане почтили память погибших минутой молчания, зажгли сотни свечей и выпустили в небо 334 воздушных шара.

По материалам ТАСС, Интерфакса, НГС