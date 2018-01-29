29 января начался визит ad limina католических епископов из России

В понедельник 29 января официально стартовал визит ad limina российских католических епископов.

В Столицу Петрову прибыли епископ Клеменс Пиккель, ординарий Епархии Св. Климента в Саратове, председатель Конференции католических епископов Российской Федерации; Павел Пецци, архиепископ-митрополит, ординаний Архиепархии Божией Матери в Москве; епископ Иосиф Верт, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске; епископ Кирилл Климович, ординарий Епархии Св. Иосифа в Иркутске.

Первым пунктом программы визита стала молитва четырех российских епископов у алтаря напротив гробницы Святого Петра, после чего состоялась их аудиенция у Папы Франциска прошедшая в исключительно теплой и доброжелательной атмосфере. Теперь российских Владык ждут многочисленные встречи в конгрегациях и дикастериях Римской Курии.

Визит российских епископов в Рим продлится до 3 февраля.

Напомним, что «визит к порогам (ad limina) святых апостолов Петра и Павла» — одно их важнейших событий для Поместных Церквей. Епископы конкретной страны приезжают в Апостольскую Столицу, чтобы поклониться мощам апостолов Петра и Павла. У этого визита есть и иная цель – засвидетельствовать свое единство с преемником Святого Петра, Епископом Рима (Папой), выразить ему свое почтение, проинформировать его о положении дел в своей Поместной Церкви, рассказать о том, как она живет и развивается.

Согласно Каноническому праву, визиты ad limina должны совершаться каждые пять лет, но на практике сроки могут удлиняться. Так, хотя Апостольские администратуры в России были учреждены в 1991 г., первый визит российских епископов ad limina имел место только спустя 10 лет, в 2001 году при Папе Иоанне Павле II. Следующий визит ad limina российских епископов состоялся в 2009 году при Папе Бенедикте XVI. Нынешний визит – третий по счету за всю историю Католической Церкви в новой России.