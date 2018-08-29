29 августа. Усекновение главы святого Иоанна Крестителя. Память

Иоанн Креститель – единственный из святых, чьи день рождения и день мученической кончины равно почитаются Церковью. В Восточной Церкви на день Усекновения главы святого праведного Иоанна Предтечи 29 августа (11 сентября) предписан строгий пост.

24 июня Церковь праздновала Рождество Иоанна Крестителя, а ныне празднует его dies natalis, день мученической смерти по приказу Ирода. Сей «царь», как называет его евангелист Марк, является одной из самых противоречивых фигур в новозаветной истории. На годы его правления приходится публичное служение Иисуса, Его явление в качестве Мессии Израиля. Он знал лично и Иоанна, предварившего Мессию, указавшего на него нескольким своим ученикам: вот Агнец Божий. До поры до времени Ирод проявлял доброжелательный интерес к Иоанну, прислушивался к его словам (Мк 6,17-20). Возможно, от него он и узнал о Христе, Которого затем так хотел увидеть. Однако тот же Ирод совершил величайшее злодеяние, приказав умертвить того, кто мог привести его к Господу. Он оставался глухим к голосу Истины, шел на поводу своих греховных привычек и темных страстей. Эти страсти толкнули его на преступление, а позднее, когда он оказался с глазу на глаз с Господом неба и земли (см. Лк 23,6-9), ослепили его духовно, погрузили во мрак его сердце, побудили требовать от Спасителя чуда единственно для собственного развлечения и развлечения друзей.

Иоанн Креститель обращался ко всем, кто в том нуждался: к заурядным обывателям, мытарям, солдатам (ср. Лк 3,10-14), фарисеям и саддукеям (ср. Мф 3,7-12) и к самому Ироду. Его мессианское свидетельство подкреплялось жизнью в смирении, верности заповедям, воздержании (ср. Ин 1,29.36-37). Иоанн не боялся сильных мира сего, говорил правду, не взирая на последствия. Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата твоего (Мк 6,18). Всё это – потому, что он помнил о предостережении Господа пророку Иеремии, которое воспроизводится в первом чтении Мессы памяти его мученической кончины: А ты препояшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что Я повелю тебе; не малодушествуй пред ними, чтобы Я не поразил тебя в глазах их. И вот, Я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною стеною на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя; ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя (Иер 1,17-19).

Господь ожидает и от нас того же мужества и последовательности. В своей повседневности мы призваны давать недвусмысленное свидетельство – прежде всего, образцовой жизнью, но также и словом, проявляя свою любовь ко Христу и Церкви и не стесняясь при этом соображениями мнимого благоразумия.

Евангелист Марк повествует о том, как Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата твоего (Мк 6,17-18). Иродиада ненавидела Иоанна, ибо он напоминал облеченным властью грешникам их преступления, бичевал тот соблазн, которые они произвели в среде простого народа. Поэтому она долго и упорно искала повода, чтобы расправиться с ним. Но до поры до времени Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Удобный случай представился во время семейного пира. Ирод праздновал свой день рождения и пригласил высокопоставленных чиновников подвластных ему областей. Дочь Иродиады плясала перед ними, и угодила Ироду и его гостям. И тогда царь дал опрометчивое обещание: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе; и клялся ей: чего ни попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства. А та, по наущению матери, потребовала головы Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. Ученики забрали обезглавленное тело Иоанна и похоронили его. Позднее многие из них стали верными последователями Иисуса.

Иоанн всё отдал Господу: не только приложил все усилия, чтобы подготовить Его явление и воспитать Ему первых учеников, но и пожертвовал за Него жизнью. «Святой Иоанн, несомненно, ввергнут был в узилище и осужден за свидетельство, данное Искупителю нашему, Коего он предварил возвещением, и Которого ради принял смерть, — пишет святой Беда Достопочтенный. — Он умер за Христа, хотя гонитель и не требовал от него отречения от Христа – лишь умолчания об истине. Итак, если Иоанн пролил кровь за истину, то пролил ее за Христа, ибо Сам Христос говорит: Я есмь Истина».

Пример мужества, поданный Предтечей, учит нас верному исполнению своей, полученной от Бога миссии в самых неблагоприятных обстоятельствах.

Из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»