28 июля. Святой Владимир Киевский. Память

При этом владетеле произошло величайшее для нашей страны событие – Крещение Руси, условно датируемое 988 г.

Владимир родился около 960 г. Сын великого князя Святослава Игоревича и Малуши, рабыни его бабки, княгини Ольги (потому называемый противниками «робичичем»), он рано осиротел, а потом прошел трудный путь борьбы за власть и, в конце концов, объединил Русь под своим началом, расправившись со сводным братом Ярополком.

В свой «языческий» период Владимир, по свидетельству самих же киевских летописцев, вел грешный образ жизни, проливал много крови, имел множество жен и наложниц. Он попытался создать объединенный языческий культ в Киеве, устроив там капище с идолами шести главных богов славянского пантеона. По некоторым данным, он, следуя скандинавским нравам, прибегал и к человеческим жертвоприношениям. Именно при Владимире были преданы казни первые христианские мученики на Руси – варяги Федор и Иоанн, служившие прежде брату Владимира Ярополку, который, видимо, симпатизировал христианству.

Однако в скором времени после водворения в Киеве Владимир всё же делает выбор в пользу христианства в его восточной, византийской версии.

Рассказ «Повести временных лет» об «испытании вер», когда ко двору Владимира последовательно прибывали проповедники от ислама, иудаизма, латинского христианства, а он, в конце концов, выбрал христианство восточное, имеет, по-видимому, легендарный характер. Но некое историческое зерно в нем, скорее всего, есть. Так латинским христианам («немцам») было заявлено: «Ступайте себе, наши отцы этого не приняли». И в самом деле, при княгине Ольге была предпринята попытка христианизации Руси миссионерами с Запада (ту миссию возглавлял епископ Адальберт Магдебургский), закончившаяся неудачей. Со своей стороны, историк аль-Марвази (начало XII века), живший в Средней Азии, сообщает о контактах Владимира с мусульманской страной Хорезм, где речь, в числе прочего, шла о принятии Русью ислама.

Но, так или иначе, по сообщению летописи Владимир на совете бояр, состоявшемся в 987 г., принял решение о крещении «по закону греческому».

В следующем году он захватил Корсунь (Херсонес в Крыму) и потребовал себе в жены сестру византийских императоров Василия II и Константина VIII, угрожая в противном случае пойти походом на Константинополь. Императоры согласились, поставив условием крещение самого Владимира с дружиной. Принцесса Анна приехала в Корсунь со священниками, совершившими все необходимые таинства над Владимиром и его дружинниками, после чего состоялся и обряд бракосочетания. Затем князь вернулся в Киев, где приказал низвергнуть идолов языческих богов, а киевлянам настоятельно рекомендовал принять крещение («кто не явится, тот не друг князю»).

В Киеве массовое крещение народа прошло в целом гладко, а вот в Новгороде, где всем процессом руководил главный воевода и дядя Владимира Добрыня (брат его матери Малуши), не обошлось без эксцессов. Если христианство сравнительно быстро укоренилось в основных городских центрах Древней Руси, то на окраинах, среди славянских и финно-угорских племен, язычество продолжало сохраняться вплоть до XIII века, а кое-где и позднее.

Кроме этой, основной, версии, существуют и другие, разнящиеся в деталях рассказы о крещении Владимира и его государства.

Так, согласно тексту монаха Иакова Черноризца, датируемому более ранним временем, нежели «Повесть временных лет», сам Владимир крестился в 988 г., а Корсунь взял спустя три года, чтобы приобрести таким образом христианские святыни, и лишь затем вытребовал себе в жены византийскую царевну Анну.

А сирийский историк XI века Яхъя Антиохийский сообщает, что император Василий призвал Владимира на помощь, когда против базилевса взбунтовался его собственный военачальник Варда Фока Младший, и обещал притом отдать за «царя руссов» свою сестру, если он откажется от язычества и примет крещение. Владимир прислал в помощь императору 6 тысяч своих воинов и помог подавить мятеж. Перед тем он крестился сам, а по подавлении восстания крестил Русь и женился на Анне.

Согласно большинству источников, годом крещения самого князя Владимира был 987 г., а 989 г. – это год Крещения Руси. Но традиционно датой Крещения Руси считается 988 г.

В крещении Владимир, следуя обычной практике политических крещений того времени, принял имя «Василий» в честь правившего тогда византийского императора Василия II.

При Владимире же на русских землях была установлена и церковная иерархия. Вся территория Руси отныне принадлежала новосозданной Киевской митрополии – одной из митрополий Константинопольского патриархата, а епископские кафедры были учреждены в Новгороде, Белгороде Киевском, Переяславле и Чернигове.

Однако и после крещения по «греческому обряду» Владимир оставался открытым контактам с христианским Западом: он заключал договора с Папой Римским Сильвестром II, венгерским королем Стефаном I, польским королем Болеславом I Храбрым, чешским королем Болеславом II. На территории Руси действовали западные миссии, а сам Владимир помог знаменитому миссионеру Бруно Кверфуртскому, с которым общался лично, учредить в 1007 г. епархию у печенегов, которая, однако, просуществовала недолго.

Времена князя Владимира также отмечены началом распространения грамотности и книжного образования на Руси. Сам князь велел собирать «у лучших людей» детей и отдавать их «в научение книжное». При этом наставниками выступали по преимуществу болгары, среди которых – и учившиеся на Афоне. Уже спустя поколение на Руси появились собственные образованные люди, писатели и ораторы, как, например, митрополит Иларион с его «Словом о законе и благодати».

Также при Владимире началось масштабное каменное строительство, хотя самые старые из сохранившихся до наших дней каменных построек относятся уже ко временам его сына Ярослава Мудрого.

Необходимо подчеркнуть, что личное обращение Владимира ко Христу было искренним и очень глубоким. После крещения он совершенно переменил свой образ жизни, распустил свой гарем и даже отказывался казнить или иным образом наказывать преступников, ссылаясь на заповеди Христа, так что греческим духовникам приходилось порой сдерживать неофитский пыл князя.

Летопись сообщает об исключительной щедрости Владимира: он не только угощал киевлян на пирах каждое воскресенье, но и приказывал развозить еду и питье тем, кто не мог прийти на общую трапезу сам: старикам и инвалидам. «И повелел снарядить телеги, — говорит летописец, — и, положив на них хлебы, мясо, рыбы, овощи различные, мёд в бочках, а в других квас, развозить по городу спрашивая: “Где больной и нищий, не могущий ходить?” И тем раздавать всё, что им нужно».

Именно за эти свойства своей личности и характера реальный князь Владимир стал «Владимиром Красно Солнышко» русского народного эпоса.

Князь Владимир скончался в 1115 г. и был похоронен вместе с супругой в киевской Десятинной церкви, однако при взятии Киева татаро-монголами в 1240 г. его останки были утрачены.

Дата его формальной канонизации (если таковая вообще была) остается неизвестной. Возможно, первоначально Владимира почитали вместе с его сыновьями, святыми мучениками-страстотерпцами Борисом и Глебом. Также уже вскоре после смерти Владимира возникла агиографическая традиция, уподоблявшая его апостолу Павлу: как когда-то Апостол народов, Владимир ослеп, а потом был чудесным образом исцелен по молитвам христиан. Интересно, что эти рассказы приводятся в латинских источниках того времени.

Митрополит Иларион (митрополит Киевский и всея Руси времён Ярослава Мудрого, ум. в 1055 г.) в своей «Похвале князю Владимиру» именует его «блаженным», однако большинство историков склонно теперь считать, что здесь перед нами – не подтверждение факта канонизации, а желание таковой.

Первые надежные сведения о церковном почитании князя Владимира как святого относятся к XIV веку: во всех богослужебных книгах того времени день его памяти устанавливается на 15 июля. Сама же канонизация могла состояться во второй половине XIII века, причем некоторые исследователи связывают ее с победой новгородцев во главе с Александром Невским в битве со шведами 15 июля 1240 г.

В 1635 г. Киевский митрополит Петр Могила обрел мощи св. Владимира из-под руин Десятинной церкви, что придало новый импульс его почитанию. В 1896 г. в Киеве был освящен Владимирский собор. Особое же внимание к личности св. Владимира и дню его памяти было привлечено в связи с празднованием 900-летия (в 1888 г.) и 1000-летия (в 1988 г.) Крещения Руси. День 15/28 июля стали также отмечать как День Крещения Руси. С 2010 г. это – государственная памятная дата Российской Федерации.

Поскольку князь Владимир жил до разделения Церквей (в 1054 г.), он является также и католическим святым и считается покровителем украинских и российских католиков. В России католики отмечают день его памяти вместе с православными братьями: 15 июля по старому стилю или 28 июля по Григорианскому календарю.