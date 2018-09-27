27 сентября. Святой Викентий (Винсент) де Поль, священник. Память

Викентий де Поль – святой, живший во Франции XVII века и стоявший у истоков социального служения Церкви и организации Духовных семинарий для воспитания клира. Основатель мужской Конгрегации лазаристов и женской Конгрегации дочерей милосердия.

Винсент родился 24 апреля 1581 г. в деревне Пуйи в Гаскони, на юго-западе Франции, в бедной крестьянской семье, в которой, кроме него, было еще шестеро детей. С детства ему приходилось пасти свиней и тяжко трудиться в поле. Однако благодаря удачному стечению обстоятельств и покровительству местного помещика, оценившему незаурядные таланты мальчика, ему удалось получить кое-какое общее и богословское образование сначала в близлежащем городке Даксе, а затем в Тулузе.

Ситуация того времени в стране вообще, и в Церкви в частности, не была благополучной. Франция была разорена многолетними гражданскими конфликтами, переходящими в войны, между католиками и гугенотами, а также изнурительной Тридцатилетней войной.

Что же касается Церкви, то решения Вселенского Тридентского Собора, инициировавшего ее реформу, продолжали во многом оставаться мертвой буквой. Назначение епископов находилось в руках Королевского Совета, часто злоупотреблявшего своими правами. Ряд епископских кафедр был наследственным владением знатных семейств, куда они возводили своих представителей, совершенно равнодушных к вопросам духовной жизни. Вырождалось монашество. Церковь, с одной стороны, была общественным институтом, куда дворянские семейства «пристраивали» своих отпрысков, которым не находилось другого назначения в этой жизни, но, с другой стороны, она была привлекательной и для простолюдинов, для которых духовная карьера была единственным шансом резко повысить свой социальный статус. Эти люди, часто не имевшие духовного призвания, всеми правдами и неправдами стремились получить рукоположение от знакомых епископов.

К их числу принадлежал и Винсент, рукоположенный во священники в возрасте 18-ти лет неким слепым епископом. Есть основания думать, что тогда им двигало, прежде всего, желание выбиться из нищеты. Винсент стыдился своего крестьянского происхождения: когда его отец приехал навестить его, он отказался выйти к нему навстречу, чтобы люди из его нового круга общения не увидели, как тот беден. Позже уже духовно зрелый Винсент будет вспоминать об этом эпизоде со слезами раскаяния и при каждом удобном случае будет декларировать: «Я – крестьянин. Я был свинопасом, а моя мать была прислугой».

В то же время далеко не всё в церковной жизни Франции было так мрачно. Огромным было влияние святого Франциска Сальского с его «благочестивым гуманизмом». После него «учителем ученых и наставником святых» стал кардинал Пьер де Берюль, возглавивший движение глубокого духовного и церковного обновления. Духовность иезуитов и реформированных кармелитов распространялась как в высших слоях общества, так и среди простого народа, так что историки говорят о «великом нашествии мистики» в XVII веке. Из числа современников Винсента, действовавших на территории Франции, 27 будут позднее причислены Церковью к лику святых.

В 1605 г. молодой священник Винсент, возвращаясь морем из Марселя в Тулузу, был ранен и захвачен в плен пиратами из племени берберов. Его продали в рабство рыбаку, который, будучи недоволен его работой, перепродал его некому крестьянину, принявшему ислам французу. Винсент за работой напевал стихи из 137-го псалма, где говорится о пленниках в Вавилоне, мечтающих о возвращении в Сион. Каким-то образом Винсенту удалось возыметь влияние на супругу хозяина, а потом и на самого хозяина, который раскаялся в своем отступничестве от Христа. Винсент принял его покаяние, а затем они бежали на баркасе во Францию.

После этого Винсент побывал в Риме в свите Папского легата, где близко познакомился с послом Франции. По его протекции он получил аудиенцию у короля Генриха IV и был назначен одним из капелланов королевы Маргариты де Валуа.

Капелланам королевы время от времени перепадали пожертвования, и однажды о. Винсент получил громадную по его понятиям сумму. И здесь он совершил свой первый достойный «святого даятеля» поступок – отправился в больницу для бедняков и оставил все деньги там.

Именно в этот период Винсент стал относиться к своему сану со всей возможной серьезностью. Он имел личную встречу с «живым святым» Франциском Сальским, после чего и сам проникся стремлением к святости.

Он избрал себе духовника – кардинала де Берюля, настаивавшего на серьезном и бескорыстном священническом служении.

Он также общался со становящимся всё более знаменитым богословом Корнелием Янсением (от имени которого получило свое название потрясавшее Церковь на протяжении XVII и XVIII веков движение янсенизма), но не принял его учения и впоследствии активно боролся с ним.

По ходатайству кардинала Берюля Винсента назначают настоятелем небольшого прихода на окраине Парижа, и здесь, среди бедняков и простолюдинов, он ощущает себя вполне счастливым человеком.

Но спустя короткое время по требованию того же кардинала Берюля Винсент оставляет свой приход и становится воспитателем в знатном семействе Гонди, в котором проводит 10 лет (начиная с 1613 г.).

Отец семейства Филипп Эманюэль Гонди командовал королевским флотом, его жена, духовно одаренная натура, была одной из самых замечательных женщин французского королевства, а брат хозяина дома был архиепископом Парижским.

Винсенту удалось заслужить уважение у всех членов семейства Гонди, так что он стал признанным духовным наставником домочадцев, однако он принялся обучать катехизису еще и бедных крестьян из поместья.

В конце концов Винсент покинул аристократический замок, чтобы стать настоятелем бедного прихода в Шатийон ле Домб. Именно здесь ему довелось положить начало тому, что позднее будет названо «социальным служением Церкви».

Однажды ему сообщили, что в некой семье больны все ее члены и никто не может никому оказать помощь. Отец Винсент рассказал об этом на проповеди и призвал помочь бедной семье. Сам он собрался навестить ее во второй половине воскресного дня, когда покончил с делами в церкви. Но по дороге он встретил нескольких женщин из своего прихода, которые уже были у больных и оказали им помощь.



Вскоре пастырь заметил еще одну особенность своей паствы: стремление творить дела милосердия было у нее велико, но этому делу требовалась организация, так чтобы служение совершалось на регулярной основе. Тогда Винсент объединил своих «дам-благотворительниц» в общество и принялся учить их, как найти подход к нуждающимся, как и в каком порядке посещать их, как раздобыть необходимые средства и вести отчетность, как ухаживать за больными и разумно использовать время…

Винсент назвал это первое организованное им общество так же, как теперь называется всемирно известная католическая благотворительная организация – «Каритас», по латыни, «милость», «любовь».

Спустя какое-то время Гонди, задействовав свои связи, заставил о. Винсента вернуться к себе в дом. Так начала формироваться своеобразная «линия жизни» священника-благотворителя: душой он был с бедными, но жил с богатыми; и, живя в богатых домах, он с особенной остротой ощущал свой долг перед бедными.

Было и еще одно направление деятельности о. Винсента – забота о повышении нравственного и образовательного уровня духовенства. В целом приходское духовенство того времени было очень невежественным: многие священники не умели ни читать, ни писать, знали наизусть лишь пару молитв, которые использовали на все случаи жизни и т.д.

Членов сформировавшегося вокруг Винсента кружка сочувствующих его инициативам священников он называл «своими сыновьями» и «священниками-миссионерами». Они поочередно и планомерно посещали деревни, останавливались там дней на 15 , ежедневно проповедовали, служили Мессу и принимали исповеди. В итоге, случались массовые обращения. Здесь следует отметить, что в большинстве из таким образом евангелизируемых деревень свои священники были, но они не хотели или не умели заниматься пастырской работой. Притом Винсент прямо запрещал своим «сыновьям» проповедовать в том напыщенно-риторическом стиле, который был принят в те времена, а призывал их говорить простым, понятным народу языком. В конце концов, о трудах «новых священников» стало известно королю Людовику XIII, и он пригласил их проповедовать в пользующихся дурной славой кварталах Парижа, а затем – даже при собственном дворе!

Так в 1625 г. было положено начало Конгрегации лазаристов (по названию монастыря Св. Лазаря, где расположилась резиденция движения). К концу жизни Винсента во Франции работало уже 840 миссий, а членами Конгрегации было до полутора сотен священников.

Но и этого было еще недостаточно. Винсент начал проводить духовные упражнения для кандидатов, ищущих священства (напомним, что семинарий тогда не существовало). Наставниками при этом выступали не только сам Винсент, но и священники из созданной им Конгрегации. Между тем, Винсент собирал по вторникам священников, которые хотели с ним общаться, и проводил для них беседы («семинары»). Этим он занимался вплоть до последних дней своей жизни. Эти семинары прошли практически все лучшие священники Франции того времени, включая знаменитого богослова, проповедника, писателя, епископа Боссюэ, однажды сказавшего: «Казалось, Сам Бог говорит его устами!»

Наконец, спустя сто лет после соответствующих рекомендаций Тридентского Собора, Винсентом были организованы Большая и Малая духовные семинарии для подготовки кандидатов в священство. До конца жизни Винсент лично учредил 18 высших семинарий и множество предсеминарий. Эта система распространилась и на соседние с Францией страны.

Вокруг Винсента формировалось и женское движение, о началах которого уже было сказано выше. Это были по большей части дамы из аристократической и буржуазной среды, которых называли «дамами милосердия». Они оказывали делу благотворительности материальную помощь, без которой оно не могло бы существовать, но также и сами ухаживали за больными, кормили их, раздавали пищу и одежду беднякам, изготавливали нужные беднякам вещи своими руками. Среди сподвижниц Винсента были королева Франции Анна Австрийская и будущая королева Польши Мария Гонзага.

В 1623 г. у Винсента появляется новая духовная дочь – герцогиня Луиза де Марийяк, прежде исповедовавшаяся у св. Франциска Сальского. Луиза неожиданно обнаружила сильнейшую склонность к работе с бедняками, больными и нуждающимися, и ее духовник Винсент призвал ее «взять на себя чужое бремя, чтобы найти покой собственной душе».

Винсент и Луиза собрали нескольких девушек из народа, выразивших желание всецело посвятить себя служению бедным и отверженным, при этом оставаясь в миру. Так появилось движение «дочерей милосердия», которых в народе стали называть «серыми сестрами». Винсент так определил задачи и цели нового движения: «Их монастырем будут дома больных и дом настоятельницы. Их кельей – комната, снимаемая внаем. Их часовней – приходская церковь. Их монастырским двором – городские улицы. Их затворничеством – послушание. Их решеткой – страх Божий. Их покровом – святая скромность. Их обетами – неизменное упование на Божественное Провидение и полная жертвенная самоотдача».

Формально Конгрегация «дочерей милосердия» была основана в 1633 г., но на самом деле Винсент де Поль и Луиза де Марийяк положили начало всем формам посвященной Богу жизни в миру, которых с тех пор возникло в католическом мире великое множество. Луиза де Марийяк была, как и Викентий де Поль, причислена к лику святых.

Винсент и его «дочери милосердия» занимались помощью пациентам парижских больниц, детям-подкидышам, узникам тюрем, галерным гребцам, каторжанам… Они были волонтерами, собиравшими помощь для ведущих боевые действия солдат, и работниками своеобразных «реабилитационных центров», где деклассированные нищие и бродяги получали возможность приобрести (или возобновить) профессию и вновь вернуться к нормальной жизни.

Делу помогало то, что о. Винсент был вхож в самые высокие сферы: он беседовал с королями и королевами, всесильными королевскими министрами кардиналами Ришелье и Мазарини… По сути он исполнял обязанности министра социального обеспечения Франции (формально такой должности тогда не существовало).

В посвященном ему фильме «Господин Винсент» наш святой говорит одной из своих «дочерей милосердия» очень важные слова. Неизвестно, говорил ли он именно так на самом деле, но эти слова прекрасно выражают и иллюстрируют самую суть и сам дух его служения: «Ты скоро убедишься в том, что милосердие – это тяжкое бремя. Более тяжкое, чем ведро с супом и корзина хлеба. Но ты будешь по-прежнему нежна и сохранишь свою улыбку. Дать бульон и хлеб – это еще не всё. Это могут делать и богачи. Но ты – маленькая служанка бедных, дочь милосердия, ты всегда улыбаешься и всегда в хорошем настроении. Бедные – твои господа, господа страшно раздражительные и требовательные. Ты в этом убедишься. Так вот, чем более отвратительными и грязными, несправедливыми и грубыми они будут, тем больше ты их будешь любить… И только за эту любовь бедные простят тебе хлеб, который ты им дашь».

Викентий де Поль скончался в Париже 27 сентября 1660 г. По свидетельству биографа, его последним словом перед началом агонии было «Иисус». 13 августа 1729 г. Папа Бенедикт XIII причислил его к лику блаженных, а Папа Климент XII 16 июня 1737 г. – к лику святых. Его мощи покоятся в часовне его имени на улице Севр в Париже.

Духовные сыновья св. Викентия де Поля из Конгрегации лазаристов (Миссионеров св. Винсента де Поля) ныне трудятся в 86-ти странах мира, в том числе, и в нашей епархии, обслуживая уральские приходы в Нижнем Тагиле, Североуральске, Краснотурьинске. Духовные дочери из Общества Дочерей Милосердия св. Винсента де Поля – в 94-х странах мира, будучи одной из самых многочисленных женских католических конгрегаций. В нашей епархии обители Дочерей Милосердия существуют в Нижнем Тагиле и Омске.