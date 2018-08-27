27 августа. Святая Моника. Память

Моника из Тагасты – мать крупнейшего христианского богослова и философа всех времен, занимающего исключительное место в череде западных Отцов Церкви, святого Августина Иппонского. Сам Августин был уверен, что именно по молитвам матери произошло его собственное обращение ко Христу. Практически все сведения о св. Монике дошли до нас из духовной автобиографии св. Августина под названием «Исповедь».

Родилась Моника в 331 г. в Северной Африке (местом ее рождения мог быть Карфаген или Тагаста – ныне Сук-Ахрас на территории современного Алжира) в христианской семье, вероятно, принадлежавшей к народности берберов (это потомки древних ливийцев, проживавших к западу от Египта). В своей семье она была старшим ребенком.

Огромное влияние на ее воспитание имела старая служанка, державшая хозяйских детей в большой строгости. «За старательное воспитание свое … (праведная Моника) не столь хвалила мать свою, сколь некую престарелую служанку, которая носила еще отца ее на спине, как обычно носят малышей девочки постарше, — пишет св. Августин. — За это, за ее старость и чистые нравы, пользовалась она в христианском доме почетом от хозяев. Потому и поручена ей была забота о хозяйских дочерях, и она старательно несла ее. Полная святой строгости и неумолимая в наказаниях, когда они требовались, была она в наставлениях разумна и рассудительна. Она, например, разрешала девочкам, даже невзирая на жгучую жажду, пить воду только во время очень умеренного обеда за родительским столом. Она остерегала их от худой привычки разумным словом: “Сейчас вы пьете воду, потому что не распоряжаетесь вином, а когда в мужнем доме станете хозяйками погребов и кладовок, вода вам может опротиветь, а привычка к питью останется в силе”. Таким образом, разумно поучая и властно приказывая, обуздывала она жадность нежного возраста и даже жажду у девочек удерживала в границах умеренности: пусть не прельщает их то, что непристойно».

Тем не менее, в юности Моника таки пристрастилась к алкоголю, но когда одна из служанок обозвала ее «пьяницей», дала обет, что отныне будет пить только воду и придерживалась этого правила всю последующую жизнь.

По достижении брачного возраста родители выдали Монику замуж за некого Патриция – сравнительно богатого человека из города Тагасты, к тому же занимавшему в этом городе пост в правительственной администрации. Патриций был в сущности незлым человеком, но обладал взрывным характером. Будучи язычником, он совсем не интересовался религией, зато любил погулять с друзьями и постоянно изменял жене. Моника же, со своей стороны, преодолевала трудности брака не путем максимального отстранения от мужа, а путем последовательного воспитания в себе любви к нему. По мере своих сил она старалась поддерживать мужа, помогая ему во всех его добрых начинаниях. Она создала в доме атмосферу уюта и покоя, чтобы Патриций, придя со службы, мог по-настоящему отдохнуть.

Зная вспыльчивый характер супруга, Моника в минуты его гнева не противоречила ему ни в чем; видя же, что муж отбушевал и успокоился, она спокойно объясняла ему его ошибку. Часто после такого разговора Патриций сам признавал, что кипятился напрасно. К тому же, несмотря на необузданный нрав, Патриций не только ни разу не ударил жену – что вообще-то было в обычае того времени – но даже никогда по-настоящему с ней не поссорился.

Наблюдая подобные отношения в семье Моники, другие женщины не переставали удивляться и постоянно расспрашивали ее, – в чем здесь секрет? Ведь даже жены гораздо более спокойных и обходительных мужчин, чем Патриций, нередко носили на лице и теле следы побоев. Моника же, в ответ на расспросы товарок и их жалобы на мужей, как бы шутя, называла причиной всего плохого в семейной жизни несдержанный женский язык.

Была в семейной жизни Моники и еще одна проблема. Вот как пишет об этом св. Августин: «Нашептывания дурных служанок сначала восстановили против нее свекровь, но мать моя услужливостью, неизменным терпением и кротостью одержала над ней такую победу, что та сама пожаловалась сыну на сплетни служанок, нарушавших в доме мир между ней и невесткой, и потребовала для них наказания. После того, как он, слушаясь матери, заботясь о порядке среди рабов и о согласии в семье, высек выданных по усмотрению выдавшей, она пригрозила, что на такую же награду от нее должна рассчитывать каждая, если, думая угодить, станет ей наговаривать на невестку. Никто уже не осмеливался, и они зажили в достопамятном сладостном дружелюбии».

Постепенно Патриций стал интересоваться верой супруги. Он уверовал во Христа и незадолго до смерти принял Крещение. Моника, которой на момент смерти мужа было 40 лет, не стала вступать в новое замужество, а жила памятью и молитвой об усопшем супруге, с которым надеялась встретиться в будущей жизни.

В браке Моники и Патриция родилось трое детей: сыновья Августин (старший) и Навигий и дочка Перпетуя. Крещены они не были, поскольку в Церкви на севере Африки еще не сложился тогда обычай Крещения младенцев. Грудных детей лишь приносили в храм, где над ними совершалась церемония вступления в катехуменат: священник вручал им символическую крупицу соли и преподавал благословение.

Основные надежды отец связывал со своим первенцем, которому прочил большую государственную или ученую карьеру, а потому дал ему прекрасное образование. Августин и правда отличался большими способностями к учебе, но не забывал и о развлечениях юности. Уже в 15 лет он стал сожительствовать с женщиной низкого происхождения, от которой у него родился сын Адеодат.

Стремясь отвадить сына от избранного им образа жизни, Моника отправила его на учебу в Карфаген, однако там он вступил в секту манихеев, став одним из самых убежденных и пламенных ее адептов. Манихейское учение о том, что материальные поступки не имеют нравственной ценности, принесло утешение в беспокойную душу Августина. А для ревностной католички Моники отпадение ее сына в ересь стало страшнейшим ударом. С этого момента и вплоть до обращения Августина ко Христу всё время и все душевные силы Моники были отданы молитве за своего непутевого первенца.

К этому времени относится сон святой Моники, впоследствии описанный Августином: «Ей приснилось, что она стоит на какой-то деревянной доске и к ней подходит сияющий юноша, весело ей улыбаясь; она же в печали и сокрушена печалью. Он спрашивает ее о причинах ее горести и ежедневных слез, причем с таким видом, будто хочет не разузнать об этом, а наставить ее. Она отвечает, что скорбит над моей гибелью; он же велел ей успокоиться и посоветовал внимательно посмотреть: она увидит, что я буду там же, где и она. Она посмотрела и увидела, что я стою рядом с нею на той же самой доске».

Августин вспоминал, что его мать пролила «больше слёз, оплакивая мою духовную смерть, чем иные матери при телесной смерти сына». Моника продолжала молиться об обращении Августина на протяжении 17-ти лет. Чтобы подкрепить свои молитвы, она постилась, так что Святое Причастие бывало её единственной ежедневной пищей. Епископ Тагасты, имя которого не сохранилось, утешал её, говоря, что хоть её сын молод и упрям, настанет и для него время обращения, поскольку «сын стольких слёз не может погибнуть».

Между тем, Августину, которому исполнилось 29 лет, наскучил Карфаген, и он собрался ехать в Рим изучать риторику. Моника, опасаясь за него, собралась ехать с ним, но он, перехитрив мать, уехал один. В Риме, Августин, предварительно тяжело переболев, открыл свою школу, а Моника, обеспокоенная тоном его писем и дурной славой Рима как «колыбели пороков», продала остатки семейного имущества и отправилась к нему. Однако, когда она добралась до «вечного города», Августина там уже не было: он перебрался в Медиолан (Милан), где получил место наставника риторики.

По прибытии в Медиолан Августин нанёс визит вежливости местному епископу Амвросию (впоследствии причисленному к лику святых, одному из Святых Отцов и Учителей Церкви). Очень скоро Августин и Амвросий близко сошлись, и Августин стал каждое воскресенье приходить в церковь, чтобы послушать проповеди Амвросия. Именно здесь к 30-летнему Августину пришло полное разочарование в манихействе, которое он до тех пор исповедовал.

Когда в Медиолан приехала Моника, её первый визит тоже был к Амвросию, и они поняли друг друга с полуслова. Она стала верной ученицей святого епископа и «завоевала его сердце своею истинной праведностью, усердием в добрых начинаниях и преданностью вере. Часто, когда он видел его [Августина], он начинал славить её, поздравляя [сына] с такой матерью». И Августин уныло замечал: «Едва ли он знал, что за сын был у неё».

Моника часто обращалась к Амвросию за духовным руководством, особенно по практическим вопросам. Это он дал ей свой знаменитый совет о правилах благочестивого поведения: «Когда я здесь, я не пощусь по субботам, но пощусь в Риме; поступайте так же, и всегда соблюдайте традиции и порядки Церкви, какие приняты в том месте, где вы находитесь».

Моника и Августин стали вместе посещать богослужения и обсуждать после них проповеди епископа. Будучи уже немолодой женщиной, Моника сумела настолько глубоко усвоить философию и богословие, что смогла на равных беседовать со своим сыном, считавшимся профессиональным философом. В это время Моника стала проходить подготовку к принятию полного посвящения Богу в одном из женских монастырей Медиолана.

Августин подошел к последней черте, где до обращения осталось сделать буквально один шаг. И тут викарный епископ Симплициан рассказал ему об обращении философа-платоника Викторина, а Понтициан впервые поведал о подвигах пустынножителя Антония Великого и увлек его идеалами монашества. По преданию Августин услышал в саду детский голос, призвавший его открыть наугад Послания Апостола Павла. Выпало Рим 13,13: «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, а попечение о плоти не превращайте в похоти». Это и стало последней каплей, после чего Августин вместе с матерью Моникой, братом Навигием, сыном Адеодатом, двумя двоюродными братьями, другом Алипием и двумя учениками удалился на виллу одного из друзей, чтобы там, в тишине, окончательно подготовиться к воцерковлению.

Августин принял Крещение от Амвросия Медиоланского в Великую субботу 387 г., в возрасте 33-х лет.

На этом Моника посчитала свою земную миссию законченной. Собираясь отплыть из Остии (главная гавань Древнего Рима в устье Тибра) в Тагасту, она сказала сыну: «Что мне ещё осталось сделать, или почему я всё ещё на этом свете, я не знаю. Была одна причина, только одна, из-за которой я хотела ещё чуть-чуть задержаться: чтобы я смогла увидеть тебя христианином-католиком, перед тем, как умру. Бог даровал мне это благо, и даже больше, ибо я вижу тебя Его слугой, отвергающего с презрением все земные радости. Что мне ещё осталось сделать в этой жизни?» Святая Моника скончалась две недели спустя в возрасте 56 лет.

Святой Августин увековечил ее память в своей «Исповеди», а дополнительный интерес к ее личности возник в связи с перенесением ее мощей из Остии в Рим в 1430 г. Ныне они покоятся в церкви Св. Августина близ площади Навона.

В церковном искусстве ее изображают вдовой или монахиней рядом с сыном Августином, а также, возведенной на престол с книгой в окружении августинских монахинь; на коленях с Августином и ангелом над ними, держащей в руке шарф, косынку или книгу; молящейся перед алтарем с Августином; прощающейся с ним, когда он отплывает на корабле; держащей табличку с буквами IHS; принимающей дароносицу от ангела.

Святая Моника – небесная покровительница замужних женщин и матерей.

В. Дегтярев