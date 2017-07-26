26 июля. Святые Иоаким и Анна, родители Пресвятой Девы Марии. Память

Церковное предание сообщает нам имена родителей Пресвятой Девы Марии – Иоаким и Анна. Их почитание является своеобразным расширением почитания Пресвятой Богородицы. Долгое время дни их памяти праздновались отдельно друг от друга, но Папа Лев XIII постановил, что почитать их нужно вместе. Тем не менее, единый день их памяти вошел в церковный календарь лишь в результате литургической реформы конца 60-х годов.

Ни один из новозаветных текстов ничего не сообщает о родителях Пресвятой Богородицы. Все сведения о них проистекают из таких сочинений как Протоевангелие Иакова (вторая половина II века) и более поздних латинских источников: Евангелия от псевдо-Матфея (IX век) и Золотой легенды (творение Иакова Ворагинского, содержащее занимательные Жития святых; написано ок. 1260 г., было самой популярной книгой Средневековья после Библии).

Иоаким из рода Давида женился на Анне, младшей дочери священника Матфана из рода Аарона. Супружеская пара проживала в Назарете, но после многих лет супружества («пятьдесят лет», согласно одному из источников), у них так и не появилось детей. Однажды первосвященник отверг жертву Иоакима в Иерусалимском храме, поскольку «он не создал потомства Израилю». В отчаянии Иоаким удалился в пустыню, где ему явился ангел с вестью, что вскоре его немолодая жена родит дочь. Анна, которая получила аналогичное известие от ангела, встретила мужа у Золотых ворот Иерусалима, вскоре после этого зачала и спустя 9 месяцев родила девочку, которую назвали Марией, как это было заранее указано ангелом. Родители из благодарности Богу обещали посвятить девочку Ему.

Когда Марии исполнилось шесть месяцев, Анна попыталась приучить ее ходить, но она сделала всего лишь семь шагов, после чего вернулась на руки матери. Тогда родители поняли, что девочка не должна ходить по земле до тех пор, пока ее не введут в Храм Господень. Иоаким собирался отдать свою дочь Богу уже в год, но Анна, желая подольше удержать ее при себе, уговорила его чуточку повременить с исполнением обета. Мария была введена в Храм в возрасте трех лет.

Согласно восточной традиции, Иоаким умер через несколько лет после введения Марии в Храм в возрасте 80-ти лет, а Анна умерла двумя годами позже, в возрасте 79-ти лет, проведя это время при Храме рядом с дочерью. День ее успения отмечался 25 июля.

Однако согласно западной версии, Анна после смерти Иоакима еще дважды выходила замуж и родила детей, а также присоединилась к Святому Семейству, когда оно бежало в Египет, и занималась там воспитанием внука. Здесь, очевидно, подразумевается, что Анна была намного моложе своего мужа.

Местом захоронения Иоакима и Анны считается место на краю Долины Иосафата, между Иерусалимом и Елеонской горой, в Гефсиманском саду, вблизи могилы Иосифа Обручника.

Из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»:

Восхвалим святых Иоакима и Анну, родителей Пресвятой Богородицы, Приснодевы Марии, ибо Господь дал им благословение, которого ожидали все народы (Входной антифон).

Древнейшее предание сообщает нам имена родителей Пресвятой Богородицы, бывших в свое время и в своей конкретной исторической ситуации важнейшим звеном в деле Спасения человечества. Через них на нас снизошло благословение, обещанное некогда Богом Аврааму и его потомству. Ведь их Дочь стала Матерью Спасителя. Святой Иоанн Дамаскин утверждает, что мы можем узнать их по плодам: бесконечно ценный Плод, подаренный ими человечеству, – это Пречистая Дева. Именно такой – святой и непорочной – Анна и зачала Ее во чреве. «О, сиятельная Дева, из всех желаннейшая! – восклицает святой Учитель Церкви – О, Дочь Адама и Матерь Божия! Блаженна утроба, блаженно чрево, из которых Ты явилась! Блаженны руки, Тебя обнимавшие, уста, удостоившиеся чести Тебя целовать…!». Святым Иоакиму и Анне выпало величайшее счастье – заботиться о Пресвятой Деве Марии, принять Ее у себя в доме. Господь осыпал их бесчисленными дарами благодати. Святая Тереза Авильская, частенько вверявшая основываемые ею монастыри опеке святых Иоакима и Анны, утверждала: «Милосердие Божие безмерно велико, и оно никогда не отнимется у дома Его славной бабушки». От святого супружества непосредственно произошел (по женской линии) Иисус Христос.

«Богоотцам» Иоакиму и Анне мы можем поверить все наши нужды, прежде всего, касающиеся святости нашего домашнего очага. Господи Боже отцов наших, — молимся мы сегодня, — Ты явил праведным Иоакиму и Анне столь великую милость, что у них родилась Та, Которая стала Матерью Твоего воплотившегося Сына. Их молитвенным ходатайством дай нам обрести спасение, обещанное Твоему народу. Их заступничеством помоги нам исполнить свой долг по отношению к нашим подопечным. Научи нас, как создать такую атмосферу – по человечески теплую и благодатную – в которой будет легко обрести Тебя, Цель всех наших стремлений и наше истинное Сокровище.

Святой Папа Иоанн Павел II учил, что в лице святых Иоакима и Анны мы находим «неиссякающий источник сил, необходимых в повседневной жизни, в жизни семейной и гражданской». Он же призывал «из поколение в поколение передавать как молитву, так и всю полноту христианского наследия». У семейного очага, созданного усилиями Иоакима и Анны, Пресвятая Дева Мария приобщилась к сокровищнице духовной жизни Богоизбранного народа и Давидова Дома, передававшейся из поколение в поколение. Там Она научилась общению со Своим Небесным Отцом, трепетному Его почитанию, познакомилась с пророчествами, возвещавшими явление Мессии, указывающими на место Его Рождества…

Мария, наверняка, сохранила память о семейном очаге Иоакима и Анны на всю оставшуюся жизнь. Она помнила о нем и тогда, когда Ей пришло время создавать свой собственный семейный очаг – тот, у которого будет воспитываться Иисус. Те притчи и мудрые народные пословицы и поговорки, которыми Иисус воспользовался для проповеди Благой Вести, Он перенял у Марии, а Она, в свою очередь, – у Своих родителей. Мария обучила маленького Иисуса тем простым молитвам, которым евреи обычно учат своих детей, как только они начинают говорить. Какой же превосходной Воспитательницей была Пресвятая Дева Мария! Все безмерное богатство Своей души, всю Свою нежность Она излила на Господа, ставшего Ее Сыном.