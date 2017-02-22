26 февраля Папа посетит англиканскую церковь в Риме

Вечером 26 февраля Папа Франциск посетит англиканскую церковь Всех Святых, расположенную в Риме на улице Виа дель Бабуино. Об этом сообщил директор Ватиканского Зала Печати Грег Бёрк.

Строительство англиканского храма было начато в 1882 году по проекту английского архитектора Джорджа Эдмона Стрита и закончено итальянскими зодчими Пио Бароччи и Винченцо Канниццаро. Храм возведён в неоготическом стиле, но его арочные окна напоминают романский.

6 октября прошлого года Папа Франциск встречался с примасами англиканских провинций и архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби. На этой встрече были подчёркнуты итоги пятидесятилетнего экуменического диалога между нашими Церквами, который, по словам Святейшего Отца, никогда не обедняет его участников, но всегда обогащает. 5 октября минувшего года в римском храме Святых Андрея и Григория Папа Франциск принял участие в совместной молитве Вечерни, которой предшествовало подписание совместной декларации.

Также ранее сообщалось, что 13 марта впервые в истории англиканская Вечерня будет совершена в Ватиканской базилике св. Петра.

Источник: Радио Ватикана