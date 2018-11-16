25-летие католической семинарии отпраздновали в Санкт-Петербурге

25-летний юбилей высшей католической семинарии «Мария – Царица апостолов» отпраздновали в Санкт-Петербурге. Торжественный акт состоялся в помещении семинарской библиотеки, носящей имя первого ректора – дона Бернардо Антонини.

Открывая собрание, ректор духовного учебного заведения священник Константин Передерий приветствовал ординариев всех четырех католических епархий России: архиепископа Павла Пецци и епископов Иосифа Верта, Клеменса Пиккеля и Кирилла Климовича, апостольского нунция в РФ архиепископа Челестино Мильоре, архиепископа Минско-Могилёвского Тадеуша Кондрусевича, стоявшего у истоков семинарии, секретаря ватиканской конгрегации по делам духовенства архиепископа Хорхе Карлоса Патрона Вонга, духовника международного фонда «Кирхе ин Нот» священника Мартина Барту, представителей Русской Православной Церкви и протестантов, преподавателей и выпускников семинарии. Приветствие от вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова зачитал представитель городских властей Владимир Иванов.

Проректор православной Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Владимир Хулап передал поздравления от ректора этой духовной школы епископа Петергофского Серафима. В своем приветственном слове о. Владимир отметил особую важность добрых личных связей между православными и католическими семинаристами, которые, как он убежден, являются залогом хороших отношений между двумя Церквами в будущем.

Свое выступление ректор высшей семинарии – в прошлом ее выпускник – о. Константин Передерий начал с благодарности Богу за дар религиозной свободы, которой пользуются сегодня россияне. Ректор кратко напомнил об истории духовной школы, которая действовала в Петербурге в 1879-1917 гг. В 1918 семинария была закрыта большевиками, здание было конфисковано, а большинство ее выпускников (а всего их было около 700) закончили жизнь мучениками за веру.

За период, прошедший после возрождения семинарии в 1993 году, здесь учились 329 студентов. 64 из них были рукоположены в пресвитерский сан и 54 несут служение в настоящее время. Один из выпускников «Марии – Царицы апостолов» стал церковным иерархом. Это францисканец Эдвард Кава, который несет служение вспомогательного епископа Львовской Архиепархии латинского обряда. За 25 лет в семинарии сменилось пять ректоров, напомнил о. Константин. В отношении первого из них – о. Бернардо Антонини – начат процесс беатификации.

В 1993-94 гг. семинария располагалась в Москве, а в 1995 г. переехала в свое историческое здание в Петербурге. Процесс возвращения всех зданий комплекса семинарии и Успенского собора завершился в 2013 году, напомнил ректор. В настоящее время в семинарии производятся работы по приспособлению старинного здания к современным требованиям.

Касаясь академической деятельности семинарии, о. Константин отметил, что «Мария – Царица апостолов» с 1998 года аффилирована с богословским факультетом Папского Латеранского университета в Риме. Плодом этого союза стал созданный при семинарии Богословский институт Св. Иоанна Златоуста. Это позволяет учащимся получить степень бакалавра Латеранского университета – оного из самых престижных католических вузов в мире. Институт Св. Иоанна Златоуста издает журнал «Folia Petropolitana» – «Петербургский листок», где, в частности, публикуются научные труды преподавателей семинарии. Семинария осуществляет издательскую деятельность – в частности, издает переводы книг, Папских посланий, ватиканских документов, учебных пособий.

Помимо кандидатов в священники, семинария получила право обучать монахинь, желающих получить богословское образование. Уже второй год при вузе действуют курсы подготовки постоянных диаконов, на которых сегодня обучаются восемь человек из российских епархий, а также из Молдовы.

Слова особой благодарности ректор обратил к благотворителям, без которых ни открытие, ни существование семинарии было бы невозможно. Это, в частности, фонды «Кирхе ин Нот» и «Реновабис», американская и итальянская епископские конференции.

Далее был зачитан доклад секретаря ватиканской Конгрегации по делам духовенства архиепископа Хорхе Карлоса Патрона Вонга, в котором был представлен Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. В этом документе, принятом в декабре 2016 года, содержатся основные принципы католического духовного образования.

Затем, отвечая на вопросы присутствующих, архиепископ, курирующий деятельность семинарий во всем мире, особо подчеркнул, что годы в семинарии – это только «тренировка». «Игра» продолжается всю жизнь, и за эти годы священник постоянно приобретает новые знания, новый опыт.

В живой и эмоциональной манере мексиканский прелат продолжил говорить о служении священника на «футбольном языке». В частности, он призвал пастырей никогда не радоваться своим успехам «больше 24 часов» – в противном случае им грозит поражение в следующем «матче».

Архиепископ Патрон Вонг также отметил, что главным в деле евангелизации является личная встреча. Священники должны излучать радость и надежду – так чтобы их можно было узнать не по одежде, а по глазам; они должны «наслаждаться своим служением», а не погрязать в перфекционизме.

С коротким рассказом о состоявшемся недавно в Ватикане Синоде по делам молодежи выступил ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве, ректор петербургской семинарии в 2006-2008 гг. архиепископ Павел Пецци, который принимал участие в этом Синоде. По его словам, Синод стал важнейшим событием в жизни Церкви. На Синоде была продемонстрирована готовность людей Церкви рисковать, искать новые способы общения с современным миром. На Синоде была реализована подлинная соборность, убежден архиепископ Пецци. Большое внимание на Синоде было уделено и такой теме, как призвание. «Сама жизнь – это призвание», – говорил недавно канонизированный Папа Павел VI и повторял св. Иоанн Павел II. Наконец, синодальные отцы много и глубоко говорили о распознавании. Сегодня это слово стало модным, но оно содержит глубокий смысл. Это способ узнать новое о Боге, о себе, об окружающей реальности. Синод – свидетельство постоянной реформы, постоянного обновления Церкви, сказал архиепископ Павел Пецци.

Затем своими свидетельствами об учебе в семинарии поделились священники – выпускники «Марии – Царицы апостолов»: о. Виктор Мессмер, о. Сергей Бабаджанян и о. Александр Деппершмидт.

После этого в соборе Успения Божией Матери была совершена Месса, которую возглавил председатель Конференции католических епископов России епископ Клеменс Пиккель. В своей проповеди он особо коснулся темы «Семинария – сердце епархии». Не Курия, где находится епископ, и даже не Кафедральный собор являются сердцем церковной области, а именно семинария, потому что она «качает свежую кровь», подчеркнул иерарх.

В конце богослужения к собравшимся обратился архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Он рассказал, что впервые вопрос об открытии семинарии встал перед ним в октябре 1989 г., когда он возвращался из Рима со своей епископской хиротонии. Летевший вместе с ним видный ватиканский дипломат архиепископ Франческо Коласуоно (впоследствии первый нунций в СССР, а затем в России) спросил нового епископа, назначенного Папой в Беларусь: «Не думаешь ли ты открыть семинарию?» В итоге в сентябре 1990 года была открыта семинария в Гродно. Но уже в апреле 1991 г. Тадеуш Кондрусевич был назначен апостольским администратором для католиков латинского обряда Европейской части России и переведен в Москву, где в то время не было ни одного католического учебного заведения. В 1991 году был основан Колледж католической теологии св. Фомы Аквинского, выдающуюся роль в появлении которого сыграли священник Тадеуш Пикус (ныне епископ в Польше) и ныне покойный профессор Юлий Шрейдер.

29 июня 1993 года архиепископ Кондрусевич подписал Декрет об открытии семинарии. На первый курс были зачислены 17 человек. Первые занятия проходили и в квартире архиепископа на Новой Басманной, и в бараках и бытовках на территории собора на Малой Грузинской. Несмотря на бытовые трудности, студенты проявляли огромный энтузиазм, вспоминал иерарх.

Наконец в 1995 году семинария переехала в свое историческое здание в Санкт-Петербурге. Как подчеркнул архиепископ Кондрусевич, документ о передаче здания подписал лично Владимир Путин, занимавший в то время пост первого заместителя правительства Санкт-Петербурга.

Празднование юбилея завершилось праздничным фуршетом.



Источники:Благовест-инфо, Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

Фото Евгения Мартыновича и «Благовест-инфо»