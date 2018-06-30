25 лет назад архиепископ Тадеуш Кондрусевич подписал декрет об открытии Высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов»

29 июня 1993 года, ровно 25 лет назад, архиепископ Тадеуш Кондрусевич подписал декрет об открытии в Москве Высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов». Решение было непростым, и архиепископ принял его после серьезных размышлений и молитв. Сам он неоднократно рассказывал, насколько важным было для него это начинание, и перед тем, как подписать декрет, он оставил его на ночь перед дарохранительницей.

Этот год — юбилейный для католической семинарии. Она была закрыта в 1918 году, а ровно 25 лет назад вновь приняла молодых людей для подготовки к священническому служению в России.

Юбилейные торжества еще впереди, но уже сегодня хочется поздравить всех, кто служил в семинарии, кто ее окончил, кто все эти годы ее поддерживал. И особенная благодарность, конечно же, первому ректору семинарии, о. Бернардо Антонини, который был назначен на свою должность в тот же день: 29 июня 1993 года, в торжество Свв. Апп. Петра и Павла.

Источник: «Католическая семинария в Санкт-Петербурге»