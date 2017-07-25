25 июля. Святой Апостол Иаков (Зеведеев). Праздник

Святой апостол Иаков родился в галилейском городке Вифсаида. Он был сыном Зеведея и братом апостола Иоанна (Богослова), которому приписывается авторство одного из Евангелий, трех Посланий и Книги Откровения. В числе трех избранных учеников он был свидетелем чуда Преображения и молитвы Иисуса в Гефсиманском саду, участвовал в некоторых других ключевых эпизодах жизни Господа. Иаков первым из апостолов принял мученическую смерть за проповедь Благой Вести. Будучи энергичным и увлекающимся, он получил от Господа прозвище «сына грома». Иаков Зеведеев проповедовал в Иудее и Самарии, а, по известному с IX века церковному преданию, также и в Испании. Он был обезглавлен в Иерусалиме по приказу Ирода Агриппы около 44 г.

Дальнейшая история почитания св. апостола Иакова выглядит так.

В конце VII века на Ближнем Востоке возникло предание о том, что Иаков Зеведеев проповедовал Евангелие в Испании, но сами испанцы тогда этому не верили и св. Иулиан Толедский решительно отвергал эту легенду. Однако, около 830 г. в Испании всё же было зафиксировано предание, согласно которому останки Иакова из Иерусалима были перенесены в эту страну, сперва в Галисию, в городок Эль Падрон (при римлянах Ириа Флавия), а затем в Компостела («Холм Звезды»). Об открытии мощей епископ Теодомиро (ум. 847) с радостью сообщил астурийскому королю Альфонсу II, который поспешил совершить к новооткрытой гробнице апостола паломничество. Первый паломник из-за пределов Испании появился в Компостеле в середине Х века. Это был епископ Годескал из Лепюи, но действительно массовое паломничество иностранцев началось в XI веке. Тогда король Альфонс VI даже ввёл налог на паломников.

Начиная с позднего Средневековья и до наших дней святилище в Сантьяго-де-Компостелла является одним из самых популярных в Западной Европе мест паломничества, и еще в 1884 г. Папа Лев XIII в специальной булле подтверждал, что находящиеся в нем мощи Апостола Иакова Зеведеева – подлинные. 2004 год в Европе был провозглашен Годом Апостола Иакова, точнее, годом воспоминаний о том, как паломничества в Сантьяго-де-Компостеллу выводили верных католиков из изоляции, создавали небывалую дотоле традицию узнавания нового, открытия других культур и стран. Дороги, по которым со всех концов Западной Европы люди стекались в Компостеллу, стали первой «сетью» общеевропейской христианской культуры.

Из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»:

Иисус, проходя берегом Галилейского озера, увидел Иакова, сына Зеведеева, и брата его Иоанна, занятых починкой сетей. Господь призвал братьев, и они последовали за Ним (ср. Входной антифон, Мф 4,18.21; Мк 3,17).

Всё началось с призвания нескольких рыбаков у Тивериадского озера. Они откликнулись на услышанный призыв, пошли за Господом и общались с Ним в течение трех лет. Они делили с Ним повседневные заботы, видели, как Он молился. Они смогли воочию убедиться в Его милосердии, в его любви к грешным и страждущим. Они стали свидетелями Его чудотворной силы. Они внимательно прислушивались к Его словам. Ничего подобного они никогда еще не слышали. Ученикам довелось прикоснуться к реальности, которая отныне и навсегда завладеет их сердцами: они получили опыт жизни с Иисусом. Благодаря нему был сломан весь порядок их предыдущей жизни: им пришлось оставить семью, работу, имущество. Всё пережитое возвело их на новый уровень бытия.

Однажды Иисус пригласил последовать за Собой Иакова, сына Саломии, одной из женщин, служащих Ему имуществом своим. Саломия стояла у подножия Голгофского креста. Кроме Иакова, приглашение стать учеником Господа получил и другой ее сын – Иоанн. Будущие Апостолы познакомились с Господом раньше, чем прозвучали слова призвания. Иаков, наряду со своим братом и Петром, пользовался Его особым расположением. Он был на горе Преображения (Мф 17,1 и сл.), стал свидетелем воскрешения дочери Иаира и, в числе трех избранных учеников, сопровождал Учителя во время Его молитвы в Гефсиманском саду, положившей начало времени Страстей (Мф 26,37). Братья Иаков и Иоанн отличались горячностью, а потому Господь дал им прозвище Воанергес, что означает «сыновья грома».

Евангелие праздничной Мессы в день памяти Апостола Иакова Зеведеева повествует нам об одном ярком событии в жизни братьев. Иисус только что сообщим им о Страстях и Смерти, ожидающих Его в Иерусалиме. Вот, мы восходим в Иерусалим, — сказал Он, — и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть; и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день воскреснет (Мф 20,17-19). Учитель очень желал поделиться с учениками чувствами, переполнявшими Его душу. И вот тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Она просила о почетных местах для своих сыновей в наступающем Царстве. Иисус, обращаясь к братьям, осведомился, могут ли они испить вместе с Ним чашу, иначе говоря, могут ли они разделить с Ним Его судьбу. В древности подать кому-то свою чашу и предложить отпить из нее было знаком близко-дружественных, братских отношений. Оба брата, нимало не колеблясь, ответили: Можем! Они были настроены весьма решительно. Подобное умонастроение свойственно не только молодым людям, но и всем подлинным христианам, а прежде всего тем, кто хочет стать проповедником Евангелия. Иисус остался доволен великодушием Своих учеников и пообещал им: чашу Мою будете пить, т.е. станете участниками Моих Страстей, восполните их в своей жизни. Некоторое время спустя, в 44 г., Иаков будет обезглавлен по приказу царя Ирода Агриппы (ср. Деян 12,2). Иоанну же придется претерпевать самые разные испытания, гонения, страдания на протяжении всей его долгой жизни.

С момента проявления Иаковом своих не слишком благородных амбиций до момента его мученической смерти прошло определенное время – время внутренней перестройки его личности. Горячность, побуждавшая его требовать кары для самарян, не принявших Иисуса, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим (Лк 9,53), постепенно претворилась в ревность о спасении душ. Понемногу, и без ущерба для своих убеждений, он постигал ту истину, что ревность о деле Божием не предполагает ни злобы, ни насилия, а единственным достойным желанием есть желание приумножения Божией славы. Климент Александрийский рассказывает, что когда этого Апостола повели в суд, где должен был быть оглашен приговор, он вел себя с таким достоинством, что сам обвинитель подошел к нему и попросил прощения. Иаков же, после минутной паузы, обнял его и произнес: «Мир тебе», после чего оба приняли мученическую смерть.

Сегодня, размышляя о жизненном пути апостола Иакова, нам стоит поразмышлять и о его недостатках, как и о недостатках прочих избранников Господа из числа Двенадцати. Они не отличались ни мужеством, ни умом, ни прямодушием. Порой они выглядят честолюбивыми, конфликтными (ср. Лк 22,24-27), нестойкими в вере (ср. Мф 14,31). И, тем не менее, Иаков первым примет мученическую смерть, а его примеру последуют и прочие Апостолы. Есть ли пределы могуществу Божественной благодати!? Наверняка, Иаков, достигший жизни будущего века, возблагодарил Бога за то, что Тот повел его путями, о которых сам Апостол прежде и не догадывался. Всеблагой и премудрый, безмерно нас любящий Бог часто не дает нам просимого, а предлагает то, что нам на самом деле необходимо.