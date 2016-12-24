25 декабря. Рождество Христово

В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле (Лк 2,1).

Ныне мы со всей очевидностью понимаем, насколько провиденциальным был этот декрет римского императора. Благодаря нему Мария и Иосиф отправились в Вифлеем, где родился Иисус, как это было издревле предсказано пророками (ср. Мих 5,1).

Пресвятая Дева Мария знала, что время рождения Иисуса весьма близко. Она наверняка отправилась в путь, думая о Мессии, которому должно было родиться в городе Давидовом.

Утомленные четырех или пятидневным путешествием путники наконец прибыли в Вифлеем. Сознание того, что они находятся на земле своих предков, преисполнило их радостью, несмотря на то, что Пресвятая Дева Мария была крайне измучена. Однако в Вифлееме им было не суждено найти пристанища. Не было им места в гостинице, — лаконично замечает Лука (Лк 2,7). Возможно, Иосиф полагал, что переполненная в данном случае гостиница не была подходящим местом для Пресвятой Девы Марии. Наверняка, он стучался во многие двери, прежде чем привел Марию к пещере на краю города. Мы легко можем представить себе эту картину: Иосиф со всё возрастающей тревогой, но всё еще терпеливо, пытается объяснить людям положение Святой Четы, а Мария взирает на происходящее со стороны и раз за разом слышит отказ. Христа не впускают в дом. Перед Ним закрывают двери. Мария сочувствует Иосифу и этим людям. Как же равнодушен мир к Богу!

Вполне возможно, что именно Мария предложила Иосифу на какое-то время остановиться в одной из пещер служащих хлевом на далеких городских окраинах. По всей вероятности, Она утешала и поддерживала его. Благодаря ласковым словам и улыбке Марии Иосиф почувствовал некоторое облегчение. Супружеская чета разместилась в пещере вместе со всем нехитрым скарбом, привезенным из Назарета: пеленками и парой распашонок. Мария приготовила их с той тихой радостью, которую могут испытывать лишь матери, ожидающие рождения первенца…

Именно здесь, в предельно убогой обстановке совершилось величайшее событие в истории человечества: Когда же они были там, наступило время родить Ей (Лк 2,6). Преисполненная любовью, Она родила Иисуса, спеленала Его и положила Его в ясли.

Новорожденный Иисус пока еще не разговаривает, хотя Он – предвечное Слово Отца. Тем не менее, известно, что вифлеемские ясли часто сравнивают с проповеднической кафедрой. Ныне нам важно понять уроки, которые Иисус преподает нам с самого Своего младенчества, с самого Рождества, с тех пор, как Его глаза открылись, чтобы увидеть земную жизнь человечества.

Он рождается в бедности и тем учит нас, что счастье не зависит от изобилия материальных благ. Он приходит в мир незаметно и тем учит нас смирению и независимости от одобрения окружающих. «Бог смиряет Себя, чтобы мы могли к Нему приблизиться и ответить нашей любовью на Его любовь. Он унижает Себя, чтобы наша свобода сдалась не только перед зрелищем Его могущества, но и перед чудом Его смирения», — пишет св. Хосемария Эскрива.

«Простота повседневной жизни, как у каждого человека, становится уделом Бога. Истинный Посредник между Отцом и Его детьми являет себя под покровом пеленок».

Сначала Иисус, Мария и Иосиф были одни. Затем Бог определил им круг общения – простых людей, пастухов. Они сами были бедными, а потому не испытали потрясения при виде спеленанного и лежащего в яслях Мессии.

Именно к пастухам из окрестностей Вифлеема относилось пророчество Исаии: на живущих в стране тени смертной свет воссияет (Ис 9,1).

Ангела голос ночью прозвучал,

Славить Младенца пастушков послал:

«Там лежит в пещере темной

Царь земли и всей вселенной,

Искупитель наш».

В эту святую ночь для них исполнилось пророчество. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь (Лк 2,9-11).

Не имеет значения, что в ту первую ночь, ночь Рождества Христова, радость по поводу этого события испытывают лишь немногие сердца. Это обстоятельство не имеет значения, поскольку радость предназначена всем людям. Она – радость рода человеческого, а одновременно – радость, превышающая возможности человека! Может ли существовать большая радость, может ли быть провозглашена более важная весть: человек воспринят Богом, чтобы стать Его сыном в Сыне Божием, ставшем человеком?

Бог восхотел, чтобы пастухи стали также первыми благовестниками: они будут говорить о том, что слышали и видели. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи (Лк 2,18.20). Иисус открывается и нам в повседневных житейских событиях. И нам необходимы те же смирение и простота, чтобы к Нему приблизиться. Вполне вероятно, что Он посылает нам на нашем жизненном пути определенные знамения, которые для нас ничего не значат до тех пор, пока мы не познаем Его в Его человечестве. Нам следует быть очень внимательными, чтобы открыть Иисуса в повседневной банальности происходящего, спеленанного и лежащего в яслях, а, увидев Его, тут же, без проволочки, помочь увидеть Его другим.

Из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»