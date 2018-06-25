24 июня в Москве рукоположен первый за многие десятилетия католический священник армянского обряда

День 24 июня 2018 года стал не только большим праздником для армяно-католиков в России, но и, в некотором роде, днем исторического события общецерковного масштаба: впервые за многие десятилетия в нашей стране был рукоположен священник армянского обряда. В сан пресвитера был возведен диакон Оганес (Иоанн) Меликян.

Крупные армяно-католические общины появились в Российской империи в результате завоевания Крыма в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Еще ранее, в период между 1720-ми и 1760-ми годами, значительные группы армяно-католиков образовались на Северном Кавказе, в Моздоке и Кизляре, в результате оседания там беженцев из Турции и Персии. С 1809 г. армяно-католики на территории Российского государства были подчинены латинским католическим иерархам. В 1909 г. была учреждена Апостольская администратура для католиков армянского обряда, которая к 1917 г. насчитывала 47 священников, 45 храмов, 15 часовен и 66 618 верующих. Эта церковная структура, объединяющая российских армян-католиков, была полностью разгромлена в годы Советской власти. Последний апостольский администратор, 75-летний отец Карапет Дилургян, был в 1936 г. приговорен к трехгодичной ссылке в Кировском (Вятском) крае. После возвращения оттуда он уже не смог продолжать служение. Многие другие священники и верные также были арестованы, часть из них погибла в лагерях. В 1940 г. под Советской властью оказалась еще и армяно-католическая митрополия с центром во Львове. Примерно половина ее прихожан (около 2 500 человек) была сослана в Сибирь. Последний апостольский администратор во Львове, отец Дионисий Каетанович, заменивший скончавшегося в 1938 г. архиепископа-митрополита Иосифа Теодоровича, был арестован в 1945 году и умер в лагере в 1954. С начала 90-х годов XX века начался процесс возрождения армяно-католических приходов в странах Восточной Европы, России и в самой Армении. Все они ныне включены в Ординариат Восточной Европы с резиденцией в городе Гюмри (Армения). Единственный зарегистрированный в России армяно-католический приход находится в Москве, и его верные используют для богослужений помещение Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Группы армян-католиков проживают также в Краснодаре, Сочи и других городах Краснодарского края, в Ростове-на-Дону, Пскове и иных российских городах.

Обряд рукоположения Оганеса Меликяна совершил архиепископ Рафаэль Минасян – глава Ординариата Восточной Европы Армянской Католической Церкви. Принимали участие в богослужении и присутствовали на церемонии архиепископ-митрополит Астаны (Казахстан) Томаш Пета; армяно-католические священники, работающие в России: отец Седрак Хитарян, служащий в городе Венёве Тульской области, и отец Сергей Бабаджанян из Краснодара, окормляющий католиков-армян на юге Европейской части нашей страны; а также армяно-католические священники из Армении и Швеции, посол Республики Армения в России Вартан Тоганян и многочисленные гости: армяне-семинаристы, обучающиеся в Польше и Караганде, монашествующие и священнослужители других конфессий, миряне.

Чин рукоположения по армянскому обряду включал в себя молитву священнослужителей о восполнении немощи Церкви (при этом сам поставляемый в священство молится с воздетыми руками лицом к народу, а священники возлагают на него руки), пение Аксиос, т.е. Достоин (по-армянски – Арджаниэ), возложение диаконского ораря с плеча на шею в знак принятия на себя бремени Христова, чтение кандидатом в священство Символа веры, стоя на коленях у алтаря; облачение в священнические одежды, помазание лба и рук освященным елеем, водружение на голову митры – символа тернового венца и, одновременно, царственного достоинства; вручение чаши с вином и патены с хостией; и, конечно же, само возложение рук епископа и чтение им тайносовершительных молитв. При последнем возложении рук епископ, дунув в лицо поставляемого в пресвитеры, произнес: «Прими Духа Святого, кому простишь грехи, тому простятся, на ком оставишь, на том останутся».

По совершении чина рукоположения отец Оганес преподал народу свое первое благословение (в Армянской Католической Церкви диакон не имеет права благословлять от имени Христа), после чего к нему со словами приветствия и напутствия обратились Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре (он не смог присутствовать на Литургии, однако же появился позже специально, чтобы поздравить виновника торжества), архиепископ Рафаэль Минасян, архиепископ Томаш Пета, в епархиальной семинарии которого новопоставленный пресвитер получал свое духовное образование, посол Армении в России Вартан Тоганян. В ответном слове отец Оганес горячо поблагодарил всех собравшихся за теплые слова, молитвы и поддержку, выразив особую благодарность отцу Петросу Есаяну, архиепископу Томашу Пете и всем, кто сопровождал его на пути к священству.

Отец Оганес-Маис Меликян родился в 1974 году в селе Коти Ноемберянского района Армении. В 2004 году он принял Святое Крещение, позднее, почувствовав призвание к священству, стал воспитанником Карагандинской Высшей духовной семинарии «Марии Матери Церкви». Теперь отец Оганес (Иоанн) приступит к пастырскому служению в Москве в армяно-католическом приходе Святого Георгия Просветителя.

Материалы — текст и фото — предоставлены Ольгой Дубягиной (Москва)