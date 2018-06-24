24 июня. Рождество Святого Иоанна Крестителя. Торжество

Праздник Рождества св. Иоанна Предтечи известен по крайней мере с IV века: до нас дошли проповеди живших в то время Отцов Церкви, а именно св. Иоанна Златоуста, св. Амвросия и св. Августина, которые были посвящены этому празднику или в которых он упоминается.

В частности, св. Августин в своей проповеди говорит следующее: «Сегодня мы празднуем день рождества св. Иоанна. Это честь, которой не удостаивается ни один святой. Во всём христианском мире определены и почитаемы лишь дни Рождества Христова и рождества св. Иоанна». Св. Августин не упоминает о празднике Рождества Богородицы по той причине, что такого праздника в IV – первой половине V века еще не существовало.

Праздник Рождества Иоанна Крестителя упомянут и в древнейшем литургическом календаре Северо-Африканской Церкви (V век).

Что же это за личность, которой посвящен один из древнейших христианских праздников? Иоанну Крестителю принадлежит в Истории Спасения совершенно особая роль. Это – великан духа, стоящий на пограничье Ветхого и Нового Заветов. Он заканчивает собой ряд пророков и открывает ряд апостолов. Он – не только пророк, но и вестник-предтеча, креститель и мученик. Одному ему была дана благодать крестить Того, Кого прочие пророки лишь предсказывали и предвосхищали в духе.

Еще прежде его рождения Архангел Гавриил сказал его отцу Захарии: «он будет велик пред Господом» (Лк 1,15). Иоанн и вправду был велик – велик своей героической жизнью, героической проповедью, героической смертью. Иисус Христос определил его роль так: «Он был светильник, горящий и светящий» (Ин 5,35).

Вся жизнь Иоанна – это непрерывная цепь жертв и дел покаяния. Он проповедовал так, как никто до него не проповедовал. Он говорил о крещении покаяния, о близости Царства Небесного, о скором явлении миру Спасителя и Его уже начавшемся присутствии. В конце концов он прямо указал народу на Христа и крестил Того в Иордане.

Иоанн Креститель бесстрашно клеймил грехи и преступления. Он не боялся бросить в глаза считавшимся «столпами благочестия» в иудейском обществе того времени фарисеям: «порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?» (Лк 3,7). Он не боялся обличить самого царя: «Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата твоего» (Мк 6,18).

Героическая жизнь Иоанна была увенчана героической смертью. Он погибает подобно солдату на посту, он отдает свою жизнь за высшие идеалы, служа Богу и своему народу. По этой причине Иоанн Креститель был и навсегда останется олицетворением героя-борца за всё святое, Божественное, возвышенное и вечное.

В церковном литургическом календаре Иоанну Крестителю посвящен не один только праздник его рождества. 29 августа Церковь отмечает память усекновения его главы, он является одной из центральных фигур богослужений Адвента…

В литургических текстах отражены его героический характер, его незаурядные добродетели, а особенно – его совершенно исключительная роль в Священной Истории. Вот как воспевает св. Иоанна Предтечу один из красивейших текстов Восточной Литургии: «Как нам назвать тебя? Пророком? Ангелом? Апостолом? Или мучеником? Ангелом, ибо ты жил подобно бесплотным. Апостолом, ибо ты наставлял все народы. Мучеником, ибо тебе отсекли голову за Христа».

В. Дегтярев по материалам книги о. Ю.Я. Катрiй, ЧСВВ «Пiзнай свiй обряд»