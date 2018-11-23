23 ноября. Святой Климент I, Папа и мученик. Память

Согласно принятому традиционно перечню Римских Епископов, Климент был четвертым Папой (после самого апостола Петра, Лина и Анаклета) и возглавлял римскую общину с 88 по 97 год. Был младшим современником апостолов (православное предание даже называет его «апостолом из числа 70-ти»). Возможно, именно будущего Папу упоминает апостол Павел в своем Послании к Филлипийцам (Флп 4,3): «Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена – в книге жизни».

О Клименте Римском как современнике апостолов пишут церковные авторы II века: Ириней Лионский и Тертуллиан, причем Тертуллиан утверждает, что Климент был возведен в епископское достоинство самим апостолом Петром. Согласно церковному историку IV века Евсевию, Климент был Римским Папой с 92 по 101 гг.

Житие св. Климента Римского, безусловно, впитавшее в себя материал ряда древних и достоверных преданий о нем, повествует, что он был рожден в знатной римской семье в 30-х годах I столетия. Вскоре после его рождения его мать и два брата, отправившись по морю из Рима в Афины, попали в кораблекрушение и, хотя и спаслись, но потеряли друг друга. Мать Климента оказалась на одном средиземноморском острове, а малолетние братья попали в Иудею, где были усыновлены. Спустя какое-то время отец Климента отправился разыскивать пропавшую семью, а он сам оставался в Риме, изучая науки и скорбя о пропавших родичах.

Ни языческая религия, ни философия не приносили ему утешения и не давали ответа на вопрос, что происходит с человеком после смерти, но в 24 года он услышал о Христе, проповедовавшем в Иудее, распятом и воскресшем из мертвых. Желая поближе познакомиться с Его учением, Климент отправился на Восток, где слушал проповеди Варнавы в Александрии Египетской, а в Иудее познакомился с самим Петром, принял от него Крещение и стал его учеником. В общине Петра были и братья Климента, но он тогда не узнал их.

Апостол Петр путешествовал в окружении учеников, и дивным Провидением Божиим во время этого путешествия Климентом были встречены его пропавшая мать, а затем и отец. Климент, его братья и родители узнали друг друга. Так при содействии апостола Петра вся семья воссоединилась и родители Климента были крещены Петром.

Климент стал ближайшим сподвижником Петра и был рукоположен им во епископы. Около 90 г., по смерти Папы Анаклета, он стал предстоятелем Римской Церкви.

Папа Климент управлял римской христианской общиной в трудное время волнений и усобиц и прославился многочисленными обращениями язычников ко Христу, чудесами исцеления и благотворительностью.

Во время гонения на христиан при императоре Домициане Климент отказался принести жертву языческим богам, за что был отправлен на каторжные работы в Херсонес Таврический (нынешний Севастополь), где работал на каменоломне (отождествляемой с Инкерманскими каменоломнями). В Крыму Климент нашел многочисленных сосланных сюда христиан, над которыми взял пастырское попечение. Заключенные тяжко страдали от жажды, ибо вблизи места их жительства и работы не было водных источников. Но по молитве Климента Бог открыл такой источник, и слух об этом чуде разошелся по всему Таврическому полуострову. Многие местные язычники приходили к Клименту и принимали от него Крещение, так что в день обращалось до 500 неофитов. Было построено 75 новых церквей, языческие же капища разрушались и идолы ниспровергались.

Специальный посланник императора Траяна прибыл в Херсонес для расправы над христианами. Он приказал привязать к ногам Климента тяжелый якорь и бросить его в море, чтобы не было возможности отыскать его тело. Но по молитвам верующего народа море отступило на три стадия (около 500 метров) и тело мученика было обретено. И впоследствии на протяжении семи веков море ежегодно отступало на несколько дней, давая возможность поклониться мощам Климента. И всё это время у его морской могилы совершались многочисленные чудеса.

В начале IX века море перестало отступать, но в 861 г. мощи святого Климента были обретены в Херсонесе святыми Кириллом и Мефодием при содействии местного духовенства.

Кирилл лично перевез мощи св. Климента в Рим и передал их Папе Адриану II (это случилось в конце 867 – начале 868 года). Мощам было устроено чествование, с почетом приняли и Солунских братьев: Папа Адриан утвердил богослужение на славянском языке и переведенные братьями книги велел положить в римских церквях, а Мефодий был хиротонисан Папой во епископский сан.

По мнению ряда историков, именно обретение мощей святого Климента подтвердило в глазах Римской Церкви просветительскую миссию Кирилла и Мефодия среди славян и рассеяло все сомнения относительно перевода священных книг и богослужения на славянские языки. До этого в Западной Церкви господствовала точка зрения, что славить Бога следует лишь на трех «священных» языках: еврейском, греческом и латинском.

В честь обретения мощей святой Кирилл написал на греческом языке краткую повесть, похвальное слово и гимн. Первые два произведения дошли до нас в славянском переводе.

Мощи святого Климента были помещены в римскую базилику Святого Климента, где находятся и доныне. Здесь же был погребен святой Кирилл, скончавшийся в Риме в 869 г.

Другая часть мощей святого Климента была оставлена в Херсонесе, где покоилась в сделанной византийскими мастерами мраморной гробнице, а после захвата Херсонеса князем Владимиром Великим мощи были перенесены по его приказу в Киев и помещены в Десятинной церкви – первом каменном храме Киевской Руси.

Судя по всему, для мощей святого Климента была сделана новая рака, поскольку в мраморном саркофаге св. Климента был погребен в 1054 г. князь Ярослав Мудрый, и это захоронение находится в киевском Софийском соборе до сих пор.

О глубоком почитании св. Климента, Папы Римского, на Руси свидетельствует «Слово на обновление Десятинной церкви», датируемое XI веком. В нем Климент назван первым небесным заступником Русской земли. Мощи св. Климента, наряду с Ольгиным Крестом, долгое время оставались главной и единственной отечественной святыней.

Ныне именем Святого Климента названа католическая епархия с центром в Саратове, охватывающая юг европейской части России. Сегодняшний день литургического воспоминания – это ее престольный праздник.

Святому Клименту приписывалось авторство ряда дошедших до нас памятников древней христианской литературы, в том числе, двух посланий (1-е и 2-е к Коринфянам), направленных им, в качестве епископа Рима, христианской общине в Коринфе (Греция). Ныне историки признают подлинное авторство Климента лишь за Первым Посланием к Коринфянам.

В III и IV веках во многих Поместных Церквах это произведение рассматривалось как неотъемлемая каноническая часть Нового Завета и читалось на воскресных богослужениях наряду с другими новозаветными текстами.

Первое Послание к Коринфянам св. Климента является весомым письменным свидетельством древности утверждения авторитета Римского епископа за пределами своей Поместной Церкви, также и в других христианских общинах. Папа Климент обращается к верным Коринфской Церкви как начальствующее лицо, желающее навести порядок в их делах: «Посланных от нас, Клавдия Эфеба и Валерия Витона с Фортунатом, немедленно отпустите к нам в мире с радостью, чтобы они скорее известили нас о желаемом и вожделенном для нас мире и согласии вашем, дабы и мы скорее могли порадоваться о вашем благоустройстве».

Также в этом же произведении вероятно впервые была четко сформулирована на письме идея апостольского преемства: «И апостолы наши знали через Господа нашего Иисуса Христа, что будет раздор о епископском звании. По этой самой причине они, получивши совершенное предведение, поставили вышеозначенных служителей, и потом присовокупили закон, чтобы когда они почиют, другие испытанные мужи принимали на себя их служение. Итак, почитаем несправедливым лишить служения тех, которые поставлены самими апостолами или после них другими достоуважаемыми мужами, с согласия всей Церкви, и служили стаду Христову неукоризненно, со смирением, кротко и беспорочно, и притом в течение долгого времени от всех получили одобрение. И не малый будет на нас грех, если неукоризненно и свято приносящих дары будем лишать епископства».