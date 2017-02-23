23 февраля. Святой Поликарп Смирнский, епископ и мученик. Память

Поликарп Смирнский – один из «мужей апостольских», епископ малоазиатского города Смирны и христианский мученик.

Поликарп (это греческое имя означает «многоплодный»), вероятно, практически всю свою жизнь провел в городе Смирна (ныне – турецкий Измир). Здесь он родился около 70 г., здесь же закончил свой славный жизненный путь. Предание сообщает, что в раннем детстве он остался сиротой и воспитывался благочестивой христианкой, богатой вдовой Каллистой. После смерти своей приемной матери он роздал всё унаследованное от нее имущество бедным, а сам стал вести аскетическую жизнь. Около 110 г. Поликарп стал епископом Смирны и возглавлял христианскую общину этого города без малого 50 лет. Однако его известность и авторитет простирались куда дальше одной отдельно взятой общины. По выражению св. Иеронима, Поликарп был «вождем всей Азии», вокруг которого сложился круг преданных учеников. О высоком авторитете Поликарпа свидетельствует и тот факт, что следовавший под стражей в Рим св. Игнатий Антиохийский обращается к нему с личным посланием.

Один из наиболее известных учеников св. Поликарпа, св. Ириней Лионский, свидетельствует, что Поликарп в юности был лично знаком с тогда уже престарелым апостолом Иоанном и с кем-то еще из апостолов или непосредственных учеников Иисуса Христа. Вот как пишет об этом св. Ириней:

«Я помню тогдашние события лучше недавних (узнанное в детстве срастается с душой). Я могу показать, где сидел и разговаривал блаженный Поликарп, могу рассказать о его уходах и приходах, особенностях его жизни, его внешнем виде, о беседах, какие он вел с народом, о том, как он говорил о своих встречах с Иоанном и с теми остальными, кто своими глазами видел Господа, о том, как припоминал он слова их, что он слышал от них о Господе, о чудесах Его и Его учении. Поликарп возвещал то, что принял от видевших Слово жизни, это согласно с Писанием».

Поликарпа Смирнского, наряду с Климентом Римским и Игнатием Антиохийским, относят к мужам апостольским. Это – связующее звено между Апостолами, лично посланными Христом, и Отцами Церкви, к коим принято относить уже Иринея Лионского.

Св. Ириней Лионский сообщает еще одну подробность из жизни св. Поликарпа: он ездил в Рим к Папе Аниките и вел с ним дискуссии о дате празднования Пасхи. Папа отстаивал способ исчисления Пасхалии, принятый впоследствии во всей Вселенской Церкви, к которому прибегаем и мы ныне. А Поликарп настаивал, что Пасху следует праздновать 14 нисана, как это делают иудеи, – такой тогда была традиция Поместных Церквей в Малой Азии.

«Аникита не смог убедить Поликарпа прекратить празднование Пасхи в 14-й день нисана, благо таковые вещи всегда соблюдал и Иоанн ученик Господа, и прочие апостолы, с которыми он [Поликарп] общался», — пишет св. Ириней.

Можно предположить, что, как авторитетный и широко известный на востоке учитель, Поликарп был автором ряда духовных сочинений, но до нас дошло лишь одно такое – его Послание к Филиппийцам, в котором епископ Смирны всячески превозносит апостола Павла, цитирует его писания и полемизирует с некими еретиками гностического толка. Этот текст св. Поликарпа знаменателен еще и тем, что в нем, едва ли не в первом дошедшем до нас из письменной раннехристианской традиции, содержатся прямые цитаты из Евангелий от Луки и Матфея, а также из 1-го Послания Петра и 1-го Послания Иоанна.

Послание св. Поликарпа близко лексически и по стилю Пастырским Посланиям, связываемым с именем апостола Павла – 1 и 2 Посланию к Тимофею и Посланию к Титу. По этой причине некоторые библеисты и историки Церкви высказывают гипотезу, согласно которой св. Поликарп мог быть автором и этих текстов.

Схваченный властями, Поликарп отказался отречься от Христа и принял мученическую смерть 23 февраля 156 г. на 86-м году своей жизни, будучи заживо сожжен на костре. История и все обстоятельства его мученической кончины были подробно описаны в дошедшем до нас «Окружном послании Смирнской Церкви к другим Церквам», которое цитируется также в «Церковной истории» Евсевия. Это первый по времени возникновения письменный памятник, посвященный подвигу мученика, и, следовательно, самое ранее документальное свидетельство о существовании в среде христиан культа принявших смерть за веру.

Церковь на Востоке и на Западе чтит память св. Поликарпа в «день его небесного рождения», 23 февраля.