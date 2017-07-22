22 июля. Святая Мария Магдалина. Праздник

Мария Магдалина – преданная ученица Иисуса Христа, входившая в группу женщин, везде следовавших за Учителем и «служивших Ему имением своим» (ср. Лк 8,2-3). Она стояла у подножия креста на Голгофе (Мф 27,56 и др.), была свидетельницей погребения Иисуса (Мф 28,61 и др.), а рано утром первого дня недели, вместе с некоторыми другими женщинами, пошла к гробнице Христа, чтобы помазать Его тело благовониями (Мф 28,1; Мк 16,1-8). Здесь Воскресший Господь явился ей, хотя и в измененном облике, а она узнала Его, когда Он окликнул ее по имени. Таким образом, согласно Евангелию от Иоанна (Ин 20,11-18), Мария Магдалина удостоилась первой увидеть Воскресшего Иисуса и возвестить о Его Воскресении апостолам и прочим ученикам.

Имя «Мария» было очень распространенным в иудейском мире, а прозвище «Магдалина» указывает на происхождение этой ученицы Иисуса из галилейского поселка Магдала на северо-западном берегу Геннисаретского озера.

В Евангелиях о Марии Магдалине сообщается еще одна подробность: до встречи с Иисусом она страдала от одержимости, и Иисус изгнал из нее семь бесов (Мк 16,9; Лк 8,2). Возможно, по этой причине, отождествляя «бесов» с похотью и грехами, в западной церковной традиции Марию Магдалину стали идентифицировать с безымянной женщиной, помазавшей голову Иисуса в Вифании в доме Симона прокаженного (Мк 14,3-9; Мф 26,6-7), и безымянной грешницей (блудницей), помазавшей ноги Иисуса миром, омывшей их слезами и отершей их волосами своими в доме Симона фарисея (Лк 7,37-38). Впрочем, это отождествление восходит еще к Отцам Церкви. Если Климент Александрийский и Амвросий Медиоланский лишь допускали, что во всех этих эпизодах речь может идти об одной и той же женщине, то св. Августин прямо утверждает, что это – одно и то же лицо. Сюда же добавляется и отождествление Марии Магдалины с Марией из Вифании, сестрой Марфы и Лазаря (очевидно, по созвучию имени; ср. Ин 12,1-8 и Лк 10,38-42). Окончательно идентичность всех этих женских образов подтвердил св. Папа Григорий Великий.

Здесь нужно еще добавить, что латинская традиция о Марии Магдалине впитала и некоторые мотивы восточной небиблейской легенды о кающейся блуднице Марии Египетской. Так сложился «хрестоматийный» образ Марии Магдалины в предании Западной Церкви: до встречи с Иисусом она зарабатывала на жизнь блудом, затем, встретив Его, оставила свое ремесло и последовала за Ним, а уже после воскресения Господа искупала свои прежние грехи строжайшей аскезой и слезным покаянием.

С другой стороны, предание Восточной Церкви называет Марию Магдалину «равноапостольной», и не видит в ней тип кающейся грешницы. Исторических оснований для отождествления упомянутых выше евангельских фигур с Марией Магдалиной тоже недостаточно, поэтому после литургической реформы конца 60-х годов Церковь уже не говорит о «кающейся Магдалине», делая акцент на ее роли свидетельницы Христа (хотя в массовом сознании, воспитанном многовековой традицией изобразительного искусства, эти изменения происходят не так быстро).

Служение Марии Магдалины как свидетельницы Иисуса Христа, носящей высокий титул «равноапостольной», также имеет свое отражение в древнем церковном предании.

В восточной традиции Мария Магдалина после пасхальных событий отправилась вместе с Девой Марией в Эфес, где помогала апостолу Иоанну (любопытно, что больше всего сведений о Марии Магдалине мы находим именно в Евангелии от Иоанна).

Мария Магдалина также благовествовала Христа в Риме. Считается, что именно ее имеет в виду апостол Павел, когда пишет в своем Послании к Римлянам: «Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас» (Рим 16,6). С пребыванием Марии Магдалины в Риме предание связывает возникновение традиции пасхальных яиц. Когда Мария пришла к императору Тиберию и проповедала ему о воскресении Христа, тот заявил, что это так же невозможно, как если бы куриное яйцо вдруг стало красным. И тогда куриное яйцо в руке Марии Магдалины действительно стало красным.

По другой версии той же легенды Мария Магдалина уже пришла к императору с красным яйцом, а когда тот заинтересовался столь необычным явлением, возвестила ему Воскресение Христово, после чего император уверовал.

В традиции же Западной Церкви Мария Магдалина (вместе с братом Лазарем, сестрой Марфой и еще несколькими спутниками) проповедовала Христа в Галлии, а последние 30 лет своей жизни провела в строгой аскезе и уединении.

Культ Марии Магдалины в католическом мире широко распространился в Средние века, и особенно – в эпоху Контрреформации, когда в ней видели образец кающейся грешницы и даже Таинства покаяния как такового.

3 июня 2016 г. Папа Франциск подписанным им декретом Конгрегации богослужения и дисциплины Таинств поднял день ее обязательной памяти 22 июля до уровня праздника, принимая это решение в год Великого Юбилея Божия Милосердия, дабы подчеркнуть достоинства этой женщины, чье сердце пылало любовью ко Христу, и которую Он одаривал Своей любовью. Поскольку Мария Магдалина проповедовала Евангелие многим народам, вполне справедливо, что отныне ей будут воздаваться те же литургические почести, что и апостолам (напомним, что в восточной традиции Мария Магдалина изначально носила титул «равноапостольной»).