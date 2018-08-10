21-я годовщина освящения Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске

Кафедральный собор Преображения Господня – это главный храм Римско-католической Преображенской епархии в Новосибирске.

Строительство собора в Новосибирске было начато в 1992, а завершилось в 1997 году. 10 августа 1997 года собор был торжественно освящен Его Преосвященством епископом Иосифом Вертом, в то время – Апостольским администратором для католиков латинского обряда Азиатской части России.

Сегодня, на Святой Мессе, посвященной 21-й годовщине освящения храма Владыка обратился к собравшимся со следующими словами:

— Двадцать один год назад был освящен этот Дом Божий, наш храм, Кафедральный собор. И мысленно давайте вернёмся туда. Я вспоминаю, среди нас есть участники этого священнодействия. И вот стали прибывать паломники. Одной из первых среди прибывших была группа из Красноярска. На поезде всю ночь ехали и утром рано они уже были здесь. Потом из других городов, деревень, приходов, на автобусах, на своих машинах. И собралось народу около двух тысяч человек. Ни раньше, ни позже такого количества людей верующих и молящихся здесь я, наверное, уже не видел. Это было самое удивительное событие за прошедшие двадцать семь лет! Люди жаждали радости!

В специальном чтении во время Мессы на освящении храма читается отрывок из Ветхого завета о том, как люди радовались, плакали от радости, а священник им говорил: не плачьте! Эти слова из чтения были на 100% подтверждены той ситуацией у нас на освящении храма двадцать один год назад.

Помню, одна женщина из движения фоколяров приехала из бывшей ГДР. Она и в советское время уже поддерживала контакты с семинаристами, которые учились в Рижской семинарии. Она привозила иногда из Германии религиозные книги, мы с ней переписывались. И я пригласил её на это событие. Она приехала. А после Мессы сказала: «Отец епископ, в моей жизни два самых ярких события. Во-первых, это моя свадьба много-много лет назад. А во-вторых, это сегодняшний день освящения вашего Кафедрального собора».

Когда бабушки наши возвращались с этого торжества на автобусах со своими настоятелями, то, как передали мне потом священники, эти бабушки сказали почти хором: «Теперь мы всё видели. Теперь не обидно и умереть». Прямо как праведный Симеон Богоприимец в Евангелии.

Мы должны испытывать чувство благодарности Богу за этот храм, который сегодня у нас преисполнен. Но также и чувство ответственности: что мы с этим даром Божиим делаем из того, что действительно можем делать?

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Возрадовался я, когда сказали мне: «пойдем в дом Господень» (Пс 122,1-2)



Всемогущий, вечный Боже, излей на это место благодать Твою и приди на помощь всем призывающим Тебя, чтобы сила слова Твоего и таинств Твоих укрепляла здесь сердца верных.

(Вступительная молитва Мессы освящения храма)



«Торжественное освящение Храма – событие, несомненно, историческое – свидетельствует о том, что кровь мучеников не была пролита напрасно, и что их стенания были услышаны Богом»

(Из Поздравительного послания святого Иоанна Павла II по случаю освящения Кафедрального собора в Новосибирске в 1997 году)

Фото — ТВ «Кана»