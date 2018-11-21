21 ноября. Введение во Храм Пресвятой Богородицы. Память

Введение Богородицы во Храм – это восходящий к поздним христианским апокрифам рассказ о том, как родители Пресвятой Девы Марии св. Иоаким и св. Анна, во исполнение данного ими Богу обета, привели свою трехлетнюю Дочку в Иерусалимский храм, где Она и находилась вплоть до обручения Ее со святым праведным Иосифом.

Апокрифы, повествующие о Введении, это Протоевангелие Иакова (вторая половина II века) и латинское Евангелие псевдо-Матфея (IX век).

Согласно данным источникам, перед зачатием Богородицы Ее матери Анне явился ангел с благой вестью о предстоящем рождении Богом данного ребенка, а Анна дала обет посвятить этого ребенка Господу, будь он мужского или женского пола, дабы он служил Всевышнему всю жизнь.

Когда Марии исполнилось три года, родители поняли, что настала пора выполнить обещание и отвели Ее в Иерусалимский храм.

Здесь юную Деву встретил первосвященник (согласно восточному преданию, это был Захария, отец Иоанна Крестителя) в окружении других священников, а родители поставили Ее на первую ступеньку лестницы ведущей ко входу в святилище. Пресвятая Дева сама поднялась бегом на все пятнадцать ступеней к великому изумлению окружающих. Затем, повинуясь внутреннему наитию, первосвященник ввел Ее в Святая Святых Храма, куда и сам имел право заходить только однажды в год.

Согласно Протоевангелию Иакова, Дева Мария пребывала в Храме до 12-ти лет, когда по указанию ангела первосвященник Захария устроил для Нее смотр женихов, на котором благодаря чудесно расцветшему посоху в мужья для Нее был избран благочестивый вдовец Иосиф.

У более поздних восточных авторов появляются новые красочные подробности: Мария живет во Святая Святых Храма, а Архангел Гавриил приносит Ей пищу и питие с небес. Когда Марии исполняется 12 лет, этот же Архангел возвещает Ей о рождении зачатого Ею от Святого Духа Богомладенца, после чего Она покидает храм.

По Евангелию от псевдо-Матфея, Мария воспитывалась до 14-ти лет в обществе благочестивых дев в помещении при Храме. Всё это время Она прилежно читала Священное Писание, постоянно молилась, занималась рукоделием и возрастала в любви к Богу. С утра до третьего часа дня Она молилась, до девятого часа занималась рукоделием, а потом вновь молилась, пока к Ней не приходил ангел с пищей.

Ряд историков предполагает, что непосредственным поводом для установления праздника Введения могло стать освящение в 543 г. построенной императором Юстинианом посвященной Пресвятой Богородице церкви вблизи того места, где раньше располагался Иерусалимский храм.

Первые гомилии, посвященные этому празднику, относятся к VIII веку, а широкое распространение на Востоке он получил лишь в IX веке. Ныне он относится в Православной Церкви к числу Двунадесятых, но является самым «молодым» в череде этих праздников.

В Западной Церкви праздник Введения стали отмечать с XIV века, а ныне этот день имеет статус Обязательной памяти.

Из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»:

О жизни Девы Марии до того момента, как Ей явился Архангел с Благой Вестью о рождении Сына Божия, мы не знаем практически ничего. Между тем «Благодати Полная» с момента Своего Непорочного Зачатия жила совершенно особенным образом, ведь Бог непрестанно взирал на Нее с любовью и хранил каждый Ее шаг. С другой стороны, Она выглядела обычной девушкой, правда, очень доброй и приветливой, доставлявшей Своим землякам огромную радость.

Евангелист Лука, по крупицам собиравший сведения об Иисусе и Марии и тщательно исследовавший достоверность источников, не сообщает о детстве Марии ничего. Скорее всего, Дева Мария почти не рассказывала ему о Своей юности, потому что и рассказывать было нечего. Всё самое важное происходило в сокровенных глубинах Ее души. Там Она беседовала с Богом-Отцом, мало-помалу подготавливаясь к исключительному и непостижимому моменту Воплощения. «О, Матерь! Почему Ты спрятала от нас Свою юность? Потом были написаны апокрифы с их фантазиями, правда, благочестивыми фантазиями, но, всё же, фантазиями, искажающими Твой образ. Они сообщают, будто Ты жила в Храме с трех лет, а ангелы Божьи приносили Тебе пищу и беседовали с Тобою… Таким образом они отдаляют Тебя от нас», — восклицает один современный автор.

В основе нынешнего празднования – не евангельское свидетельство, а свидетельство древнего предания. Церковь не приняла легенд, содержащихся в апокрифах, согласно которым Пресвятая Дева Мария с трех лет жила в «Святое святых» Иерусалимского храма и дала здесь Богу обет безбрачия. Главная идея праздника – в том посвящении Господу, которое, под влиянием благодати, наполнявшей Марию с момента зачатия, совершилось в Ее душе в самом раннем возрасте. Полное посвящение Марии Богу представляется достаточно очевидным и дает нам пример для подражания.

Сегодня в центре нашего внимания – абсолютная принадлежность Девы Богу, Ее совершенная преданность воле Божией. Сознавая Себя полностью посвященной Богу, что в Ее случае включало и обет целомудрия, Мария могла сказать Архангелу: я мужа не знаю (ср. Лк 1,34). Мы благоговейно прикасаемся к сокровенным переживаниям, наполнявшим душу Марии. Она – первый плод эпохи Нового Завета, предполагающей приоритет целомудрия над супружеством, что, впрочем, не умаляет святости брака, Самим Христом возведенного в ранг Таинства.

Так попросим же Пресвятую Богородицу научить нас подлинному посвящению, способному охватить всю нашу повседневность. Именно этого требует от нас Бог, призывающий каждого из нас по имени.