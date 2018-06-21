21 июня. Святой Алоизий Гонзага, монах. Память

Алоизий Гонзага – юный иезуит первых времен существования Общества Иисуса, когда этот Орден переживал период бурного развития и привлекал к себе сердца множества лучших людей по всему христианскому миру.

Алоизий, принадлежавший к древнему аристократическому роду Гонзага, родился 9 марта 1568 г. в родовом замке близ Мантуи в Италии. Он с ранних лет сопровождал отца в военных походах, свободно говорил на шести языках, вращался в самых высоких сферах, с детства привык к обществу коронованных особ, со многими из которых состоял в родстве. При дворе великого герцога Тосканы Франческо, а затем – и испанского короля Филиппа II он был пажом. Алоизий обладал выдающимися интеллектуальными способностями, благодаря которым, как и благодаря собственной усидчивости, получил блестящее образование.

Как старшему сыну в семье маркиза, ему были уготованы вступление в права наследника огромного имения, а также придворная или военная карьера, но Алоизий почувствовал непреодолимое духовное призвание (уже в 10 лет он перед алтарем принес личные обеты целомудрия и полного посвящения себя Господу) и заявил родным, что желает стать иезуитом. В семье Гонзага, как и в других аристократических семействах, и раньше случались духовные лица: возможность духовной карьеры рассматривалась в среде высших сословий наравне с карьерой светской. Однако духовной карьере посвящали себя обычно младшие сыновья, к тому же в случае с Алоизием речь шла совсем не о карьере: устав иезуитов запрещал им занимать крупные церковные должности и этот Орден отличался тогда беззаветным служением Господу в самых трудных и опасных условиях: в протестантских регионах и на новооткрытых языческих землях. Юному Алоизию пришлось выдержать долгую и трудную борьбу, пока, наконец, его суровый отец сдался: права наследника были официально переданы младшему брату Родольфо, а Алоизий отправился в Рим, где поступил в новициат Общества Иисуса.

Если духовное призвание Алоизия родилось в общении со св. Карлом Борромео (тот преподал ему Первое Святое Причастие в родительском замке и долго беседовал с ним в 1580 г.), то его наставником в новициате стал еще один святой – Роберт Беллармин, позднее – кардинал, крупнейший католический богослов того времени, толкователь текстов обновившего Церковь Тридентского Собора.

В 1587 г. Алоизий принёс свои первые монашеские обеты и приступил к обучению на пути к принятию священства. Но завершить обучение и стать священником ему так и не довелось. В Риме разразилась эпидемия чумы, и молодые иезуиты принялись самоотверженно ухаживать за больными людьми.

По свидетельствам знавших Алоизия людей, в госпитале он стремился ухаживать за самыми тяжелыми и «проблемными» пациентами, как и за теми, за кем ухаживать было особенно неприятно. В свободное от дежурства в госпитале время он обходил дома знатных римлян, многие из которых были его родственниками и друзьями детства, и собирал у них пожертвования на лечение больных и содержание госпиталя. Однажды, возвращаясь после такого обхода, Алоизий увидел лежащего на мостовой больного мужчину. Не задумываясь, он взвалил его себе на плечи и отнес в госпиталь, устроенный непосредственно в иезуитском доме.

В конечном итоге, Алоизий заразился сам. Три месяца его молодой организм сражался с болезнью, но, в конце концов, 21 июня 1591 г. он скончался, не выказывая ни малейшего страха или колебаний, но с полным упованием на Господа. Он не успел стать блестящим священнослужителем и богословом, широко известным в высших церковных кругах (а руководство Ордена связывало с ним очень большие надежды), однако стал святым «положившим жизнь свою за други своя». И практически сразу бедняки Рима, ничего не знавшие о его высоком происхождении и выдающихся интеллектуальных способностях, стали этому новому святому молиться. Ведь добрый юноша, столько раз приходивший им на помощь на земле, конечно же не оставит их, оказавшись на небесах!

В 1605 г. Папа Павел V причислил Алоизия Гонзагу к лику блаженных, а в 1726 г. Папа Бенедикт XIII – к лику святых. Спустя три года этот же Папа провозгласил его небесным покровителем молодежи и студентов.