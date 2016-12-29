2016 год в цифрах — для Папы Франциска и Святейшего Престола

В 2016 году Папа Франциск совершил 6 зарубежных путешествий в 8 стран мира и 5 пастырских визитов в различные регионы Италии. Трижды епископ Рима возглавил обряды по канонизации (10 человек), по его благословению было проведено 14 беатификаций, которые дали Церкви 77 новых блаженных. Кроме того, Папа назначил 17 кардиналов и 189 епископов, уделил Таинство Крещения 26 детям и 12 взрослым, Таинство Священства — 11 неопресвитерам и Епископскую Хиротонию двоим иерархам. Святейший Отец принял на аудиенции в Ватикане 63 политических деятеля из 43 стран мира и многочисленных представителей 13-ти международных организаций.

Первое заграничное Апостольское путешествие Папы Бергольо в 2016 году (и двенадцатое от начала его понтификата) было совершено в Латинскую Америку — 12-18 февраля Папа Франциск находился на Кубе и в Мексике. 16 апреля прошел его однодневный визит на греческий остров Лесбос, где он вместе с Патриархом Константинопольским встретился с беженцами, а через неделю — 24 апреля он отправился в трехдневное Апостольское путешествие по Армении. Четыре последние дня июля он провел в польском Кракове на Всемирных днях молодежи. 30 сентября Папа был с визитом в Грузии, а 1 октября — в Азербайджане. Последнее в текущем году и семнадцатое (со времени восшествия на Апостольский Престол) путешествие Папа Франциск совершил в Швецию, где принял участие в памятных мероприятиях по поводу 500-летия Реформации.

Знаковыми стали поездки Святейшего Отца по Италии. Особенно запомнился его октябрьский визит в регион, пострадавший от разрушительного землетрясения. Он посетил в то время Аматриче, Аккумоли, Аркуата-дель-Тронто и пять других местностей.

Святейший Престол в нынешнем году установил дипломатические отношения со 181-й по счету страной, которой стала Мавритания. Это произошло за несколько недель до завершения текущего года и стало знаковым событием, поскольку страна является исламской республикой, где христиане составляют абсолютное меньшинство (правда, необходимо отметить, что деятельность Католической Церкви здесь практически не ограничена местным законодательством).

В 2016 году Католическая Церковь потерял 139 иерархов. В том числе отошли в вечность 6 кардиналов из 63 стран: 16 пурпуратов — из Италии, 9 — из США, 7 — из Бразилии и 7 — из Индии.

По материалам Radio Vaticana