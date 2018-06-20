20 июня. Блаженный Владислав Буковинский, священник. Память

Священник Владислав Буковинский — исповедник веры Советских времён, проведший свыше тринадцати лет в тюрьмах и лагерях, впоследствии прозванный «Апостолом Казахстана». Самоотверженный пастырь, сыгравший огромную роль в становлении огромной католической общины в Караганде, откуда вышло множество священников и сестер-монахинь, затем плодотворно трудившихся на всём постсоветском пространстве, среди которых — и наш Владыка, епископ Иосиф Верт.

Будущий «Апостол Казахстана» Владислав Буковинский родился 4 января 1905 г. Его отец, Киприан Иосиф Буковинский, был управляющим поместий на Украине и директором сахарного завода. Мать, Ядвига Шипио дель Кампо, была родом из итальянской семьи, поселившейся в Польше в XVI веке.

В 1920 году вся семья Буковинских переехала в Польшу. Пройдя экстерном курсы и сдав экзамены, Владислав поступил на юридический факультет Ягеллонского университета. В 1926 году он поступил на теологический факультет того же университета. 28 июня 1931 года епископ Адам Стефан Сапега рукоположил его в священники. С 1931 по 1936 годы он работает в Краковской архиепархии, а с августа 1936 г. по своей настоятельной просьбе, чувствуя личное призвание к служению на Востоке, уехал на Волынь, в Луцк. Там же он преподавал в Луцкой духовной семинарии и возглавлял Диоцезиальный католический институт. В ноябре 1939 года – после начала войны – был назначен настоятелем Кафедрального собора в Луцке. Несмотря на опасность, о. Владислав продолжал активную деятельность: готовил детей к Первому Причастию, искал жилище и пропитание для многочисленных беженцев и нуждающихся, готовил прихожан к ожидаемым трудностям. Его окружали всеобщее уважение и любовь. Весной 1940 года, после включения Волыни в состав Советского Союза, о. Владислав и несколько других священников были арестованы и заключены в тюрьму в Луцке. Чудесно уцелев во время массового расстрела накануне входа в город немецкой армии, в июне 1941 года он вышел на свободу и продолжал свое душепастырское служение в приходе. Кроме того, помогал еврейским детям и голодающим советским военнопленным.

В ночь с 3 на 4 января 1945 года о. Владислава вместе с епископом Адольфом Петром Шеленжеком вновь арестовали и повезли в тюрьму в Киев. Он счел это событие поворотным пунктом в своей жизни – как выезд на Восток, где он видел свое призвание. Его приговорили к 10-ти годам трудовых лагерей. 1946-50 гг. прошли в челябинских лагерях, где помимо тяжелой работы о. Владислав вел тайное душепастырское служение. Следующие 4 года он провел на медном руднике в Джезказгане (Казахстан). Несмотря на тяжелую работу (свыше 300 метров под землей, при постоянной влажности и температуре около 4 градусов), он не оставил свое служение. Отец Владислав собирал вокруг себя заключенных различных национальностей и вероисповеданий, возвещая им Слово Божье. Его с удовольствием слушали даже офицеры, как человека с глубокими знаниями по истории, философии и литературе. Он проводил в полностью экуменическом духе встречи представителей разных вероисповеданий, принимал участие в мусульманском празднике Рамадан.

10 августа 1954 года о. Владислав вышел на свободу. Его принудительно выслали в Караганду, обязав работать и ежемесячно отмечаться в комендатуре, с запретом уезжать из города. Он стал работать ночным сторожем. В свободное время ходил молиться на кладбище, надеясь встретить там католиков. Всего 15 дней спустя он уже служил первую Св. Мессу. Будучи ослабленным и истощенным после тюремного заключения, он всё же предался пастырскому служению, называя его потом «самым интенсивным за всю свою жизнь». Он работал по утрам и вечерам, уделяя Таинства (зачастую всей пригласившей семье сразу), готовя детей к первому Причастию. Мало отдыхал и спал, порой всю ночь исповедуя, чтобы на рассвете отслужить Св. Мессу.

30 июня 1955 г., в день записи поляков для репатриации на родину, о. Владислав сознательно и добровольно принял советское гражданство, решив остаться в Казахстане. Это был второй поворотный пункт в его жизни. Он поселился в польской семье Мадеров, продолжая свое служение среди католиков разных национальностей. В мае 1956 г. власти выдали о. Владиславу паспорт. Таким образом, он получил право свободно передвигаться по СССР. Он ушел с работы ночного сторожа, чтобы предаться одной лишь пастырской работе, проводимой тайно – по ночам. Вскоре он предпринял первые миссионерские путешествия, посетив часовни в Таинче и Зеленом Гае на севере республики. 1957-58 гг. являлись «пиком» его миссионерской работы по объему и охвату. Он совершил пять путешествий в Алма-Ату и близлежащие города и деревни, в Таджикистан , в города Туркестан, Актюбинск и Семипалатинск. Отец Владислав вполне сознавал, какие опасности и трудности его ожидают. Но в письме к другу он писал: «Я не мог отказать. Я думаю, что поступил правильно». В этих городах и республиках его ожидали масса работы и огромное количество людей, которые бросали всё, чтобы увидеть священника после 40 лет отсутствия нормальной религиозной жизни. Итак, о. Владислав принимал исповеди за всю жизнь, крестил целые семьи, совершал таинства Венчания и Миропомазания. Он служил на четырех языках: немецком, польском, русском и украинском.

3 декабря 1958 года о. Владислава арестовали как «шпиона Ватикана». Благодаря своей защитной речи, которая произвела огромное впечатление на судей Карагандинской коллегии, его приговорили «всего лишь» к трем годам тюремного заключения в трудовом лагере в Иркутске. 1961 год он провел в тюрьме в Мордовии и спустя ровно три года вернулся в Караганду. В общей сложности, о. Владислав провел в тюрьмах и лагерях 13 лет. Однако он всегда рассказывал об этом спокойно. Каждый раз, когда ему запрещали продолжать его пастырскую работу, он решительно отвечал: «Я же священник!». Возвратившись в Караганду, о. Владислав поменял свое место жительства и поселился в доме немецкой семьи Хаак. Он продолжал свое пастырское служение, работая день и ночь каждый раз на новом месте. Выезжал на Украину, где включался в работу местных священников, в Актюбинск и Таджикистан. Часто посещал Сарань и Темиртау. В Караганде после каждой торжественной Св. Мессы его вызывали в милицию; там он дискутировал со своими гонителями, задавал вопросы, которые ставили их в тупик.

Лето 1965 года о. Владислав провел в Польше, где вел интенсивную жизнь, встречаясь с родными, многочисленными друзьями, прихожанами и священниками, помнившими его еще по служению в Луцке, товарищами из тюрем. Часто он навещал кардинала Кароля Войтылу.

Зимой 1967-68 гг. он предпринял поездку в Таджикистан, где работал «вовсе не меньше, а наоборот всё больше». Он интенсивно служил, ободрял, давал надежду. Между тем, состояние его здоровья ухудшалось (проблемы с сердцем, незаживающие раны на ногах). Это было его последнее миссионерское путешествие. В своих «Воспоминаниях о Казахстане» о. Владислав написал: «Я никогда не упрекал себя в том, что сильно надрываюсь или рискую, а порой я, наоборот, серьезно сомневался, не был ли я в отдельных ситуациях излишне расчетливым или осторожным, недостаточно уповая на покровительство Божьего Провидения… Мы ведь священники Иисуса Христа!.. Мы же рукоположены не для того, чтобы беречь себя, но для того, чтобы если надо, отдавать свои души за овец Христовых». Сентябрь-декабрь 1969 года о. Владислав опять провел в Польше, но, думая о своих прихожанах, оставленных в Караганде, он отказался остаться на Рождество на родине и уехал обратно в СССР, чтобы провести его «среди своих».

Декабрь 1972 — апрель 1973, – время третьего, последнего, визита в Польшу. Из-за ухудшающегося здоровья о. Владиславу пришлось два месяца провести в больнице в Кракове. На этот раз Рождество он провел с родными – в первый и последний раз с тех пор, как уехал из Польши. Его опухшие ноги (ок. 25 см) были покрыты ранами, из-за которых он не был в состоянии работать. Тем не менее, он решительно отказался остаться в родной стране, потому что «больной священник и даже его гроб будут евангелизировать». На Пасху о. Владислав возвратился в Караганду. С тех пор Св. Мессы он служил сидя. Состояние его здоровья, несмотря на лечение в Кракове, было настолько худым, что хозяева искали новых опекунов, помоложе. В августе 1974 г. он переехал в дом Терезы Блитц, вдовы с незамужней дочерью.

Вскоре он выехал на Украину к своему другу Иосифу Кучинскому, где набирался сил. Когда ему предложили остаться на Подолье, он ответил: «Нет. Я хочу быть вместе с моими прихожанами. И раз я уже ничего не в состоянии предпринять, это единственное, что я могу для них сделать. И если я умру, то умру среди них. И тогда буду с неба помогать им». Его состояние всё ухудшалось. Из ног постоянно текла вода. Отец Владислав уже не вставал, но всё еще служил Мессы. «Я хочу еще послужить вам, хоть не очень-то могу», – говорил он.

25 ноября, совершив последнюю Св. Мессу и приняв из рук своего друга — епископа Александра Хиры — Таинства последнего напутствия, он был отвезен в больницу. 2 декабря его навестили несколько прихожанок. Прощаясь с ними, о. Владислав попросил у них розарий, который потом постоянно лежал на его столике. По нему он молился до самого конца. В 5 часов утра 3-го декабря, на фоне обильного глоточно-носового кровотечения, наступила смерть.

В похоронах о. Владислава участвовали тысячи людей, несколько священников, в том числе с Украины, а также священники других вероисповеданий. Все хотели проводить в последний путь «Апостола Казахстана», как его называли. Отца Владислава похоронили на коммунальном кладбище. В 1992 году его прах перенесли в могилу у карагандинского храма Св. Праведного Иосифа, а в 2008 году останки отца Владислава и епископа Александра Хиры перезахоронили внутри храма. Там они находятся и по сей день, окруженные заботой и почитанием верующих.

11 сентября 2016 г. священник Владислав Буковинский был причислен Папой Франциском к лику блаженных. Соответствующий декрет зачитал префект Конгрегации по канонизации святых кардинал Анджело Амато на Мессе в Караганде в присутствии множества местных верующих и паломников, включая и делегацию из нашей Преображенской епархии во главе с Владыкой Иосифом Вертом.