17 января. Святой Антоний Великий, авва. Память

Антоний Великий (Египетский) – древнехристианский подвижник, аскет, пустынник, считающийся основоположником отшельнического монашества.

Источниками сведений о нем являются творения церковных авторов IV-VI веков Сократа, Созомена, Руфина, св. Иеронима и других, но особое место среди них занимает написанное около 365 г. сочинение под названием «Жизнь Антония», принадлежащее перу св. Афанасия Великого. Этот труд епископа Афанасия считается одним из лучших его писаний и жемчужиной аскетической и житийной литературы.

Антоний – египтянин (копт) по национальности, принадлежал к богатой и знатной, имеющей давнюю христианскую традицию семье. Родился он в 251 г. в селении Кома близ Гелиополя. С ранних лет он отличался исключительным благочестием.

Родители Антония умерли рано, когда ему было всего лишь 20 лет, и у него на руках осталась малолетняя сестра. По преданию, будучи на богослужении в церкви, юный Антоний услышал евангельское чтение о призвании Иисусом богатого юноши, содержащее слова: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф 19,21). Антоний понял эти слова как обращенные лично к нему и подлежащие буквальному исполнению. Он продал всё имущество, доставшееся ему от родителей, а деньги раздал нуждающимся, оставив лишь некоторую сумму, необходимую для содержания сестры. Но спустя какое-то время юноша услышал за литургией еще такие слова: «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» (Мф 6,34). Тогда он раздал и оставшуюся часть имения, поручил сестру жившим при церкви девственницам, а сам ушел из дома и стал подвизаться в аскетизме вблизи собственного селения под руководством одного старца, зарабатывая себе на пропитание трудами собственных рук.

«Житие» сообщает, что в этот период Антоний подвергался тягчайшим искушениям: он был обуреваем помыслами, в том числе и плотскими, сомнениями в правильности избранного пути, тоской по оставленной сестре и т.д., а также и устрашающими видениями. В ответ юный аскет лишь всё сильнее уходил в молитву и приумножал подвиги. Однажды в видении он увидел человека, который попеременно то трудился, то работал. Посчитав это вразумлением от Господа, Антоний установил строгий распорядок своей жизни. Стремясь к еще большему уединению, он ушел еще дальше от селения и поселился в пещере-гробнице, куда его друг приносил ему раз в несколько дней скудную пищу. Здесь Антоний подвергся очередному нападению бесов, которые избили его так, что его сочли мертвым. Его отнесли в селение и стали готовить к погребению, но ночью подвижник пришел в себя и опять удалился в пещеру, где снова вступил в бой с дьявольскими полчищами, от которых защищался молитвой и крестным знамением. В конце концов, он увидел, как с небес к нему нисходит свет. «Где же Ты был, Господи Иисусе?» — вопросил Антоний, и услышал в ответ: «Я был здесь, но выжидал, желая проверить твое мужество. И ты выдержал борьбу. Теперь Я буду всегда помогать тебе и прославлю тебя по всему миру». К этому моменту Антонию было 35 лет.

Новый этап его подвижнической жизни ознаменовался уходом вглубь Фиваидской пустыни, где он поселился на развалинах воинского лагеря на берегу Нила. Здесь он провел еще 20 лет в почти полном уединении, лишь изредка соглашаясь вступить в общение с приходившими к нему за духовным советом людьми: с ними он беседовал через узкое отверстие, проделанное в стене. По преданию, тяжкие искушения продолжались и в это время, но в конечном итоге Антоний обрел внутренний покой. В это время у него появились первые ученики, поселившиеся неподалеку, и в 305 г. Антоний прерывает свое отшельничество, чтобы наладить монашескую жизнь в среде последователей. Произошло это едва ли не в принудительном порядке: желавшие воспользоваться от него духовным советом разобрали каменные завалы, преграждавшие доступ к тому, кого они хотели видеть своим наставником.

Когда в 311 г. разразилось очередное гонение на христиан, развязанное императором Максимианом, Антоний появляется в Александрии, очевидно, с желанием принять мученичество. Он открыто служит схваченным исповедникам Христа в их заточении, присутствует на их допросах, на судах над ними, однако власти не захотели арестовать его. После того, как гонение стихло, Антоний вернулся в пустыню и продолжил свои подвиги. У него открылся чудотворческий дар: способность изгонять бесов и исцелять от болезней силой молитвы. Поскольку множество приходивших к нему людей нарушали его покой отшельника, он в 313 г. ушел еще дальше, поселившись на берегу Красного моря, близ Суэцкого залива в Писпирских горах. Чтобы хотя бы частично восполнить собственные потребности в пище, он стал возделывать небольшое поле со злаками и овощами. Время от времени Антоний посещал своих последователей, подвизающихся в Фиваиде.

Предаваясь такого рода аскетическим подвигам в общей сложности 70 лет, Антоний встретился в пустыне с еще более древним подвижником – Павлом Фивейским, проведшим в пустыне 90 лет. Новости из внешнего мира доходили до египетских анахоретов с трудом, но, в конце концов, они узнали, что гонения на христиан в Римской империи окончательно прекратились, зато возникла новая ересь – арианство. Изгнанный арианами Александрийский епископ Афанасий нашел себе приют у учеников Антония в Фиваидской пустыне.

Поддавшись настойчивым уговорам Афанасия, Антоний в 350 г. лично появляется в Александрии. Дело в том, что ариане утверждали, будто имевший к тому времени в Египте громадную известность и авторитет Антоний разделяет их учение. Но Антоний, обратившись к толпам людей в египетской столице, решительно отверг свою принадлежность к арианской доктрине и заодно осудил ее.

Вот каким описывает Антония, которому в это время исполнилось 100 лет, епископ Афанасий: «Глаза у него были здоровы и невредимы, и видел он хорошо. Не выпало у него ни одного зуба, а только ослабли они в деснах из-за преклонных лет старца. Здоров он был руками и ногами. А что всюду говорили о нем, все удивлялись ему, даже не видавшие любили его – это служит доказательством его добродетели и боголюбивой души».

Но посещение Александрии было одним из последних усилий святого старца. Вернувшись в свою пустыню, он скончался в 356 г., на 105-м году жизни. Антоний повелел двум своим учениками, повсюду сопровождавшим его на протяжении последних 15-ти лет, скрыть место его погребения, дабы оно не стало предметом недолжного почитания.

Однако в 529 г., в царствование императора Юстиниана, мощи Антония были найдены и торжественно перенесены в Александрию, откуда прошествовали в Константинополь в 623 г., а затем – в Мот-Сен-Дидье близ Вьенна (Франция), где хранятся и по сей день в 114-килограммовом саркофаге. Череп, называемый «главою святого Антония», с 1491 г. находится в церкви Св. Иулиания в городе Арле (Франция).

Святого Антония Великого традиционно считают «отцом монашества», хотя он далеко не первым удалился в пустыню для аскетических подвигов. Таких людей было немало уже во II веке: кто-то из них бежал, спасаясь от гонений, но другие искали уединения добровольно. Однако вселенская известность иноческого пути в церковной традиции прочно связана с именем Антония, и этому мы в большой мере обязаны как раз сочинению св. Афанансия Александрийского, воспевшему как монашеский идеал вообще, так и личность Антония в частности.

Сам Антоний не основывал монастырей и не стремился к роли духовного наставника – аввы. Это люди сами находили его и поступали к нему в ученики, часто делая это против его воли. Тип монашества, связанный с именем Антония Великого – отшельнический или анахоретский. В этом случае несколько подвижников живут отдельно друг от друга, в личных хижинах или пещерах (скитах), предаваясь молитве, посту и индивидуальному труду. Несколько скитов под духовной властью одного аввы называются лаврой.

Иной тип монашества, основателем которого считают св. Пахомия Великого, называется киновийным или общежительным. Здесь иноки совместно трудятся, имеют общую трапезу, подчиняются одному распорядку дня. Авву такого монастыря стали называть архимандритом.

Из сочинений святого аввы Антония до нас дошли 20 его речей, посвященных христианским добродетелям (прежде всего, монашеским), семь его посланий к монастырям о стремлении к нравственному совершенству, правила жизни и увещания, обращенные к монахам.

С конца V столетия стали составляться сборники изречений, характеризующие монашеский идеал. Значительная часть таких изречений традиционно приписывается св. Антонию Великому.