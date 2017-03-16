17 марта. Святой Патрикий, епископ

17 марта в Католической Церкви празднуется день памяти святого Патрикия (Патрика), покровителя Ирландии. Святой Патрик, по преданию, принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей. Это праздник не только ирландского святого, но и ирландской души. Он перерос национальные границы и стал своего рода международным Днем Ирландии.

С именем святого Патрика связано множество легенд, например, о том, как он с помощью весьма распространенного в Ирландии трехлистного клевера объяснял людям понятие Святой Троицы. «Так же, как три листа могут расти от одного стебля, так и Бог может быть един в трех Лицах», — эта фраза святого уже стала хрестоматийной.

Святой Патрик — один из наиболее известных и почитаемых католических святых. Он — небесный патрон не только Ирландии, но также Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры. В честь этого святого освящены более двух тысяч храмов по всему миру, главный из которых — собор Святого Патрика в столице Ирландии Дублине, построенный в 1192 году. Настоятелем этого собора в XVIII веке был известный писатель Джонатан Свифт. День Святого Патрика отмечается как государственный праздник в Ирландии и США, в разных странах мира стали традиционными парады в честь ирландского святого.

В конце IV века в Британии, находившейся тогда под римским владычеством, в семье римских граждан Кальфурниуса и Кончессы родился сын Мэвин Суккат, которого впоследствии весь мир узнал как святого Патрика. Несмотря на то, что его отец был диаконом в местной христианской общине, Мэвин в ранние годы своей жизни не был приверженцем веры в Единого Бога. Но в 16-летнем возрасте его захватили в ходе набега и продали в рабство ирландские пираты. Согласно преданию, Бог указал ему, как спастись из плена, благодаря чему Мэвин спустя шесть лет смог вернуться на родину, некоторое время перед этим проведя в монастырях Галлии (современная Франция). Позже в Галлии он завершил свое образование, был рукоположен в сан диакона под именем Патрик, а позже возведен в сан епископа. Папа Римский Целестин II благословил Патрика на христианизацию Ирландии, и в 30-е годы V века будущий святой начал свою миссию.

Считается, что особенностью установления христианства в Ирландии было то, что оно стараниями Патрика было принято практически бескровно. Хотя Патрик и не был первым ирландским епископом, его называют «Апостолом Ирландии», поскольку он смог укрепить местную общину, которая стала посылать миссионеров в разные страны Европы.

Святой умер 17 марта 463 года (по другим сведениям — 461 года) и был канонизирован до разделения христианской Церкви на Западную и Восточную, поэтому его культ существует и в Поместных Православных Церквах. В 2017 г. его имя было внесено в месяцеслов Русской Православной Церкви (РПЦ), где его литургически поминают 30 марта, т.е. 17 марта по Юлианскому календарю.

В 2002 году группа христиан (католиков, православных и протестантов) из России совершила паломничество в Ирландию и три дня молилась на одном из островов озера Лох-Дерг, на котором в Средние века был построен санктуарий под названием «Чистилище святого Патрика».



