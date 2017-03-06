15 тысяч детей покинули оккупированный боевиками Мосул

Около 15 тысяч детей покинули западную часть иракского Мосула за прошедшую неделю по данным ЮНИСЕФ.

Со своими семьями или в одиночку де ти бегут в ближайшие города. Там их размещают в лагерях для беженцев. Однако всем места не хватает. Те же, кто остался в осажденном Мосуле, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Коридоров для эвакуации населения до сих пор нет.

Боевики, по данным Красного Креста, применяют в городе химоружие. Как сообщает Седмица.ру, из-за таких атак пострадали, как минимум, 12 человек.

Также накануне стало известно, что четырнадцать мирных жителей погибли в результате удара международной коалиции во главе с США. Об этом сообщает новостной портал Shafaq News.