15 октября. Святая Тереза Иисуса (Авильская). Дева и Учитель Церкви. Память

15 октября. Святая Тереза Иисуса (Авильская). Дева и Учитель Церкви. Память

Октябрь 15, 2018

Тереза Авильская, полное имя которой – Тереса Санчес Сепеда д’Авила-и-Аумада, родилась 28 марта 1515 года в самом высокогорном городе Кастилии, Авиле, в семье местного дворянина, потомка крещеных евреев Алонсо Санчеса де Сепеды. Семья была богатой и знатной, состояла в родстве со многими благородными семействами Кастилии: в ней, кроме Терезы была еще одна дочь и семеро сыновей.

Молодая монахиня Тереза ИисусаМаленькая Тереза была весьма впечатлительным ребёнком и отличалась глубокой набожностью. Она уже в возрасте шести лет выучилась читать. Любимой её книгой были Жития святых и мучеников. Охваченная религиозным и первооткрывательским (под влиянием недавно открытого и активно колонизуемого испанцами Нового Света или Америки) энтузиазмом она даже бежала из дома вместе с братом Родриго, чтобы заниматься проповедью Христа в мусульманских землях, но беглецов тогда быстро нашли и вернули назад. Затем эти мечты сменились мыслью о монашеском призвании. Еще больше Тереза укрепилась в этих намерениях после смерти матери: та умерла, когда Терезе было 12 лет.
Однако мысли о монастыре сочетались у юной Терезы со светскими увлечениями: она зачитывалась рыцарскими романами и даже сама написала один такой. У нее было множество поклонников, и ее отец намеревался выгодно выдать замуж свою богатую, красивую и умную дочь.
И всё же, в возрасте 20-ти лет Тереза решилась на рискованный шаг: она тайно бежала из дома и приняла монашеский постриг в кармелитском монастыре Воплощения в Авиле, взяв при этом имя Терезы Иисуса или от Иисуса (Тереса де Хесус).

После недолгого пребывания в монастыре Тереза тяжело заболела, и после того, как ее парализовало, ее отправили домой. Однако Тереза сумела выздороветь и вернулась в обитель. Херувим пронзает сердце Терезы Авильской копьемПостепенно она превратилась из юной послушницы в мудрую и зрелую монахиню, вокруг которой сформировался круг людей, как из числа монашествующих, так и светских, обращавшихся к ней за духовными советами. К этому кругу принадлежал и отец Терезы, примирившийся в конце концов с выбором дочери.

В монастыре Тереза приобрела богатый мистический опыт: ей неоднократно являлся Иисус, а херувим пронзил ее сердце огненным копьем. Постепенно у нее сложилось убеждение, что Господу угодно было поручить ей реформу кармелитского монашества.

Ряд принципов реформирования монашеской жизни Тереза почерпнула у своего духовника, святого Петра Алькантрийского, основоположника ветви босоногих францисканцев. Наблюдая за жизнью монастыря, в котором проживало более 200-т насельниц и где она провела более 20-ти лет, Мистические переживания св. Терезы Авильской принимающей Святое ПричастиеТереза сильно переживала от того, что нравы обители далеко не во всём отвечали изначальным иноческим идеалам. Она пришла к выводу, что монашескую жизнь можно лучше организовать в небольших общинах. Терезе пришлось долго бороться за право основать собственную обитель с новым уставом, но в конце концов она добилась такого разрешения от Папы Пия IV.

Первый небольшой монастырь, в котором Тереза стала настоятельницей, был основан в 1562 году в Авиле, родном городе Терезы, и освящен во имя Св. Иосифа Обручника. В нём проживало всего 12 сестёр, по числу апостолов.

Святой Иоанн КрестаМонастырь Святого Иосифа посетил генеральный настоятель Ордена кармелитов, о. Хуан Рубео, одобривший реформу. Это позволило Терезе продолжить учреждение реформированных кармелитских монастырей: новые обители были основаны в Медина-дель-Кампо (1567), Малагоне и Вальядолиде (1568), Толедо и Пастране (1569), Саламанке (1570), Альба-де-Тормесе (1571), Сеговии (1574), Ваеасе и Севилье (1575), Караваке (1576).

Тереза сама посещала свои дочерние обители, помогая наладить в них жизнь, утверждая сестер в их призвании примером и советом: за 20 лет вплоть до своей смерти (1562—1582 гг.) она прошла пешком по всей Испании 5600 километров, и к моменту ее кончины в стране было 16 таких общин, ставших ядром новой ветви кармелитского монашества – «босоногих кармелиток», целью которых было возвращение к ранним идеалам Кармеля, духовной строгости и простоте. Вскоре, благодаря деятельности святого Иоанна Креста, встречавшегося с Терезой Авильской и считавшего себя ее последователем, возникли и реформированные мужские кармелитские монастыри – обители «босых кармелитов».

Тереза Авильская - основательница ветви босоногих кармелитокВместе с тем, реформа св. Терезы сталкивалась с сильным противодействием некоторых церковных иерархов. Так папский нунций в Испании намеревался упразднить монастыри босых кармелитов, переподчинив их руководству нереформированного Ордена, а саму св. Терезу называл «надоедливой женщиной-бродягой, посвятившей себя сочинению книг вопреки повелению апостола Павла: „жёны ваши в церквах да молчат“, и основанию монастырей без папского разрешения». Автобиография Терезы была конфискована инквизицией, а запрет на её публикацию был снят только в 1586 году, спустя четыре года после смерти автора. Тем не менее, в 1580 году Папа Григорий XII подтвердил разделение Ордена кармелитов на две независимые друг от друга ветви, тем самым официально признав «босоногих кармелитов».

Святая Тереза Авильская - духовный писательКо второй половине жизни св. Терезы Авильской относится и ее литературное творчество.
Писать она начала более по послушанию, нежели в силу желания, в возрасте более 50-ти лет, но за сравнительно короткий период времени сумела оставить большое литературное наследие, фактически став не только первой женщиной-духовным писателем в истории Католической Церкви, но и первой испанской писательницей вообще. Влияние книг св. Терезы Иисуса испытали на себе многие позднейшие католические духовные авторы, в их числе Франциск Сальский и Альфонс Лигуори. Святой Терезе в значительной мере принадлежит заслуга в создании литературного испанского языка как такового, а ее Автобиография занимает среди всех испаноязычных книг второе место по числу переводов и переизданий на другие языки после Дон Кихота.

Книга святой Терезы Авильской "Внутренний замок" в русском переводеСамым значительным произведением святой Терезы стал «Внутренний замок». В этом мистическом трактате она изображает душу как замок с многочисленными комнатами, в центре которого находится Христос. Тот, кто преуспеет в жизни во Христе и в молитве, переходит из одного покоя в другой, пока не проникнет, наконец, в самую сокровенную комнату. При этом каждому переходу из помещения в помещение соответствует своя особая молитва.
В «Книге оснований» Тереза Авильская рассказала о своей деятельности по учреждению реформированных кармелитских монастырей.

Святая Тереза умерла в 1582 году во время очередной визитации, в монастыре Альба де Тормес. В 1614 г. Папа Павел V причислил ее к лику блаженных, а в 1622 г. Папа Григорий XV – к лику святых. В 1970 г. Папа Павел VI провозгласил ее Учителем Церкви и, таким образом, она стала первой в истории женщиной (наряду со св. Екатериной Сиенской), удостоенной этого титула.

Скульптура Святой Терезы ИисусаСвятая Тереза Авильская считается, наряду со святым апостолом Иаковом, главной небесной покровительницей Испании. Исключителен ее вклад в становление кармелитской духовности, католического мистического богословия и испанской литературы.

А духовные чада св. Терезы Авильской ныне молятся о Церкви и обо всём человечестве на всех континентах (Кармель – это созерцательный, строго затворнический монашеский орден). В том числе и в нашей России: обители босых кармелиток существуют в Новосибирске и в Усолье-Сибирском под Иркутском.

 

В. Дегтярев

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