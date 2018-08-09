15 августа в могилевском костёле состоится презентация органа с участием посла Ватикана

В торжество Успения Пресвятой Девы Марии в одноименном костеле в Могилеве презентуют механический орган, который отныне будет звучать в этом храме. Инструмент уже собран и установлен, сейчас его настраивают, сообщает katolik.life.

Орган до этого находился в храме голландского Эйндховена. Инструмент изготовлен в готическом стиле известным мастером Леоном Верс Хуэрен де Хейт Хусено в 1928 году.

Торжество в кафедральном костеле Могилева начнется 15 августа в 18.30. Ответственный за Могилевскую область епископ-помощник Минско-Могилевской архиепархии Александр Яшевский создал соответствующее событие в Facebook и рассказал о его программе:

— Приходское торжество и обряд освящения возглавит представитель Святого Престола в Беларуси Апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер. После Литургии состоится инаугурационный концерт органной музыки в исполнении доцента кафедры Белорусской государственной академии музыки Владимира Невдаха, главного органиста минского архикафедрального собора Пресвятого Имени Девы Марии.