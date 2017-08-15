15 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Торжество

Круг Богородичных праздников, распределенных на всём протяжении литургического года, венчает Торжество Взятия Пресвятой Девы Марии в Небесную Славу, которое на Востоке называется Успение Богородицы. Это – самый древний и самый торжественный из Богородичных праздников. Его празднование отмечено в Иерусалиме уже в V веке. Датой праздника было 15 августа. Согласно свидетельству св. Мартина Турского (+594 г.), в Галлии данный праздник отмечался 18 декабря, однако в Риме его всегда отмечали 15 августа, о чем свидетельствует григорианский Требник, посланный Папой Адрианом I (772-795 гг.) императору Карлу Великому. В содержащейся в нем «молитве во время процессии» была выражена знаменательнейшая мысль: хотя Мария и претерпела смерть, узы смерти не смогли Ее удержать. После того, как эта истина была догматизирована Папой Пием XII в 1950 г., праздник по существу стал свидетельством о Марии, как об эсхатологической иконе Церкви.

Происшедшее с Марией касается всей Церкви, избранным членом которой Мария является. Ее Взятие в Небесную Славу есть знамение для Церкви, залог полноты славы и благодати, которой пришедший во второй раз Господь увенчает своих избранных. Празднование Успения обращает наше внимание на эту великую истину, пробуждает в нас надежду и упование.

С праздником также связана традиция благословения первых плодов нового урожая и цветов.

Размышление из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»:

И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее (Быт 3,15). В той борьбе, которую Иисус ведет с сатаной, рядом с Ним стоит Мария. Она же является полноправной участницей Его победы. В замысле Спасения Божия это обстоятельство предусматривалось от века. Обетование было дано на первых же страницах первой библейской книги, а в последней библейской книге подтверждается его исполнение: И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд (Откр 12,1). В этом образе нетрудно узнать Пресвятую Богородицу, завершившую Свой земной путь и с телом и душой восхищенную в небесную славу. Она взошла на небеса, чтобы, в качестве Божией Матери, стать Царицей вселенной. И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему, — поем мы в Ответном псалме Мессы торжества Успения Пресвятой Богородицы (Пс 45(44),12).

«Возможно ли, чтобы Мария из Назарета пережила в Своем физическом теле драму смерти? Если проанализировать отношения, связывающие Марию с Ее Божественным Сыном, то правдоподобным выглядит ответ, согласно которому, если Христос умер, то и Его Матерь умерла (…). Включаясь в дело Спасения и искупительную жертву Христа, Мария могла пережить и страдания, и смерть: всё это – ради Спасения человечества», — так размышлял о тайне Успения Богородицы святой Папа Иоанн Павел II на одной из своих общих аудиенций.

А вот апостол Иоанн наверняка был свидетелем Успения Марии, поскольку Господь поручил Ее его опеке. Однако этот Апостол ничего не сообщает об обстоятельствах Успения в своем Евангелии, хотя трудно предположить, что он мог отсутствовать в столь важную минуту. Иоанн, так подробно и выразительно поведавший о смерти Христа на Голгофе, хранит молчание, когда дело касается его названной Матери, Матери Иисуса и Матери всех людей. «Факт этого молчания наводит на мысль, что Мария умерла совершенно естественной смертью, ничем не выделявшейся на фоне многих других подобных смертей. Если бы дело обстояло иначе, как объяснить, что о нем ничего не было известно современникам, а до нас об этом не дошло ровным счетом никаких известий? Что же касается причин смерти Марии, то едва ли можно согласиться с теми, кто склонен исключать воздействие естественно-физиологических факторов. Куда более важным представляется вопрос о духовном состоянии Марии в тот момент, когда Она покидала этот мир. В этой связи святой Франциск Сальский утверждал, что Мария умерла, ибо было восхищено Ее сердце (…). Матерь Божия умерла от любви к Своему Сыну Иисусу Христу», — продолжает свою мысль великий Папа-поляк.

«Завершив Свой земной путь, Она была воспринята с телом и душой в небесную славу», — гласит догмат католической веры, провозглашенный в 1950 г. Папой Пием XII. Там Ее ожидал Сын Иисус, в том прославленном теле, в котором Она уже встречала Его в день Воскресения. Божественное всемогущество сохранило тело Марии неповрежденным, избавило его от каких-либо разрушений, обеспечило его совершенную интегральность и безупречную гармонию его членов. «Увенчанием Ее избрания стал тот факт, что Она была избавлена от гробового тления и, подобно Своему Сыну, разрывая узы смерти, была восхищена телом и душой в небесную славу», — говорится в устанавливающей догмат Взятия в небесную славу Марии Апостольской Конституции Пия XII Munificentissimus Deus. Полнота избранничества Марии, полнота Ее благодатных дарований, требовала и Ее Восхищения.

Об этой чести, которой была удостоена Пресвятая Дева Мария, мы часто размышляем, читая четвертую славную тайну святого Розария. «Упокоилась Матерь Господа. (…) Но Иисус хочет принять Матерь Свою, ее тело и душу, во славу Божию. И воинство небесное являет всё свое величие, чтобы приветствовать Владычицу. Ты и я – в конечном счете, дети – беремся за край великолепного голубого покрова Богородицы и потому можем созерцать это чудо.

Святая Троица принимает и венчает славой Дочь, Мать и Невесту Божию… И таково величие Владычицы, что и ангелы вопрошают: Кто же Она?», — пишет один духовный автор XX века. Вот и мы, изумленные свершающимся чудом, радуемся вместе с ангелами и славословим Марию в день Ее торжества. Мы гордимся тем, что удостоились быть детьми сей преславной Владычицы.

В церковной живописи, вдохновляемой представлениями народного благочестия, тайна Восхищения в небесную славу изображается следующим образом: Пресвятую Деву, окруженную облачным нимбом, несут на руках ангелы. Святой Фома Аквинский полагал, что подобный образ действий ангелов, сходящих на землю, а затем возвращающихся на небеса, свидетельствует о том, сколь трепетным почитанием они окружают прославленные тела. Что же касается Владычицы Небесной, то никакая наша фантазия не сравнится с тем, что происходило в действительности. Святая Тереза Авильская рассказывает, что однажды она удостоилась увидеть руку, одну только руку прославленного Господа. По ее признанию, лучи пятисот тысяч сияющих солнечных дисков, отраженных в чистейшем кристалле, показались бы сущей тьмой по сравнению с блеском той руки. Каков же тогда Лик Христов, Его сияющий взор? Однажды и мы, если только пребудем верными до конца, сможем увидеть воочию Иисуса и Марию, к Которым столько раз обращались в этой жизни.