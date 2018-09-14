14 сентября. Воздвижение Святого Креста Господня. Праздник

Мы поздравляем францисканцев Новосибирска, чья обитель носит имя Крестовоздвиженской!

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Праздник Воздвижения Святого Креста Господня принадлежит к числу древнейших в церковной традиции, однако как история обретения древ «Честного Креста» (креста, на котором, будто бы, был распят Иисус Христос), так и история установления самого праздника скрыта под наслоением различных легенд, а потому отделить историческую реальность от благочестивого вымысла в данном случае очень нелегко. Уже само слово «воздвижение» указывает на особый обряд или церемонию вознесения креста, его выставления для публичного почитания.

Про обретение подлинных древ Креста Господня повествует целый ряд легенд, из которых три приписывают эту заслугу матери императора Константина Великого Елене (ум. в 330 г.). Согласно легенде, Крест Христов воздвигался для всеобщего поклонения непосредственно после обретения, однако церковные историки, жившие в IV веке, в том числе Евсевий Кесарийский, оставивший подробное описание царствования Константина, ничего об этом не сообщают.

Упоминания о чудесном обретении Честных Древ появляются лишь у авторов, живших во второй половине или в конце IV века: паломницы Сильвии Аквитанской (Этерии), св. Кирилла Иерусалимского, св. Амвросия Медиоланского, Павлина Нольского. Кроме того, день обретения императрицей Еленой Креста Господня отмечался не в сентябре, а 6 марта в Греческой Церкви, в то время как в Латинской – 3 мая (в ходе реформы литургического календаря 1960 г. был вычеркнут из числа праздников).

Более вероятно, что начало празднику Воздвижения дала церемония освящения храма Воскресения Господня в Иерусалиме. Этот храм вместе с храмом Мучеников (оба храма соединены общим подворьем) был построен императором Константином на том месте, где, как считалось, располагалась Голгофа. Евсевий Кесарийский указывает, что обряд освящения этих базилик имел место в 335 г., но не приводит более точной даты. Армянский лекционарий называет 13 сентября датой освящения церкви Мучеников, а 14 сентября – датой освящения церкви Воскресения. Не исключено, что в этот день народу и в самом деле демонстрировались реликвии Креста. В дальнейшем эти реликвии во всём христианском мире считались подлинными и сберегались в храме Воскресения.

Еще одно важное событие, способствовавшее широкому распространению праздника, относится к VII веку. Персидский царь Хозрой в ходе войны с Византией взял Иерусалим в 614 г. и вывез реликвии Честного Креста в свою столицу. Однако спустя 14 лет византийский император Ираклий разгромил персов, отобрал у них Крест Господень и лично внес его в Иерусалим, водрузив на прежнее место. Это событие имело место 14 сентября 628 г. и затем отмечалось ежегодно. В Восточной Церкви праздник Воздвижения стал одним из «двунадесятых» (важнейших церковных праздников), а поскольку в этот день совершалось воспоминание Страстей и Смерти Христа, то предписывался строгий пост. Вскоре праздник Воздвижения стал отмечаться и на Западе, хотя и не имел там такой же важности.

Говоря о духовном значении праздника Воздвижения, необходимо помнить, что почитание Креста – это одна из важнейших сторон почитания Бога, ставшего человеком и отдавшего жизнь ради нашего Спасения. Крест сам по себе является главнейшим символом христианства, а потому заслуживает особого праздника. Это – символ бесконечной Божьей любви к грешникам, символ великой искупительной Жертвы, а также символ победы Христа над смертью и дьяволом. Воздавая поклонение Кресту, мы тем самым поклоняемся любви, страданиям, жертвенности нашего Господа.

Литургические тексты этого дня называют Крест «райским древом жизни», а его воздвижение соотносят с ветхозаветным образом медного змея, избавлявшим верующих от смертельных укусов вредоносных тварей (ср. Ин 3,14-15).

В. Дегтярев