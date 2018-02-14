14 февраля у католиков латинского обряда начался Великий Пост

14 февраля — Пепельная среда, начало Великого Поста.

«Снова приближается Пасха Господня! Чтобы нас к ней приготовить, Провидение Божие дарит нам ежегодно Великий Пост, «таинственное знамение нашего обращения», предвосхищающий и реализующий возможность обернуться к Господу всем сердцем и всей своей жизнью.

(…)

Церковь, наша Мать и Наставница, предлагает нам, в совокупности с порой горьким лекарством истины, в это время Великого Поста целительное средство молитвы, милостыни и воздержания.

Посвящая больше времени молитве, мы помогаем искоренению в наших сердцах потаенной лжи и различных форм самообмана, чтобы в конце концов обрести утешение в Боге. Он – наш Отец, желающий нам благой жизни.

Практикование благотворительности избавляет нас от алчности и позволяет разглядеть в ближнем брата или сестру. То, чем я владею, никогда не может быть только моим достоянием. Как бы я желал, чтобы благотворительность стала аутентичным стилем жизни для всех нас! Как бы я хотел, чтобы мы, христиане, следовали примеру апостолов и увидели в возможности деления своим имуществом осязаемое свидетельство общности, которую мы все составляем в рамках Церкви! (…)

И, наконец, пост умеряет нашу склонность к насилию, разоружает нас и создает важные предпосылки для роста. С одной стороны, это позволяет нам испытать то, что испытывают нуждающиеся и голодные. С другой, свидетельствует о нашем собственном духовном голоде и жажде жизни в Боге. Пост пробуждает нас, делает нас внимательнее по отношению к Богу и ближним. Пост обновляет в нас желание быть послушными Богу: ведь только Бог способен утолить наш голод.

(…)

Я призываю всех чад Церкви с энтузиазмом приступить к странствию Великого Поста, подкрепляемому милостыней, воздержанием и молитвой. Если огонь любви время от времени почти угасает в наших сердцах, знайте, что в Сердце Божием такого никогда не случается! Бог постоянно создает для нас обстоятельства, в которых мы снова можем начать любить».

ПАПА ФРАНЦИСК

Из Послания на Великий Пост 2018 г.