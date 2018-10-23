Патриарх Варфоломей пообещал не отступать в вопросе автокефалии для Украины

Константинопольский патриарх Варфоломей, выступая на встрече с греческой диаспорой Стамбула в воскресенье заявил, что не намерен отступать в вопросе предоставления автокефалии церкви на Украине, передает РИА Новости.

По его словам, это должно быть сделано, несмотря на возражения Русской Православной Церкви. Варфоломей выразил уверенность, что Москва будет вынуждена подчиниться решениям Константинополя. Варфоломей подчеркнул, что Патриархат решает украинскую церковную проблему на основе права, предоставленного ему канонами священных Соборов, являющихся для всех православных верующих обязательными. Он добавил, что «русские братья» рано или поздно должны будут последовать за решением, который примет Константинопольский патриархат, «так как у них нет выбора».

По словам Варфоломея, Константинопольский патриархат действует на основании церковных канонов и борется, чтобы спасти Православие от опасности национализма, сохранить православную мировую культуру. Кроме того, Патриарх заявил, что осведомлен о «хорошо оплачиваемых русскими статьях» и «черной пропаганде русских», «бьющей по Константинопольскому патриархату». Каких-либо доказательств своих слов он не привел, добавив, что есть и другие статьи, в поддержку действий КПЦ.

После решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине Синод РПЦ заявил в середине октября о разрыве общения с Константинопольским патриархатом на всей канонической территории РПЦ, в том числе на Украине и в Белоруссии. Синод также назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта от 1686 года, касающегося передачи им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского Патриархата. Глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион подчеркнул, что Константинополь потерял право называться координирующим центром Православия. В РПЦ выразили надежду, что Константинополь поменяет свое решение дать Украинской Церкви автокефалию, а до этого момента он будет находиться в расколе.