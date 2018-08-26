Торжественная Месса в честь 25-летия присутствия Ордена елизаветок в России (ФОТО)
Воскресной Мессой 26 августа 2018 года в Кафедральном соборе Преображения Господня отметила свой славный юбилей монашеская Конгрегация сестер св. Елизаветы Венгерской — 25 лет присутствия Ордена на территории Российской Федерации.
Возглавил торжественное богослужение Преосвященный Клеменс Пиккель, Председатель Конференции католических епископов России.
Поздравление сестрам монахиням прислали находящиеся сейчас на Всемирной встрече семей в Ирландии Папа Римский Франциск и Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске Владыка Иосиф Верт.
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